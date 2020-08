Bij Trumps nominatie waren Bush en andere prominenten nadrukkelijk afwezig

Donald Trump jr. was de meest prominente spreker op de eerste avond van de Republikeinse Conventie 2020. Beeld EPA

Trump gaat er graag prat op dat hij brede steun geniet binnen de Republikeinse partij, maar maandag op de eerste dag van de Republikeinse Conventie werd duidelijk dat lang niet de hele partij achter hem staat. Trump moest het vooral hebben van familieleden en medewerkers om voor hem op de barricaden te klimmen.

Het is een opmerkelijk contrast met de aanpak van de Democraten, die vorige week op de eerste dag van hun Conventie diverse prominenten naar voren schoven om het royaal op te nemen voor Joe Biden. De speeches van Michelle Obama en Bernie Sanders werden gezien als een stevige steun in de rug voor hem.

Van oud-president George W. Bush is al langer bekend dat hij Trump weigert te steunen. In 2016 bleven hij en zijn vader, oud-president George H. Bush, demonstratief weg toen de Republikeinse Conventie Trump voor het eerst nomineerde als kandidaat.

Biden steunen

Dit jaar wordt Bush aangemoedigd nog een stapje verder te gaan door openlijk Biden te steunen. Volgens bronnen van The New Tork Times overweegt Bush dit serieus. Tientallen Republikeinse oud-medewerkers gingen hem vorige week voor.

Boycots zijn er ook van Mitt Romney, de familie van John McCain en Colin Powell. Senator Romney was de presidentskandidaat in 2012 en heeft al aangegeven niet op Trump te stemmen, maar laat nog in het midden wie zijn stem wel krijgt. Cindy McCain, de weduwe van senator John McCain (presidentskandidaat in 2008) stemt vrijwel zeker op Biden.

Voormalig minister van buitenlandse zaken Colin Powell zei afgelopen zondag al voor Biden te kiezen, omdat Trump in tegenstelling tot andere presidenten ‘constant liegt’. Online circuleren inmiddels vele lijsten van prominente Republikeinen die Trump weigeren te steunen.

Familieleden

Noodgedwongen haalt Trumps campagneteam daarom veel mensen uit de directe omgeving van de president van stal om voor hem te pleiten. Bijna eenderde van de sprekers op de nominatieavond maandag waren familieleden of mensen die bij Trump op de loonlijst staan.

Donald Trump jr. hield een vlammende toespraak over hoe zijn vader de Amerikaanse economie van ‘raketbrandstof had voorzien’. En misschien nog wel harder dan zijn vader viel hij Joe Biden aan. Volgens hem zal het ‘radicaal linkse beleid’ van Biden ervoor zorgen dat het economische herstel teniet wordt gedaan en zal Biden persoonlijk geld van hardwerkende Amerikanen afpakken.

Vanavond, op de tweede dag van Republikeinse Conventie, is de belangrijkste spreker de echtgenoot van Trump: Melania.

Hoogtepunt

Voorlopig hoogtepunt voor Trump was de toespraak van de zwarte senator Tim Scott. Hij beschreef het succesverhaal van zijn familie zoals dat alleen kan in Amerika: ‘Onze familieleden hebben het binnen één generatie geschopt van katoenplukker tot congreslid.’ Hij sloot zich aan bij de kernboodschap van de avond: dat Biden een gitzwart beeld schetst van Amerika, en dat je bij Trump moet zijn voor het positieve verhaal over sterke Amerikanen.

Die boodschap werd enigszins onderuitgehaald doordat er de hele eerste nominatieavond geen goed antwoord kwam op de vraag waarom er in Amerika de meeste coronadoden ter wereld zijn gevallen.

Ook het verhaal van het echtpaar uit St. Louis, dat eerder dit jaar hun wapen richtte op aanhangers van de Black Lives Matter-beweging die langs hun huis marcheerden, werd maar niet positief. Volgens hen is niemand veilig ‘in het Amerika van de radicale Democraten’.

Alles bij elkaar was de eerste dag van Trumps nominatiefeestje niet zo optimistisch als zijn campagneteam van tevoren had voorgespiegeld. Zijn aanhangers zullen wellicht genoeg hebben aan het verhaal dat Biden en de Democraten Amerika kapot zullen maken met hun linkse ideologie. Maar de twijfelaars hebben wellicht meer enthousiasmerende overtuiging van prominenten nodig om op Trump te gaan stemmen.

Wat dat betreft ligt er een grote druk op de schouders van Melania Trump, die vanavond als belangrijkste spreker op de tweede dag van de Republikeinse Conventie het volk zal toespreken.

Partijprogramma

De Conventie heeft maandag geen partijprogramma aangenomen, maar een resolutie waarin staat dat de partij zich volledig achter Donald Trump schaart. ‘De Republikeinse Partij zal de America First-agenda enthousiast blijven steunen.’ Ook staat erin dat de partij ‘zich blijft verzetten tegen de standpunten van de Obama-Biden Regering’. Wat die agenda is, en wat het beleid van de tegenstander is, doet er dus niet toe. Daarmee is de Republikeinse partij formeel de partij van Donald Trump geworden.

Conventiegangers in Charlotte stemden unaniem voor de resolutie. ‘De partij was er vandaag voor de president’, zei een van hen, Ivan Raiklin uit Virginia. ‘We zijn in een winning mood.’

Kijk hier naar de hoogtepunten van de eerste dag van de Republikeinse Conventie: