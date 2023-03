Bij Frank vindt Sara liefde en genot, iets wat haar man haar niet kan geven

Als Sara besluit bij te praten met haar oude jeugdliefde Frank, kan ze de drang om hem te zoenen niet weerstaan. Ze vindt bij hem wat ze mist in de relatie met haar man: ze is verliefd én geniet van het vrijen. Hij breekt haar hart open en schudt haar morele kompas door elkaar. Sara’s verhaal is het bitterzoete bewijs van hoe complex en dramatische de liefde kan zijn.

Oproep Wat betekent het om te daten anno nu? Voor de podcast De liefde van nu zoekt Corine Koole naar singles die willen vertellen over hun datingleven. Wat maak je mee? En waar ben je naar op zoek? Liefde, avontuur, of juist iets heel anders? Lijkt het je leuk om je verhaal te doen? Stuur dan een mailtje met korte toelichting naar lust@volkskrant.nl. Er wordt vertrouwelijk met je mail om gegaan. Niet aan het daten? Ook andere verhalen over de liefde in alle vormen zijn nog steeds zeer welkom.

COLOFON Presentatie: Corine Koole

Montage en sounddesign: Mona de Brauwer

Eindredactie: Devi Smits

Muziek; Jurriaan de Groot

