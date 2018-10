Bij gebrek aan motief krijgt het Westen alvast de schuld van de aanslag op de Krim

Een zeldzame ‘school shooting’ op de Krim heeft Rusland in rouw gedompeld en tot een ongemakkelijke zoektocht naar de oorzaak geleid op de staats-tv: hoe is het mogelijk dat leerlingen gevaar lopen op een schiereiland dat volgens Rusland in 2014 ‘gered’ werd uit Oekraïense handen?

Een man draagt een gewonde in zijn armen. Beeld AFP

Woensdag kwamen zeker negentien mensen om in een technisch college in Kertsj, een havenstad op de door Rusland geannexeerde Krim. Kort na het middaguur ging een explosief af in de kantine van het college. Het explosief, gevuld met metaaldeeltjes, was achtergelaten in een rugzak. Na de explosie trok een 18-jarige man met een geweer door de gangen, schietend op iedereen die hij tegenkwam.

Onder de doden bevinden zich vooral leerlingen. Van de veertig gewonden verkeerden woensdagavond vier mensen in ernstige toestand.

Motief onbekend

De dader is een vierdejaarsleerling van het technisch college, zei Sergej Aksjonov, het hoofd van de Krim. De 18-jarige leerling schoot zichzelf dood bij de bibliotheek van het college. Zijn motief is niet bekend.

Het college in Kertsj staat aan de voet van president Poetins nieuwe brug tussen Rusland en de Krim, een verbinding die voor veel Russen geldt als de definitieve ‘thuiskomst’ van de Krim. Russen zien de inwoners van de Krim als landgenoten.

Het Russische Onderzoekscomité, vergelijkbaar met het Nederlandse Openbaar Ministerie, sprak woensdag aanvankelijk van een terroristische aanval. Dat deed Russen denken aan de gijzeling op een school in Beslan in 2004, waarbij 330 mensen omkwamen. Maar het Onderzoekscomité trok die verdenking in en gaat nu uit van meervoudige moord.

Met schietpartijen op scholen hebben Russen minder ervaring. De laatste keer dat een dergelijk incident plaatsvond was in 2014, toen een gewapende leerling een school in Moskou binnenviel en twee mensen doodschoot.

Bij gebrek aan informatie over de motieven van de dader, zochten enkele gasten van Russische avondtalkshows woensdag de schuld bij de usual suspect voor binnenlandse incidenten: het Westen. ‘We weten dat er plannen zijn onder Oekraïeners om de Kertsj-brug op te blazen’, klonk het in de talkshow op kanaal Rossija 1. Een andere gast van de show sprak over morele problemen onder jonge generaties door ‘anti-Russische’ agressie uit het buitenland en ‘Amerikaanse invloeden’. Een gast in de avondtalkshow op Eerste Kanaal wierp tegen: ‘Hoe je het ook wendt of keert, deze school stond vier jaar in Rusland.’

Eerder op de dag had Frants Klintsjevitsj, een Russische senator, gespeculeerd dat Oekraïne verantwoordelijk is. En Vladimir Konstantinov, voorzitter van het parlement op de Krim, zei dat ‘al het toegebrachte kwaad aan de Krim’ afkomstig is van ‘de Oekraïense autoriteiten’.

Wapenvergunning

Minder aandacht ging uit naar de vraag hoe het mogelijk is dat de dader beschikte over wapens en explosieven. Schoolgenoten van de vermeende dader zeiden tegen Russische media dat hij geïnteresseerd was in experimenten met explosieven. En hij ‘haatte’ het college, aldus een van hen.

Russische wapenwetten schrijven voor dat mensen vanaf 18 jaar een wapenvergunning kunnen krijgen. Ze moeten daarvoor veiligheidscursussen afleggen en de politie moet hun achtergrond onderzoeken.

Het ministerie van Noodsituaties heeft drie dagen rouw aangekondigd op de Krim.

De aanslag eiste tot nu toe negentien doden en veertig gewonden. Beeld AFP