Bij twee geloven op één kussen ligt in Indonesië de overheid ertussen: ‘Waar bemoeit die zich mee?’

Ze vonden elkaar meteen leuk, de 46-jarige Muhammad Iqbal en de 41-jarige Novena Sari uit Jakarta, toen ze in 2017 een hapje gingen eten in een noodle-restaurant.

‘Onze gemeenschappelijke massagetherapeut wist dat wij beiden onze partner hadden verloren en organiseerde een etentje. Hij dacht dat we wel goed bij elkaar zouden passen’, zegt een breed lachende Iqbal via een videoverbinding vanaf de bank van zijn grote huis in Zuid-Jakarta. ‘Klopte helemaal’, zegt Sari, die zijn hand pakt.

De twee spannen zich naast hun werk als mijnbouwondernemer (hij) en marketingconsultant (zij) belangeloos in voor goede doelen. Iqbal: ‘Uiterlijke schoonheid is maar tijdelijk. Een gedeelde visie op het leven is het belangrijkste in een relatie.’

Drie maanden na hun eerste ontmoeting trouwde het stel. Niks bijzonders, zou je denken. Leuk dat een weduwnaar en een weduwe opnieuw de liefde vinden. Maar Iqbal is moslim en Sari is katholiek, en gemengde huwelijken zijn niet toegestaan in Indonesië.

Het Indonesische hooggerechtshof instrueerde afgelopen maand nog eens alle rechtbanken om speciale verzoeken tot dergelijke huwelijken af te wijzen.

Die missive lijkt een reactie op een uitspraak in juni van dit jaar waarin een religieus gemengd stel het huwelijk erkend wist te krijgen door een rechtbank. Het verzoek van de twee was redelijk, gegeven de geografische ligging en de heterogene bevolkingssamenstelling van Indonesië, zo oordeelde de rechtbank. Dit tot groot ongenoegen van conservatieve islamitische organisaties die zich zorgen maken over het stijgende aantal gemengde huwelijken.

In Indonesië kun je niet in het gemeentehuis trouwen. Volgens een huwelijkswet uit 1974 moet elk huwelijk worden voltrokken volgens de religieuze voorschriften van man en vrouw – een homohuwelijk is al helemaal niet toegestaan – en dat lukt doorgaans alleen als stellen hetzelfde geloof aanhangen en de toestemming van hun ouders kunnen overleggen.

Na het religieuze huwelijk kunnen Indonesiërs een huwelijksakte aanvragen bij de overheid. Atheïsme is geen optie: iedere Indonesiër moet kiezen tussen islam, katholicisme, protestantisme, hindoeïsme, boeddhisme of confucianisme.

Geitenpaadjes

In de praktijk ontstonden geitenpaadjes: vanwege begripvolle priesters, flitsbekeringen, buitenlandse bruiloften of via een wet uit 2006 die speciale erkenning door een rechtbank mogelijk maakt. Die laatste route is nu afgesneden door het hooggerechtshof. De andere opties blijven nog mogelijk, met enig doorzettingsvermogen en geld.

‘Wij willen graag een kind adopteren en dan is een trouwbewijs belangrijk’, zegt Iqbal. Hij prijst zich gelukkig met een wijze en tolerante moeder. Haar reactie was volgens hem: ‘Als jij happy bent, ben ik het ook.’

Zelf bezoekt Iqbal zelden een moskee. De familie van Sari was al wat gewend. Haar ouders zijn katholiek, maar haar zuster en broer zijn moslim. ‘Religie is een persoonlijke keuze. Net als de keuze voor een partner. Waarom bemoeit de overheid zich daarmee?’

Sociale acceptatie

Sari bezoekt wekelijks een kerk. Een vriend van Iqbals moeder, een liberale moslimgeleerde, was bereid ‘een soort religieuze ceremonie’ te organiseren, ten overstaan van beide families. Dat leverde weliswaar geen trouwakte op, maar wel een vorm van sociale acceptatie. Iqbal: ‘Anders konden we niet samenwonen.’

Volgens de International Conference on Religion and Peace (ICRP), een interreligieuze belangenorganisatie in Indonesië, verdubbelt het aantal gemengde huwelijken elk decennium. Het laatste cijfer dateert van 2010, en toen ging het om 300 duizend stellen. Het cijfer zou dus inmiddels boven de 600 duizend moeten liggen.

Maandelijks melden zich zo’n dertig stellen bij het ICRP voor advies. ‘We leggen vooral uit hoe zij hun familie kunnen overtuigen’, zegt programmadirecteur Ahmad Nurcholis per videoverbinding. ‘Dat is vaak het grootste obstakel.’

Patstelling

Moslimfamilies krijgen van Nurcholis, zelf moslim, het advies de term orang kafir (ongelovige) enger te hanteren. ‘De meeste ouders denken dat de Koran met ‘ongelovigen’ niet-moslims bedoelt. Ik stel dat onder die term louter atheïsten vallen.’

Zo begint niet zelden een tien jaar lange patstelling. ‘Ouders worden vaak milder, als hun kinderen na hun 30ste nog niet getrouwd zijn.’

Als de ouders eenmaal overstag zijn, kan het stel zich melden bij een van de zes religies in Indonesië. Nurcholis adviseert vaak een tijdelijke bekering als praktische oplossing: ‘Een simpele administratieve procedure die in twee dagen is geregeld.’

Na de bruiloft en de ontvangst van het gemeentelijke trouwboekje keert de bruid of bruidegom terug naar de eigen religie. ‘Wie dat niet wil en geld heeft, kan uitwijken naar het buitenland, waar gemengde huwelijken zijn toegestaan.’ Een buitenlandse trouwakte wordt door de Indonesische overheid volgens hem zonder vragen omgezet in een Indonesisch document.

In strijd met de mensenrechten

Volgens de ICRP is het Indonesische verbod op gemengde huwelijken in strijd met de mensenrechten. Human Rights Watch Indonesië noemt het gebod van het hooggerechtshof een nieuwe tegenslag voor de religieuze vrijheid in Indonesië.

‘Het is een standpunt waar islamisten al decennialang campagne voor voeren’, mailt onderzoeker Andreas Harsono. Hij somt de inperkingen van de religieuze vrijheid op sinds de oprichting van het ministerie van Religie in 1946, zoals het strafbaar stellen van heiligschennis in de jaren zestig en van het verbreiden van atheïsme in 2022.

De Indonesische overheid verving het begrip ‘religieuze vrijheid’ in 2006 voor de term ‘religieuze harmonie’, wat volgens Harsono onder meer betekent dat de (moslim)meerderheid beslist over bijvoorbeeld de bouw van een kerk.

Hypocriet

Iqbal en Sari besloten na drie jaar samenwonen toch een officieel trouwbewijs te halen. ‘Naar het buitenland was onze enige optie’, zegt Iqbal. Voor slechts een paar dagen van religie veranderen, vindt hij hypocriet. Sari knikt instemmend.

In het Australische Brisbane – na een vliegreis van 4.000 kilometer – ontvingen ze hun trouwbewijs in de tuin van een huwelijksmakelaar met twee Australiërs als getuigen. Voor een poortje met plastic rozen maakten ze een foto.

De gemeente Jakarta zette het Australische document daarna vlot om in een Indonesisch trouwboekje. Iqbal: ‘Ik begrijp het gewoon niet. Als de families akkoord zijn met een huwelijk, waar bemoeit de overheid zich dan nog mee?’