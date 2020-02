Bij Forum heeft (bijna) niemand het nog over de treintweet: ‘Onze leden kijken er dwars doorheen’

Een enkel lid vindt dat partijleider Baudet te ver is gegaan met zijn treintweet, maar het gros viert het liefst de successen van de partij.

Thierry Baudet heeft weinig met olifanten in kamers. ‘Is het nou verstandig om ieder jaar weer een immigratierecord te breken’, vraagt hij als het publiek net op de rode klapstoeltjes zit, ‘als je ziet wat voor ongelofelijke immigratieproblemen we hebben?’ Zo’n prachtvoorzet kopt hij zelf maar in. ‘Ik denk het niet.’

Secondant Theo Hiddema doet er even later een schepje bovenop. ‘Van een zekere bevolkingsgroep kan gezegd worden dat de vorderingen op de arbeidsmarkt niet spectaculair zijn’, insinueert Hiddema, ‘maar die groep heeft wel een aandeel van honderd procent in liquidaties en plofkraken.’

Nee, Forum voor Democratie nam zeker geen gas terug in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Maandagavond begaf Baudet zich daar voor het eerst onder zijn aanhang sinds zijn beruchte treintweet. Een storm aan kritiek viel Baudet ten deel toen hij eind januari op Twitter schreef dat ‘twee dierbare vriendinnen’ ernstig waren lastiggevallen in de trein door ‘vier Marokkanen’.

Dat het in werkelijkheid om controleurs in burger ging, werd na een verklaring van de NS snel duidelijk. De verklaring van Baudet liet langer op zich wachten. Verscheen de tweet op vrijdag, pas maandagmiddag nuanceerde de Forum-leider zijn tweet met een bericht op Facebook.

Hij was ‘te haastig’ geweest, schreef Baudet, ‘te stevig’ ook. Maar zijn dierbare vriendinnen, inmiddels gedegradeerd tot ‘goede bekenden’, waren wel degelijk het slachtoffer van ‘zeer intimiderend’ gedrag van de controleurs. Dat hij dacht dat het vier vervelende Marokkanen waren, was niet zo niet gek: dat was ‘de bredere politieke context’ van massa-immigratie, integratieleed en het gebrek aan veiligheid ‘dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren’.

De dagen erna hield hij zich, geïnstrueerd door zijn communicatieteam, netjes aan die lijn. Zijn tweet was misschien niet waar, maar had wel waar kúnnen zijn – en is dat niet waar het uiteindelijk om gaat?

Niet correct, wel gelijk

Dat zulke incidenten politieke consequenties hebben, werd duidelijk toen de VVD in Noord-Brabant vorige week bekendmaakte een rechtse coalitie te willen vormen met Forum en CDA. Met name binnen die laatste partij leidde dat tot heibel. Had het CDA dan niets geleerd van het experiment Rutte I, toen de christendemocraten regeerden met steun van Geert Wilders en dat moesten bekopen met jarenlange interne tweespalt?

Dergelijke kritiek is niet direct te herleiden tot Baudets treintweet, maar olie op het vuur was het zeker. Toch bleven openlijk kritische geluiden vanuit de eigen rangen van Forum uit – alleen achter de schermen beklaagden regionale FvD’ers zich bij de leiding. Op de sociale media toonde de Forum-aanhang vooral begrip, dezelfde redenering volgend als de voorman zelf: de tweet was dan misschien niet tot op de letter correct, gelijk had Baudet absoluut.

In Dordrecht is Ruud de Kok (65) dezelfde mening toegedaan. ‘De tweet was niet juist’, zegt hij vooraf in de foyer van het chique Kunstmin, waar een harpspeelster de volgens Forum 750 gasten welkom heet. ‘Maar het wordt enorm uit z’n verband getrokken. Baudet heeft ook een verhaal dat eronder ligt. Dat er toch ook problemen zijn met Marokkanen.’

Dat vinden ook huisgenoten Yannick en Maarten, beide 22 jaar en studerend aan de ‘erg linkse’ Erasmus Universiteit. ‘Het is makkelijk punten scoren’, zegt Yannick over de reacties op Baudets tweet. Maarten: ‘Ik woon al mijn hele leven in Rotterdam. Het zijn wel de Turken en Marokkanen die op straat drugs staan te dealen.’

Dat kan wel zo zijn, zeggen Henk (50) en Ingrid Ebben (57) uit Den Haag, toch is het niet goed wat Baudet deed. ‘Het gaat te ver en is ook gewoon dom’, vindt Henk. ‘Wacht eens af, voordat je iets via Twitter de wereld in slingert.’ Met zijn tweet ‘drukte Baudet een stempel op alle Marokkanen’, vult zijn vrouw aan. ‘Het mag gematigder.’

Het is de enige kritiek die maandag te horen zal zijn. In de schouwburgzaal klinkt de hele avond geen onvertogen woord. Daar is alleen plek voor successen als het ledental van Forum, dat volgens Baudet zelfs tijdens de huidige ‘smeercampagne’ gestaag is blijven groeien. ‘Onze leden kijken er dwars doorheen.’