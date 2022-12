Bij multiculturele zender Radio Mart gaat het dag en nacht over de slavernij-excuses: ‘Geen onderwerp maakt zo de tongen los’

Presentator Glenn Codfried in gesprek met gast Ilse Adams. Beeld Elisa Maenhout

‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een onderwerp zo de tongen losmaakt’, zegt Norman van Gom als hij de schuif van zijn microfoon dichtdoet. De lampjes op de mengtafel van Radio Mart (Multikleurrijke Amsterdamse Radio en Televisie) knipperen nog volop – luisteraars blijven bellen om zich op de multiculturele Amsterdamse zender uit te spreken over de slavernij-excuses van het kabinet. ‘Mensen voelen dat dit dossier te lang heeft gesleept, en dat het ware verhaal nog steeds niet is verteld.’

Wrevel over excuses

Binnen delen van met name de Surinaamse gemeenschap is wrevel ontstaan over de excuses die het kabinet op 19 december zou willen uitspreken. Premier Rutte heeft dit nog altijd niet officieel bevestigd. Daarnaast bestaat onvrede over het moment waarop dit moet gebeuren (nu of in het herdenkingsjaar 2023) en wie precies die excuses zou moeten uitspreken (een minister of de koning).

Die wrevel staat niet op zichzelf, zegt Van Gom maandagavond in de studio in stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. ‘Mensen voelen zich niet serieus genomen, ze hebben het gevoel dat ze iets krijgen opgelegd. Dat gevoel komt continu terug: of het nu gaat om Zwarte Piet of om discriminatie op de werkvloer.’ Dat gevoel wordt deze week nog gevoed door een rapport over institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dat in het nieuws is. Het is meteen onderwerp van gesprek op de radio.

Ilse Adams is presentatrice bij een andere zender en vanavond te gast. Ze is in gesprek met Norman van Gom, presentator en directeur van Radio Mart. Beeld Elisa Maenhout

De afgelopen weken waren bij Mart vooral de prestaties van het Nederlands elftal op het WK in Qatar onderwerp van gesprek. Ook ging het, zoals altijd, over Suriname in het algemeen en president Chan Santokhi in het bijzonder. De zender staat bekend om wat Van Gom ‘community radio’ noemt. De lijnen staan altijd open, over alles mag het gaan. ‘Het is allemaal heel persoonlijk, soms op het emotionele af.’ Tot in België, de Verenigde Staten en Suriname luistert de Surinaamse gemeenschap via internet mee.

Maar nadat was uitgelekt dat het kabinet op 19 december mogelijk excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden, is de variatie in onderwerpen ver te zoeken. Zondag zou het tussen 2 en 3 uur ’s middags over de excuses gaan, en daarop nog een uur lang over Suriname. Doordat luisteraars bleven inbellen over de excuses, werd het Suriname-deel geschrapt en duurde de uitzending tot na vieren voort.

‘Ronduit onbeschoft’

Maandag is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66, Koninkrijksrelaties) in Amsterdam-Zuidoost om over die excuses te praten. Twee aanwezigen koken nog na als ze erover in de studio komen vertellen. Dat het kabinet niet wil wachten met slavernij-excuses tot het herdenkingsjaar 2023, vinden ze ronduit onbeschoft. Gast Ilse Adams noemt het zelfs ‘koloniaal dat het kabinet ons een datum wil opleggen’. ‘We hebben 160 jaar op excuses gewacht, dan kan dat ene jaar er ook nog wel bij’, zegt Glenn Codfried, zelf ook presentator bij Radio Mart.

Aan de ontmoeting met Van Huffelen hebben ze de indruk overgehouden dat het kabinet haast heeft. Het is niet zeker of ook een volgend kabinet tot excuses bereid is, maakten ze uit het gesprek op. Codfried: ‘Alsof wij daar rekening mee zouden houden. We hebben gezegd dat dit ons niets interesseert.’ Van Huffelen wil niets kwijt over het ‘besloten’ gesprek, laat ze via haar woordvoerder weten.

Gevoelig punt

Voor de luisteraars van Radio Mart bevestigen de ervaringen van Adams en Codfried wat ze toch al dachten. ‘Heel schofferend hoe het kabinet hiermee omgaat’, vindt een vrouw die zich voorstelt als Hildegard. Volgens haar is het daarom hoog tijd om ‘nu één te worden en door te zetten’.

Ze raakt daarmee aan een gevoelig punt in de Surinaamse gemeenschap: een deel wil de excuses juist wel nu aanvaarden. De mensen die in het Haagse Catshuis aanschuiven bij leden van het kabinet, zijn ook niet per se de mensen die de mening van de luisteraars van Radio Mart vertegenwoordigen. ‘We zijn een verdeeld volk’, aldus Codfried. Hij zou het daarom jammer vinden als een deel van de gemeenschap de excuses nu afwijst.

Norman van Gom, presentator en directeur van Radio Mart. Beeld Elisa Maenhout

‘Normaal proberen we als radiozender zo neutraal mogelijk te zijn’, betoogt Norman van Gom. Hem wordt daarom weleens verweten dat hij partijdig is, bijvoorbeeld als een luisteraar zich ergens gediscrimineerd heeft gevoeld. ‘Soms gaat het om een meningsverschil, zeg ik dan. Dan krijg je al snel te horen: wil je het soms opnemen voor die ander?’

Maar bij het thema slavernij-excuses heeft Radio Mart volmondig de kant van de luisteraars gekozen. ‘We hebben het met de luisteraars veel over slavernij gehad, sommigen zeiden tegen ons: je moet naar de rechter.’ Dat gebeurt dan ook: met vier andere organisaties probeert de zender via een kort geding de excuses van het kabinet te laten opschorten. Volgens hun advocaat Joancy Breeveld, die de stichtingen vertegenwoordigt, heeft het kabinet ‘een buitengewoon eenzijdig besluit genomen en daarmee misbruik gemaakt van zijn machtspositie.’

Luisteraars mobiliseren

Donderdag buigt de rechtbank in Den Haag zich over het verzoek. Op Radio Mart doen Adams en Codfried hun best zo veel mogelijk luisteraars te mobiliseren. ‘Anders denkt de rechter straks: het gaat maar om een kleine groep.’

Onvermijdelijk noemt Codfried de rechtszaak, wat de uitkomst ook wordt. ‘Zoals de keuze voor 19 december een historisch onrecht is, zou het een historisch onrecht naar onze voorouders toe zijn als we nu niet in opstand komen.’