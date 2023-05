Bij hervatting Marengo-proces: ‘Aanhouding Weski laat zien dat OM rol strafadvocaten uit het oog dreigt te verliezen’

Strenge beveiliging maandagochtend bij de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar het Marengo-proces werd hervat. Beeld Joris van Gennip

Flokstra noemde de aanhouding van Weski ‘een grote schok en opnieuw een gitzwarte bladzijde in het Marengo-proces’. In de extra beveiligde rechtbank (de ‘Bunker’) in Osdorp benadrukte hij dat Weski, advocaat van hoofdverdachte Ridouan T. ‘de meest complexe advocatenrol, taak en functie had van ons allemaal in dit proces, dat qua verharding zijn gelijke niet kent’.

Op de agenda staat maandag het dupliek van Flokstra’s cliënt Mohammed R.. Flokstra gebruikte dat om te waarschuwen voor de steeds dominantere positie van het Openbaar Ministerie. Flokstra betoogde dat het OM zich moet herbezinnen. Het onlangs gepubliceerde, kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige toont volgens Flokstra aan dat het OM ‘oogkleppen’ op heeft. Het kende de opsporing een hoger belang toe dan de veiligheid van betrokkenen.

‘Verdediging steeds moeilijker geworden’

‘Het OM is in dit proces de meest invloedrijke partij van ons allen, maar die zien wij niet veranderen. Stoïcijns doorwerken is het adagium. [...] Stoïcijns de taak, functie en positie van ons als advocaat in Marengo blijven bemoeilijken, waardoor een effectieve verdediging van cliënt steeds moeilijker is geworden. Het zal alleen maar erger worden nu enige vorm van zelfreflectie vanuit de top van het OM tot aan de zaaksofficier niet valt te bespeuren, blijkens requisitoir en repliek.’

Flokstra herinnerde aan het heimelijk volgen van advocaten door rechercheurs naar Dubai. Dat gebeurde in de tijd dat de overheid nog op zoek was naar hoofdverdachte Ridouan T. Ook wees Flokstra terug naar het begin van het Marengoproces, toen het OM verschillende advocaten verweet informatie te hebben gelekt terwijl hun cliënten in beperkingen zaten. Van die beschuldiging bleef na een onderzoek van de deken weinig over.

‘Wel leidde dat onderzoek tot een verandering in de wijze waarop wij ons vak uitoefenen’, aldus Flokstra. Zo nam zijn kantoor onder meer afscheid van cliënt Saïd R., de broer van Mohammed R., omdat de deken betoogde dat een cliënt mogelijk niet vrijuit durft te spreken als een kantoorgenoot medeverdachten bijstaat.