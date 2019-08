Bij flirten.nl en bedmaatje.nl weten chatoperators precies hoe ze bezoekers aan het lijntje houden

Beeld ANP

Bezoekers die chatgesprekken voerden op de sites, kregen te maken met chatoperators die zich voordeden als de persoon van het nepprofiel. Deze chatoperators rekten de – vaak erotisch getinte – gesprekken zo lang mogelijk, omdat per bericht werd betaald. Bij sommige bezoekers liepen de kosten in de duizenden euro’s. Een woordvoerster van de ACM stelt dat soms tot 1 euro per bericht moest worden betaald.

Bedrijf The Right Link zou volgens een verklaring van de ACM nu 9 miljoen euro hebben gereserveerd om zo’n 37 duizend gedupeerden te compenseren die tussen juli 2016 en april 2018 sites bezochten zoals discretecontacten.nl, bedmaatjes.nl of regiomatches.nl.

De ACM onderzocht de sites waarover de meeste klachten binnenkwamen op een meldpunt dat hiervoor werd geopend. ‘Maar we weten dat The Right Link nog veel meer sites heeft.’ Onderzoeksprogramma De Monitor, dat eerder over de zaak berichtte, meldt dat het om duizenden sites zou gaan en dat de Nederlandse ondernemer Julius Krechting de eigenaar is van The Right Link.

Expliciete foto’s

Op sommige profielen waren expliciete foto’s van naakte vrouwen te zien. Al deze profielen waren nep, aldus woordvoerster Saskia Bierling van de ACM. Het kwam nooit tot een ontmoeting. ‘In eerste instantie denk je: hoe sullig kun je zijn om daar in te trappen? Maar het duurt wel even voordat je ontdekt dat je niet met de persoon op de foto van doen hebt. Die chatgesprekken worden op zo’n geraffineerde manier gevoerd, de medewerkers weten precies hoe ze alle klippen moeten omzeilen en nieuw antwoorden moeten uitlokken. Voor je het weet heb je dan al drie keer de vraag gesteld of je het gesprek op een ander platform voort kunt zetten.’

Volgens Bierling zaten er af en toe inconsistenties in de gesprekken. ‘Soms merkten bezoekers dat een vrouw de ene keer zei dat ze kinderen had, en de andere keer niet. Medewerkers kijken de eerder gevoerde chatberichten natuurlijk wel door, maar niet alles. Dus dan missen ze wel dingen. Maar mensen kijken daar vervolgens overheen; ze wíllen natuurlijk ook dat iemand echt is.’

Op sommige sites was in de kleine letters van de algemene voorwaarden wel te lezen dat bezoekers te maken hadden met fictieve profielen, stelt de ACM-woordvoerster. ‘En soms stond het bij het profiel zelf. Maar niet heel prominent.’

Inval

In april 2018 deed de toezichthouder een inval bij The Right Link. Daarna scherpte het bedrijf volgens onderzoeksprogramma De Monitor het protocol voor zijn medewerkers aan. Chatoperators mochten nog wel zeggen: ‘Het lijkt mij spannend om af te spreken’, maar niet meer: ‘Zullen we volgende week afspreken?’ Ook werd de zin ‘Kijken of ik ergens een gaatje heb’ als verleiding beschouwd, maar ‘Kijken wanneer ik zou kunnen’ niet. Verder waren woorden zoals ‘date’, ‘relatie’ en ‘de ware vinden’ niet toegestaan, terwijl ‘fantaseren’, ‘vreemdgaan’ en ‘flirten’ wel mochten.

De toezichthouder deed jaren over het onderzoek. ‘Het is een wereld die we helemaal niet kennen’, aldus de ACM. ‘We moesten uitzoeken hoe dit in zijn werk gaat en met welke partijen we te maken hebben.’ The Right Link heeft een complexe structuur en bestaat uit een wirwar van vennootschappen.

Na de inval in het voorjaar van 2018 stelde The Right Link voor om de gebruikers te compenseren voor de schade. Ruim een jaar later bereikte de toezichthouder daar een overeenstemming over. De ACM-woordvoerster zegt dat rekening is gehouden met de mogelijkheid dat het bedrijf snel van website kan wisselen. ‘Daarom hebben we de toezegging gelinkt aan het bedrijf en aan de aandeelhouders.’ De ACM weigert te zeggen om welke aandeelhouders het gaat.

Als The Right Link zich niet aan de afspraken houdt, kan de consumentenwaakhond alsnog een boete opleggen. De websites gaan volgens de ACM hun gebruikers voortaan duidelijk informeren dat zij chatten met fictieve personen. ‘Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld.’