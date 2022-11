Bij gebrek aan politieke successen grijpt het CDA op het congres terug naar oude thema’s als normen en waarden

Partijleider Wopke Hoekstra geeft een speech op het partijcongres van het CDA. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Als het enthousiasme van de nieuwe CDA-voorzitter Hans Huibers een maatstaf is voor de komende Provinciale Statenverkiezingen in maart gaat de geplaagde regeringspartij een glansrijke overwinning tegemoet. Vol vuur verkondigt de opleidingsadviseur en ex-Kamerlid dat het chagrijn verdreven is uit de partij met de ‘unique selling points van het CDA’ – ‘normen en waarden, minder ik en meer wij’– moet het CDA de weg weer omhoog vinden, meent Huibers, die zijn leden toeschreeuwt: ‘Doe mee! In de aanval! Wij zijn samen team CDA!’

De geestdrift van de nieuwe partijvoorzitter – zijn voorganger Rutger Ploum stapte op na de verkiezingsnederlaag van 2021 – kan niet verhullen dat de leden in de zaal in Nijkerk volop aan het smoezen zijn tijdens zijn galmende toespraak. Huibers moet zijn achterban voortdurend tot stilte manen, op een gegeven moment zelfs met de belofte dat hij ‘bijna klaar’ is. Ook de vrouwelijke CDA-bewindspersonen die even later vragen van leden beantwoorden, worden overstemd door het geklets in de zaal.

Een natuurlijk gezag lijkt de CDA-top vooralsnog niet te hebben bij de leden. De slechte verkiezingsuitslagen en interne onrust spelen daarbij een rol, maar de nieuwe opzet van het ‘CDA-congres XL’ helpt ook niet mee. De oude bestuurderspartij kiest voor een soort festivalopzet, inclusief kleurige polsbandjes. Er zijn her en der zitjes, maar geen vaste zitplaatsen, aan statafeltjes vinden meet and greets met Kamerleden plaats en de bar gaat al vroeg open.

Uit de gesprekken die leden in de zaal voeren is op te maken dat het enthousiasme en optimisme van partijvoorzitter Huibers lang niet altijd gedeeld wordt. Hetzelfde geldt voor CDA-kiezers, blijkt uit recente kiezersonderzoeken. Zo’n driekwart van de CDA’ers heeft geen vertrouwen in het kabinet waar de eigen partij deel van uitmaakt, peilde EenVandaag.

Take it or leave it

De CDA’ers die naar het congres in Nijkerk zijn gekomen begrijpen wel waarom. ‘Wat er in Den Haag gebeurt staat mijlenver af van wat er in regio speelt’, meent Eddy van Hijum, CDA-gedeputeerde in Overijssel. ‘De coalitiepartijen in Den Haag houden elkaar in een wurggreep, er komen geen oplossingen. In Overijssel maken we nu zelf een plan om het stikstofprobleem op te lossen. Dat sturen we dan naar Den Haag. Take it or leave it. In andere provincies gebeurt hetzelfde.’

De wurggreep die Van Hijum binnen de coalitie ziet, speelt ook binnen het CDA. De in Nijkerk aanwezige LTO-voorzitter en CDA’er Sjaak van der Tak verkondigt dat het CDA een landbouwpartij moet blijven. De iets verderop staande CDA-minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge wil juist 100.000 woningen per jaar bouwen, maar dat lijkt een illusie zolang de landbouwsector niet fors inkrimpt.

Volgens ex-CDA-bewindspersoon Mona Keijzer knappen kiezers vooral af op alle beloftes die niet worden waargemaakt. ‘Als iets niet kan, kun je het maar beter uitleggen. Daar hebben kiezers meer begrip voor.’ Ook ex-CDA-Kamerlid en ex-gedeputeerde Ger Koopmans meent dat er meer concrete resultaten geboekt moeten worden. ‘Zeggen dat je 100.000 woningen gaat bouwen, wat is dat nou voor uitspraak? Dat moet je niet zeggen, dat moet je doen!’

De partijtop wil het graag anders zien, maar het chagrijn uit het verleden is nog niet verdwenen. De geest van Pieter Omtzigt waart ook door de congreszalen in Nijkerk. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is er van overtuigd dat het CDA er beter voor had gestaan als Omtzigt de lijsttrekkersstrijd in 2020 niet nipt had verloren. ‘Dan waren we herkenbaarder geweest’, aldus Van der Tak. ‘Er moet een weg terug voor hem geformuleerd worden.’

Dualisme

Gedeputeerde Van Hijum meent dat de CDA-fractie een voorbeeld kan nemen aan de strijdbaarheid van Omtzigt, die wat hem betreft ook terug moet komen. ‘Ons was dualisme beloofd. Dat heb ik ook tegen CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma gezegd. Dat mag wel wat scherper.’

Na de nederlagen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 staat partijleider Wopke Hoekstra de komende maanden voor de opgave om nieuw onheil af te wenden. In zijn toespraak voor het congres zegt hij ‘ontzettend trots’ te zijn op de CDA-bewindspersonen, maar hij erkent ook dat ‘onder de huidige omstandigheden het land regeren geen sinecure is’. ‘Laten we vooral niet doen alsof dat wel zo is.’

Bij gebrek aan doorbraken op grote dossiers als stikstof en volkshuisvesting, legt Hoekstra in zijn toespraak de nadruk op oude CDA-thema’s als verantwoordelijkheidszin en normen en waarden. De minister van Buitenlandse Zaken keert zich tegen ‘polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit’. ‘Het is tijd voor actie. Voor fel zijn op fatsoen.’ Het CDA staat volgens Hoekstra voor ‘een land dat draait om samen’. ‘Wij-problemen vragen om wij-oplossingen.’

Eén van de belangrijkste ‘wij-problemen’ is volgens Hoekstra de migratie. ‘De huidige instroom is op deze manier niet vol te houden. Daarvoor hebben we niet de ruimte, en niet de woningen.’ Toch kan Hoekstra de CDA-leden die meer actie verwachten van het kabinet nog niet bedienen. Hij herhaalt wel dat het CDA pleit voor ‘concrete migratiedoelstellingen’, maar over de uitvoering van zo’n quotum blijft hij cryptisch. ‘Wij moeten als partij een stap naar voren doen en ermee aan de slag.’