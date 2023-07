Bij koffie met vrienden besloot Rutte om te stoppen: ‘Het voelde meteen goed’

Beeld REUTERS

Het overkwam hem tijdens een gesprek met vrienden, zei Rutte. ‘Ik dronk om elf uur koffie met vrienden en had ineens zoiets van: ik ga stoppen. Het voelde meteen goed.’ Kort daarna stelde hij de VVD-top op de hoogte.

Een verdere uitleg kon hij er niet over geven. ‘Soms moet je dingen niet rationaliseren. Natuurlijk heb ik ook gemengde gevoelens. Maar het is niet zo dat mijn loopbaan in de knop is gebroken’, zei de man die dertien jaar premier is geweest en dat demissionair ook nog een tijd zal blijven.

Rutte zei dat ‘het gezeur’, over steun van steeds meer partijen aan een mogelijke motie van wantrouwen in het Kamerdebat van maandag, hem pas later die zondag ter ore was gekomen en los had gestaan van zijn besluit. Op het telefoontje maandagochtend van Sigrid Kaag, dat mogelijk ook D66-fractieleden de motie zouden steunen, wilde hij niet ingaan.

Clichés

Dat er kennelijk ‘een frisse wind’ door Den Haag waait − gelet op alle politici die de afgelopen week hun vertrek hebben aangekondigd − noemde hij ‘filosoferen over de politiek’ waaraan hij niet wilde meedoen. ‘Bovendien is het een cliché en ik haat clichés. Ze zijn lelijk en ze kloppen ook nooit.’

Voor de verzamelde journalisten had Rutte de boodschap: ‘Ik ga niet reflecteren, dat is aan jullie. Nu is eerst de kiezer aan zet.’ Ondanks de korte levensduur van anderhalf jaar zei Rutte het nog steeds een goed besluit te vinden om aan zijn vierde kabinet te beginnen. Hij sprak woorden van dank uit aan vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie), die vrijdag bekendmaakte ook de politiek te verlaten. ‘De wijziging van de Pensioenwet die zij voor elkaar heeft gekregen, is vergelijkbaar met de invoering van de Mammoetwet (de grote onderwijswet uit 1968, red.) en de Zorgverzekeringswet van Hans Hoogervorst (uit 2005 red.).’

Vrijdag werd ook bekend dat de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden op woensdag 22 november, ruim vier maanden na de val van het kabinet vorige week vrijdag. Rutte sprak over ‘een traag land’, waarmee hij duidelijk liet blijken dat het wat hem betreft allemaal wel heel lang duurt. ‘Ik sprak op de Navo-top Rishi Sunak, de premier van Engeland. Die kwam niet meer bij van het lachen. Daar moeten verkiezingen 28 dagen na de val van een kabinet worden gehouden.’