Beeld Javier Muñoz

Ze is vrouw, 33 jaar, en valt meteen op tussen 60-plussers met pokergezichten. In de tijd dat Maria Boetina terechtstond in Washington, noemden ze haar ‘Poetins geheime wapen’, omdat ze voor de Republikeinen met wie ze het bed deelde, zo goed verborgen had weten te houden dat ze werd aangestuurd door het Kremlin. Sinds ze terug is in Rusland, heeft ze een publieke functie: ze zit in de Doema en is gemachtigd het Russische standpunt uit te leggen aan een westers publiek.

Al dan niet virtuele fans prijzen haar online als de vrouw die in haar eentje CNN, BBC en Al-Jazeera om haar vingers windt, wie minder van haar is gecharmeerd, spreekt van ‘Poetin-hoer’. Wie Boetina de oorlog in Oekraïne zag verdedigen in een spraakmakend interview met het BBC-programma HARDtalk, weet in elk geval dat ze zich niet door feiten van haar stuk laat brengen. Al zie je op satellietbeelden dat straten tijdens de Russische bezetting bezaaid liggen met lijken, bij Boetina zijn dat geen massamoorden dan wel Oekraïense massamoorden. De interviewer vroeg of ze serieus gelooft dat Zelenski het equivalent is van Hitler. Ze antwoordde bevestigend. Maar meent ze het ook?

Journalisten die in 2018 het proces ‘United States of America versus Mariia Butina’ versloegen, constateerden dat bij weinig mensen lastiger te zien is of ze iets wel menen. Voor de oorlog bezocht Boetina de strafinrichting waar Ruslands bijna vergiftigde oppositieleider Navalny gevangen zit. Na afloop verklaarde ze dat ‘Aleksej’ beter af is dan gasten in hotels in de regio Atai in West-Siberië waar zij werd geboren. Meende ze het serieus?

Wie Maria Valerievna Boetina (1988) neutraal wil omschrijven, kan haar een kind van Poetins Rusland noemen. Zij heeft, in tegenstelling tot de generatie van Navalny, geen ander Rusland meegemaakt dan dat van Poetin. In dit Rusland schiep haar vader dankzij diensten voor het regime een fortuin in de meubelhandel. Rond haar 20ste was Maria Boetina eigenaar van zeven meubelzaken en studeerde ze politieke wetenschappen. Van haar activiteiten daarna bestaan louter reconstructies.

Intieme betrekkingen

Vermoedelijk werd ze aangesteld als boegbeeld van de organisatie Pravo na oroezje (Recht op wapens) om haar via de wapenlobbyorganisatie (NRA) een ingang te bezorgen in de Republikeinse Partij in Amerika. ‘Recht op wapens’ ontplooide geen activiteiten in Rusland, Boetina werd wel snel in de VS uitgenodigd door de NRA, daar ging ze snel ‘intieme betrekkingen’ aan met advocaat en NRA-activist Paul Erickson, met wiens hulp ze een Republikeins netwerk opbouwde. Ten tijde van Trumps verkiezingscampagne ontstonden ook intieme betrekkingen met zakenman en complotdenker Patrick Byrne. Officieel studeerde Boetina in die jaren – toepasselijk, vonden sommigen – Internationale Betrekkingen in Washington. Meteen na Trumps verkiezing in 2016 vierde ze haar 28ste verjaardag met een feest waarvoor gewone Oost-Europese studenten geen budget hebben en waar leden van het Trump-campagneteam acte de présence gaven.

Hoe een vrouw met zo’n goed netwerk met de Amerikaanse justitie in aanraking kon komen, daarvoor doen verschillende verklaringen de ronde. Er wordt gezegd dat ze na zeven lievelingscocktails kon gaan pochen over haar opdrachtgevers in Moskou. In 2019 kreeg ze 18 maanden. Na een paar maanden werd ze al op het vliegtuig naar huis gezet. Daar begon haar bovengrondse carrière als ‘ex-gevangene van het Amerikaanse systeem’. Er moeten Republikeinen zijn die haar op tv de speciale operatie in Oekraïne zien uitleggen en denken: ‘Haar ken ik!’ Die zijn nog niet naar buiten getreden.