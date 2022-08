Bij elkaar opgeteld zit hier voor tientallen jaren celstraf aan de witte wijn en de bietensalade

Verjaardagsfeestje in Istanbul. Een vriendin van een goede vriendin is jarig, ik ben van harte uitgenodigd. Op een zwoele zomeravond fietsen we naar een dertien-in-een-dozijn nieuwbouwwijk. Witte wijn en wodka mee voor op de drankentafel. Onder een prieel in de tuin naast de flat staat een tafel met lekker eten. Bali pancar (bietensalade met honing), havuç tarator (wortelsalade), auberginedipsaus, linzenköfte. Popmuziek uit de speaker. Oasis, Nirvana, Eurythmics met Sweet Dreams.

De 32-jarige Hazal Ocak is het stralende middelpunt. In een blauw rokje, roze feestsjerp om en een gouden kroontje op het hoofd gaat ze op de foto met de chocoladetaart met brandende kaarsjes. Iyi ki dogdun, Hazal wordt gezongen, op de wijs van Happy birthday. En dat er nog vele mooie jaren mogen volgen. Eh, mooie? Op 27 september hoort Hazal of ze veertien jaar de gevangenis in moet, zoals de aanklager eist. Tot een half jaar geleden was ze journalist bij de krant Cumhuriyet, net zoals eenderde van de ongeveer twintig gasten op het feest. De pers heeft het zwaar in Turkije, zeker dit linkse, van oudsher kemalistische dagblad.

Wat heeft Hazal gedaan? Gewoon, schrijven over machtsmisbruik. Een hooggeplaatst persoon, regeringswoordvoerder Fahrettin Altun, had zonder vergunning een tuinhuis gebouwd bij zijn woning. Hij diende een aanklacht in en nu loopt er een rechtszaak wegens ‘steun aan terrorisme’. Terrorisme? ‘Jazeker, terrorisme’, zegt Hazal schaterlachend vanonder haar gouden kroontje. ‘Door het adres te publiceren van een hoge functionaris, had ik zijn huis tot doelwit van terroristen gemaakt. Ik ben gevaarlijk!’

Ze is niet de enige gevaarlijke journalist op het feestje. Allemaal hebben ze rechtszaken lopen, bijna allemaal wegens ‘terrorisme’. Hazal wijst om zich heen: hij, zij, zij, hij. ‘En kijk, met die bril. Justitie houdt hem als eindredacteur verantwoordelijk voor alle niet-ondertekende artikelen, en dat zijn er nogal wat. Tegen hem lopen een heleboel zaken.’ Zo bij elkaar opgeteld zit hier voor vele tientallen jaren celstraf aan de witte wijn en de bietensalade met honing.

Van rechts af Serkan Ozan, Hazal Ocak en Aykut Küçükkaya. Beeld Rob Vreeken

Tegen Hazal lopen nóg zes aanklachten, waaronder één samen met haar man, Serkan Ozan (44). Ook hij werkte bij Cumhuriyet. Hazal had geschreven over fraude met overheidsorders, waarbij een vriend van Bilal Erdogan jr. betrokken was. Bilal pikte het woord ‘vriend’ niet. Serkan had de kop boven het bericht gemaakt en werd ook vervolgd, hij kan vier jaar krijgen.

Het gekke is, op het feestje wordt helemaal niet over politiek of rechtszaken gepraat. Niet omdat de gasten niet durven, maar omdat ze er geen zin in hebben. Angst voor de toekomst hebben ze niet. ‘Het went’, lacht Hazal, wiegend op Stevie Wonder. ‘Dit is journalistiek in Turkije.’ En kinderen heeft het paar niet, dat is een zorg minder. Wel een kat, de siamees Missy.

Een half jaar geleden stapten alle journalisten hier op bij Cumhuriyet. De nieuwe eigenaar wilde af van het redactionele zelfbestuur. Hoofdredacteur Aykut Küçükkaya, ook aanwezig in de tuin, nam ontslag. Veertig collega’s volgden hem. Küçükkaya (49) is een nieuwe krant aan het oprichten, de eerste sinds jaren in Turkije. Hij doet dat namens de – naar Turkse begrippen – onafhankelijke zender Halk TV. In oktober komt het eerste nummer. De krant moet links en seculier worden, voor minder doet de hoofdredacteur het niet. ‘Maar we gaan iedereen kritisch volgen, regering én oppositie.’

De naam staat nog niet vast. Iets met ‘krant’ en ‘halk’, wat ‘volk’ betekent. Aha, de Volkskrant, opper ik. Küçükkaya knikt. De meeste van de veertig opgestapten gaan met hem mee. ‘Hazal ook’, zegt hij. ‘Ik heb haar vandaag gevraagd.’ Iyi ki dogdun, Hazal!