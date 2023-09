Bij uithuisplaatsing van kind heeft jeugdbescherming nog steeds het feitenonderzoek niet op orde

Jeugdzorgmedewerkers in november 2022 bij een debat in de Tweede Kamer over de crisis in hun sector. Beeld Robin Utrecht / ANP

Als de overheid van plan is een kind uit huis te plaatsen, moet zij deze ingrijpende maatregel onderbouwen met feiten, op basis waarvan de kinderrechter een besluit kan nemen. Al jaren is er veel kritiek op de kwaliteit van het onderzoek van jeugdbeschermingsorganisaties. Hierin zouden feiten en meningen onvoldoende zijn gescheiden. Sommige ouders zeggen dat zij mede door die, volgens hen onjuiste rapporten, hun kind niet meer zelf mogen opvoeden.

In 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan om met een ‘actieplan’ dit feitenonderzoek te gaan verbeteren. De jeugdbeschermingsorganisaties hebben hiervoor toen zelf een plan ontwikkeld en hebben dit uitgevoerd vanaf 2018 tot eind 2021. Zij zegden toe ouders en kinderen respectvoller te gaan bejegenen, en hen beter te gaan informeren en ondersteunen. Ook zouden zij zich inspannen om de feitenonderzoeken beter uit te voeren.

Vorig jaar constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al dat die acties te weinig resultaat hebben gehad. Het rapport van het WODC bevestigt dit beeld. Jeugdbeschermingsorganisaties, de betreffende ouders en hun advocaten zien weinig verbetering. Er moet volgens hen nu meer gebeuren. Nog steeds voelen ouders en kinderen zich te weinig gehoord, wat zij ook terugzien in de rapportages.

Personeelstekort in de jeugdzorg

Een van de redenen waarom het nog niet lukt om het feitenonderzoek te verbeteren, ligt in het nijpende personeelstekort in de sector. De capaciteitsproblemen leiden tot hoge werkdruk en door het grote verloop onder medewerkers is het lastig om bijvoorbeeld met cursussen de kwaliteit van de rapportages te verhogen.

Een andere reden is dat het door de sector ontwikkelde actieplan met 21 verschillende acties volgens de onderzoekers te versnipperd was, en te weinig gericht op de inhoudelijke verbetering van het feitenonderzoek. Ook leidde de coronabeperkingen tot vertraging.

De onderzoekers vinden dat jeugdzorgmedewerkers beter geschoold moeten worden om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen. Ouders en kinderen moeten meer gelegenheid krijgen om hun zienswijze in te brengen in de dossiers. Kinderen en ouders zouden vaker ondersteund moeten worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner of een advocaat.

Ook denken de onderzoekers dat onafhankelijke experts de feitenonderzoeken bij de verschillende jeugdbeschermingsorganisaties zouden moeten monitoren om de kwaliteit ervan in de gaten te houden.