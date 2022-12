Bij ‘prins’ Heinrich XIII nam de utopische nostalgie onaangename vormen aan

‘Prins’ Heinrich XIII uit het huis Reuss, opgepakt omdat hij korte metten wilde maken met de Duitse Bondsrepubliek, wil terug naar vroeger, maar is toch echt een man van deze tijd.

Nostalgie kent vele gradaties. De mildste vorm is de glimlach bij de lezers van Gouden jaren van Annegreet van Bergen: ach, zo deden we dat vroeger. Destijds was het niet per se heerlijk, heerlijk is iets pas achteraf. Nostalgie wordt pathologisch als mensen overtuigd raken dat een tijd die ze niet hebben meegemaakt superieur was aan de tijd waarin ze leven. Het Volkskrant Magazine bracht een reportage over mensen die het interbellum verheerlijken. Ze kleden zich als in 1930, hebben meubels uit 1930 en wassen in teiltjes omdat niemand in 1930 een wasmachine had. Hun omgeving vindt ze zonderling, maar ze doen niemand kwaad. De meest pathologische vorm van nostalgie is die waarin mensen hun eigen tijd verantwoordelijk gaan houden voor hun persoonlijke teleurstellingen, frustraties en gevoelens van onbehagen.

Prins Heinrich XIII Reuss, vorige week opgepakt vanwege het smeden van plannen voor het omverwerpen van de Duitse Bondsrepubliek, is in zijn afkeer van zijn eigen tijd vergeleken met Don Quichot. Maar waar de heer Quichot als enige divisie ezelheer Sancho Panza had, kon de heer Reuss bogen op een geheim netwerk van agenten, politici en ambtenaren, en zelfs een militaire samenwerking met een oud-commando die wapens uit depots wegsluisde.

‘Putsch-Prinz’ noemen ze hem nu. Vóór de arrestatie van Heinrich en zijn 24 handlangers wisten alleen belegen historici dat álle mannen van het huis Reuss sinds 800 jaar Heinrich heten. De laatste week is fors op dit vorstenhuis gegoogeld. De googlelaars proberen zich voor te stellen in wat voor wereld de Heinrichs leefden die keurvorsten waren van het Heilige Roomse Rijk, en daarna alsmaar meer macht kwijtraakten, tot in 1918 het doek viel voor de Duitse adel.

Wat nu interessant is: van die wereld maakt Heinrich VIII zich óók louter een voorstelling. Toen hij in 1951 werd geboren, was het huis Reuss al 33 jaar zijn laatste privileges kwijt. Officieel is hij niet eens prins. De wereld die deze man een paradijs noemt en die hij met geweld in ere wil herstellen, is een wereld die hij nooit heeft gekend. Mensen met een idee van het paradijs, hebben vaak een nog sterker idee van de hel. Over de hel van Heinrich VIII kan weinig twijfel bestaan: dat is de moderne tijd, waarin zelfs de nobelste en beste mensen maar één stem hebben en onderhevig zijn aan modieuze regels en rechters. Heinrichs diepe afkeer van de Bondsrepubliek laat zich niet tot persoonlijke ervaringen herleiden: hij was decennia een succesvol vastgoedondernemer. In 2008 kreeg hij van de zijns inziens illegale rechters van de Bondsrepubliek keurig een familiekasteel gerestitueerd. Bij een teruggekocht jachtslot exploiteerde hij een hickory golfbaan. Maar dat is allemaal niets vergeleken bij de machtige grootheid die hij had kunnen zijn in die paradijselijke wereld van weleer.

Het hoofd van het huis Reuss, de in Oostenrijk woonachtige Heinrich XIV, vertelde de BBC dat Heinrich VIII in de familie ‘Race-Heinrich’ heette vanwege zijn liefde voor snelle auto’s, dat hij vroeger heel normaal was, maar de laatste jaren is geradicaliseerd. Anderen zeggen dat niet Heinrich is veranderd, maar de wereld om hem heen. Deze man vond, met dank aan sociale media, in zijn afkeer van de geperverteerde Bondsrepubliek steeds meer medestanders. Niet allemaal hebben die eenzelfde paradijsvisioen, edoch, utopische nostalgie vind je niet alleen bij Heinrich VIII. Thierry Baudet is 32 jaar jonger dan de coupprins en sprak in een bekende speech over een gekapseisd paradijs dat ‘de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst voortbracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan’. Het Britse blad The Critic schreef: Heinrich VIII Reuss is bij uitstek een figuur van déze tijd.