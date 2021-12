Bij het scholenteam weten ze wanneer een klas in quarantaine moet en of Sinterklaas de school wel in mag

De afdeling van de GGD Midden-Gelderland in Arnhem waar de coronavragen van scholen binnenkomen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Onlangs belandde er een interessante casus op het bord van Lisette (55) van het scholenteam van de GGD Midden-Gelderland. Een klas was met de bus op een schoolreisje naar Zuid-Limburg gegaan. De ongevaccineerde leerlingen hadden zich vooraf moeten laten testen, omdat voor bepaalde activiteiten een geldige QR-code nodig was. Tijdens de reis ontving een van hen de uitslag. Die was positief. Wat nu? Moest de hele klas in quarantaine?

De casus kwam via de medewerkers van het bron- en contactonderzoek bij het scholenteam terecht. Binnenkort zullen ze de school terugbellen. Waarschijnlijk hoeven de leerlingen die in de bus zaten niet allemaal in quarantaine, zegt Lisette, die net als de andere medewerkers van het team vanwege de veiligheid niet met haar achternaam in de krant wil. Een brief naar de ouders is vermoedelijk voldoende, met daarin een oproep de gezondheid van hun kinderen de komende tien dagen goed in de gaten te houden. ‘En we kunnen tegen de school zeggen dat ze deze groep de komende tijd niet te veel met leerlingen uit andere groepen in aanraking moeten laten komen.’

Zulke vragen zijn dagelijkse kost voor het scholenteam. Vanuit een kamer in het Stadskantoor van Arnhem bellen de medewerkers continu met schooldirecteuren die vragen hebben over corona. Wat moeten ze doen als een kind positief is getest? Wanneer moet ook de leerkracht in quarantaine?

Steeds meer telefoontjes

Het aantal vragen dat het team binnenkrijgt is de afgelopen tijd vrijwel net zo snel toegenomen als het aantal besmettingen op scholen. Een paar weken geleden handelden ze nog dertig telefoontjes per dag af. Nu zijn dat er soms tweehonderd, zegt Lisette. ‘Als we pech hebben.’

Chris (30) belt op deze woensdagmiddag met een directeur van een basisschool in de regio. ‘U heeft een besmette leerling in groep 8? En zelfs een tweede erbij? Ja, dat geeft wat onzekerheid in de groep. Dat snap ik. De klas bestaat uit 32 leerlingen? Hoeveel docenten staan er voor de groep? En zijn er ook nog stagiairs of onderwijsassistenten?’

Ondertussen registreert hij op zijn computer alles wat hij van een school te weten komt. Welk kind corona heeft. In welke klas dat kind zit. Wie er nog meer in die klas zitten. Wanneer dat kind de eerste klachten had. Wanneer het voor het laatst op school was, en of dat nog in de ‘besmettelijke periode’ was. Voor het doorgeven van die gegevens moet een school toestemming hebben van de ouders.

Op basis van de verkregen informatie kan Chris adviezen geven. De vuistregel is daarbij als volgt. Is er één leerling positief getest, dan blijft die thuis en is er verder niets aan de hand. Twee positieve kinderen: idem. Pas als er drie kinderen corona hebben, gaat het scholenteam met de GGD-arts overleggen of de klas in z’n geheel in quarantaine moet.

Dat klinkt eenvoudig, maar wie even praat met de leden van het scholenteam merkt dat er een groot grijs gebied is. Daardoor moeten ze geregeld afwijken van de vuistregel.

‘Zojuist heb ik nog een klas uit voorzorg in quarantaine geplaatst’, zegt Michiel (27). ‘Er waren twee leerlingen positief getest. Zij waren ook in hun besmettelijke periode nog op school geweest. Een derde leerling, die ook met klachten op school geweest is, laat zich vandaag testen. Dan zeggen we: houd de klas morgen even thuis, in afwachting van het testresultaat. We nemen het zekere voor het onzekere.’

‘Ik heb een keer een klas op het speciaal onderwijs naar huis gestuurd waar twee leerlingen positief getest waren’, zegt Chris. ‘Daar zijn de groepen heel klein. Twee van de tien is zo’n hoog percentage.’

Lage testbereidheid

‘Soms is de testbereidheid op een school heel laag’, zegt Junior (28). ‘Dan zitten er tien leerlingen met klachten thuis, van wie er maar twee positief getest zijn. In zo’n geval maken we ook een uitzondering en plaatsen we een klas in quarantaine.’

‘Bij scholen op de biblebelt, bijvoorbeeld’, zegt Chris. ‘Al speelt het ook elders.’

De laatste dagen ontvangt het team ook veel vragen over de sinterklaasviering. Momenteel geldt namelijk het dringende advies om externen zo veel mogelijk uit de scholen te weren. Directeuren van basisscholen vragen zich daarom af of de goedheiligman dit jaar het pand wel in mag.

‘We zeggen dan dat scholen vooral het gezond verstand moeten blijven gebruiken’, zegt Lisette. ‘Het kan best, als de Sint maar afstand houdt. Nog beter is het om iemand van school te vragen zich te verkleden. Een leraar of de conciërge. Dan is er geen enkel probleem.’