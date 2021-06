‘Bij Oranje gebeuren op alle fronten op dit moment de gekste dingen, het is heel knullig allemaal’

Line-up tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Schotland. Beeld ANP

In ‘een tot droefenis stemmende wedstrijd’ was het spel van het Nederlands elftal ‘weinig vaardig’ en bij vlagen zelfs ‘wanstaltig’, schreef je in jouw wedstrijdverslag. Het laatste woord daarin was ‘Pffff’. Heb je een leuke avond gehad, Willem?

‘Ik heb een leuke avond gehad, maar de wedstrijd was vreselijk. Dan moeten we dat ook opschrijven.

‘Het Nederlands elftal moet nog heel erg wennen aan het nieuwe spelsysteem, 5-3-2. Dat ging eerder redelijk tegen Italië, maar je zag gisteren dat er weinig afstemming met elkaar was. Ik vond het met name voor Wout Weghorst heel sneu. Dat is een spits die je heel erg moet bedienen. Maar hij kreeg gisteren helemaal geen bal.

‘Oranje heeft in de eerste helft maar één kans gehad. Dat was direct een heel mooi doelpunt, waarbij Jurriën Timber vanaf een atypische plek een voorzet gaf op Georginio Wijnaldum. Die kopte de bal goed terug op Memphis Depay, die hem knap inschoot. Dat paste eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd, want die was heel lelijk.’

Hoeveel zin heeft het om met vijf verdedigers tegen dit soort tegenstanders te spelen?

‘De Boer zei ook na de wedstrijd dat het aan het einde, met 4-3-3, beter liep. Maar spelen in die formatie kost volgens hem meer kracht.

‘De meeste landen willen dit EK een beetje zuinig gaan voetballen. Het is door corona een raar seizoen geweest, waarbij in sommige landen de zomerstop heel kort was. Ik denk dat veel landen op reserve willen spelen. Daar past dit systeem wel bij.

‘Maar het is wel belangrijk om dan via de backs kansen te kunnen creëren. Dat is aan de rechterkant moeilijk, want Denzel Dumfries brengt voetbaltechnisch weinig. Aan de linkerkant gaat dat met Owen Wijndal doorgaans beter, maar hij was gisteren ook niet sterk.

‘Persoonlijk vind ik dat Nederland zich in zo’n wedstrijd te veel aanpast aan de tegenstander. Ik zag dat veel mensen op Twitter schreven dat ze het uitgezet hebben, omdat het voetbal zo slecht was. Er is gewoon niets aan zo.’

Bovendien krijg je zelfs met al die verdedigers nog twee goals om de oren.

‘De eerste tegengoal was een schot van 20 meter, die kan natuurlijk altijd binnenvliegen. Maar het tweede doelpunt was een voorzet van links, waarbij iedereen verkeerd stond te dekken. Nisbet kon vrij inschieten. Dan heb je niet zo veel aan drie centrale verdedigers.

‘Dat wordt ook wel eens gezegd door trainers. Sommige coaches spelen niet graag in die opstelling, omdat de spelers dan te veel op elkaar gaan letten. Guus Hiddink zei altijd dat ze er een beetje lui van worden.

‘Stefan de Vrij gaf daar ook een uitleg over. Hij speelt bij zijn club Internazionale met drie centrale verdedigers. Daar hebben ze jarenlang iedere dag op getraind. Maar nu heb je twee oefenwedstrijden voor een EK begint. In de tweede wedstrijd, tegen Georgië, gaat De Boer waarschijnlijk 4-3-3 spelen. Dan heb je het systeem dus nauwelijks geoefend voor het EK begint.’

Doelman Jasper Cillessen liet zich donderdag in De Telegraaf ook nog eens boos uit. Hij is nu besmet met het coronavirus en werd daardoor gepasseerd voor het EK, dat pas over anderhalve week begint. Is zijn woede terecht?

‘Ik vind het ook heel vreemd. Zondag zei De Boer dat hij heel tevreden was met hoe Cillessen thuis trainde en hoe fit hij was. Twee dagen later gaat hij opeens niet mee. Er moet iets zijn gebeurd. Zeker omdat het Nederlands elftal niet zo veel goede keepers heeft. Stekelenburg is al 38, en Krul en Bizot zijn in mijn ogen vrij matige doelmannen. Cillessen is ook niet de beste keeper van de wereld, maar wel de nummer 1. Die liet De Boer nu plotseling vallen.

‘Op alle fronten gebeuren op dit moment de gekste dingen. Gisteren plaatste de KNVB een foto op sociale media dat Stekelenburg zou keepen tegen Schotland. Dat bleek toch Krul te zijn. De Boer sprak na de wedstrijd over Queensy Menig (voetballer van FC Twente, zit niet bij de selectie, red.), terwijl hij Quincy Promes bedoelde. Rondom de vaccinatiediscussie werd heel onduidelijk gecommuniceerd. Het is heel knullig allemaal. Je kunt niet zeggen dat Oranje op dit moment een schip van zelfvertrouwen is.’

Kan een ploeg zoveel negativisme wel hebben in aanloop naar een toernooi?

‘Dat is wel vaker het geval geweest. In 1988 hadden we een veel beter team, maar verloren we een oefenwedstrijd van Bulgarije in de voorbereiding. Toen begon Van Basten te morren, omdat niet hij, maar Johnny Bosman in de spits stond. Dat is allemaal niet zo erg, omdat het vooral om de eerste groepswedstrijd draait. Als je dan wint, is de sfeer goed.

In 2012 was de sfeer verschrikkelijk, omdat het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Denemarken goed speelde, maar verloor. In 2010 speelde Nederland ook tegen Denemarken en won het wel, met veel slechter voetbal. Uiteindelijk haalde het de finale.

‘Daarnaast heb ik niet echt het idee dat in deze groep veel spelers gaan morren. Het is wel duidelijk wie gaan spelen en wie niet. Onder de verwachte wissels zijn geen spelers die te groot zijn voor de bank, zoals in 2012. Alleen is het wel zaak om beter te gaan spelen. Anders heb je het zelfs tegen Noord-Macedonië moeilijk.’

Je bent nu nog in Portugal. Heb je nog tijd voor een wandeling door de Algarve?

‘Nee, want ik ga zo naar Louis van Gaal voor een interview dat zaterdag gepubliceerd wordt. We gaan praten over het EK, bijvoorbeeld hoe hij dat met 5-3-2 heeft aangepakt in 2014. Van Gaal is een interessante man om te interviewen. Er zit altijd een beetje spanning: hij kan op iedere vraag verongelijkt reageren, maar ook heel euforisch. Ik heb dus zin om erheen te gaan.’