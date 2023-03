Bij separatisten geplaatste Russische reservisten richten zich tot Poetin: ‘We zijn mensen, geen kanonnenvlees’

Gemobiliseerde Russische reservisten op een militaire basis, vlak voor hun vertrek naar Oekraïne. Beeld Sergey Pivovarov / Reuters

In een videoboodschap op Telegram klaagt een groep gemobiliseerde reservisten uit de regio Kaliningrad dat zij als kanonnenvoer worden gebruikt door de brigade van de separatisten waarbij hun eenheid is ondergebracht. ‘We zijn mensen, geen vlees’, besluiten ze hun noodkreet aan president Vladimir Poetin.

Een gemaskerde woordvoerder van de reservisten zegt dat hij en zijn kameraden zonder enige strategie, zonder contact met commandanten en zonder artilleriesteun ten aanval worden gestuurd. Daarbij moeten ze het doen met wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder kanonnen en mortieren.

Volgens de reservisten zijn ze helemaal niet voorbereid op hun rol als aanvalstroepen. Toch dreigen de separatistencommandanten soldaten die zich niet aan hun bevelen houden aan te pakken als ‘oproerkraaiers’ en ‘in de kelder’ te gooien. ‘Maar er zijn hier helemaal geen oproerkraaiers. Zo denken we er allemaal over’, zegt de woordvoerder van de reservisten. ‘Mensen sneuvelen voor niets. Ze sturen ons bij klaarlichte dag een open veld op. En dat in de 21ste eeuw!’, vult een ander aan.

‘Misdadige bevelen’

Eind februari richtte een regiment reservisten uit Irkoetsk zich op Telegram al tot president Poetin met klachten over de ‘Eerste Slavische Brigade’, waarbij zij waren ondergebracht. Die brigade maakt deel uit van de ‘volksmilitie’ van de separatisten in de Donetsk en werd in 2014 opgericht door Igor Girkin, die vorig jaar in Nederland tot levenslang werd veroordeeld wegens zijn rol in het neerschieten van vlucht MH17.

De opgeroepen reservisten protesteerden tegen de ‘misdadige bevelen’ van de commandanten van de ‘Eerste Slavische Brigade’. Hoewel hun beloofd was dat zij niet aan het front zouden dienen, kregen ze meteen het bevel Oekraïense stellingen bij de plaats Avdijivka aan te vallen, zonder enige ondersteuning. ‘Ze sturen ons de gehaktmolen in’, stelt een van de reservisten. ‘De leiding zegt openlijk dat wij vervangbaar materiaal zijn.’

Volgens de soldaten zou er zelfs met machinegeweren op hen worden geschoten, als ze bevelen weigeren op te volgen. Of ze krijgen te horen dat ze als deserteurs zullen worden behandeld. ‘We zullen jullie in groepjes van twee in de aanval sturen, zodat je er niet van terugkomt.’

Het hele regiment gedood

Hun noodkreet haalde weinig uit. Familieleden van de opgeroepen reservisten vertelden deze week tegenover Sibir.Realii, een Siberische afdeling van het Kremlin-kritische Radio Liberty, dat vrijwel het hele regiment was vernietigd. Slechts enkele gewonden zouden het hebben overleefd, de rest was dood of op het slagveld achtergelaten.

Een vrouw zei dat te hebben gehoord van haar man, die in het ziekenhuis lag met verwondingen door granaatscherven. ‘Hem hebben ze maar een week gegeven. Dan moet hij terug naar het front’, vertelde zij.

De klachten zijn een teken van de problemen die de Russische troepen hebben bij het offensief waarmee ze de Donbas, bestaande uit de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk, volledig in handen proberen te krijgen. Volgens westerse schattingen verliezen de Russen de laatste tijd misschien wel vijf keer zoveel soldaten als de Oekraïners. De Russische troepen lijken ook te maken te hebben met met een toenemend gebrek aan munitie.

De opgeroepen reservisten verdenken de leiders van de separatisten ervan dat zij hun eigen mensen voortrekken bij het verdelen van munitie. Volgens hen doen de separatisten weinig moeite om de lijken van Russische reservisten te bergen. Ook zou slechts één keer per dag een poging worden ondernomen om zwaargewonde reservisten van het slagveld te halen.