Bij te trage asielprocedure mag weer een dwangsom worden geëist

Volgens de bestuursrechter van Gelderland is er een ‘stok achter de deur’ nodig om te kunnen afdwingen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdig besluiten neemt over het verstrekken van verblijfsvergunningen. Die ontbreekt sinds rechters geen dwangsommen meer mogen opleggen. De IND kampt al jaren met achterstanden bij het behandelen van asielaanvragen, een gevolg van onderbezetting door bezuinigingen in 2017.

In de meeste gevallen heeft de immigratiedienst zes maanden de tijd om te beslissen of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. Als extra onderzoek nodig is, kan die termijn in sommige gevallen worden verlengd naar vijftien maanden.

Tot 2020 gold dat als de IND de wettelijke termijn overschreed, de gedupeerde twee soorten dwangsommen kon eisen. De ene dwangsom ging automatisch lopen als de IND twee weken nadat de de persoon in kwestie aan de bel had getrokken nog geen beslissing had genomen. De andere dwangsom kon de rechter opleggen. Beide werden afgeschaft, maar bij die laatste vorm had dat niet gemogen, besloot de bestuursrechter vrijdag.

De uitspraak volgde nadat een asielzoeker er een zaak over had aangespannen. De rechter bepaalde dat de IND binnen acht weken een besluit moet nemen over de aanvraag van deze persoon. Daarna gaat een dwangsom lopen van 100 euro per dag, met een maximum van 7.500 euro.

Speciale Taskforce

Hoewel de ernstigste achterstanden inmiddels zijn weggewerkt door een speciale Taskforce, die in het voorjaar van 2020 in het leven werd geroepen, slaagt de IND er nog altijd niet in om alle aanvragen op tijd te behandelen. In februari behandelde de dienst bijvoorbeeld 30 procent van de aanvragen door asielzoekers met een hoge kans op een verblijfsvergunning niet binnen de wettelijke termijn.

Van de asielzoekers die in de verlengde procedure terechtkwamen, gold dit voor meer dan 60 procent. De afgelopen twee jaar was het wel mogelijk om naar de rechter te stappen, maar die kon geen dwangsom opleggen. Bij asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze uit een land komen dat als veilig wordt beschouwd, worden de termijnen meestal wel gehaald: hun aanvragen gaan voor.

Afgelopen januari publiceerde de Inspectie voor Justitie en Veiligheid een kritisch rapport over de taskforce die de achterstanden sinds begin 2020 probeert weg te werken. Mogelijk zijn er onjuiste beslissingen genomen door de hoge druk waaronder medewerkers moesten werken, waarbij snelheid boven zorgvuldigheid ging, concludeerde de inspectie.

Ook bestond de taskforce grotendeels uit onervaren uitzendkrachten die ingewikkelde asielaanvragen moesten buigen na een cursus van twee weken, aldus de inspectie. Hierdoor moesten meer ervaren medewerkers zich met de achterstanden bezighouden dan voorzien, waardoor bij de nieuwe aanvragen opnieuw achterstanden ontstonden.