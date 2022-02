Bij eerdere boycots van de Olympische Spelen bleven sporters wél thuis

Een Olympische bubbel in een hotel in Peking. Beeld Reuters

De kans is groot dat er minder juichende bobo’s in beeld zijn dan bij eerdere Olympische Spelen, en dat komt niet alleen door strenge inreisregels vanwege corona. Zeventien landen sturen geen overheidsfunctionarissen naar Beijing. De mensenrechtenschendingen, met name de behandeling van de Oeigoeren, zijn voor veel landen reden voor een ‘diplomatieke boycot’. Andere willen dit niet zo noemen, maar laten ook de officials thuis. Hoe verliepen boycots bij eerdere Spelen?

Opvallend verschil is dat bij eerdere boycots van de Spelen ook de sporters thuisbleven. China was van 1956 tot en met 1980 niet aanwezig bij de Zomerspelen uit protest tegen de deelname van Taiwan. In 1980 leidden de onderhandelingen over de deelname van China en Taiwan tot de enige boycot van de Winterspelen tot nu toe. Taiwan was er niet bij in Lake Placid, China wel. Daarna besloot Taiwan toch mee te doen onder de naam ‘Chinees Taipei’, waarna China bij alle volgende Spelen aanwezig is geweest.

Naast de boycot van China besloten in 1956 ook andere landen de Australische Spelen te boycotten, om een andere reden. Ze waren niet boos op het gastland, maar verbolgen over twee internationale crises. De Sovjet-Unie was in dat jaar Hongarije binnengevallen, waarop Nederland, Zwitserland en Spanje besloten niet mee te doen. ‘Verlaat allen Olympisch Dorp stop Zoek elders onderdak’, luidde het telegram dat de Nederlandse sporters van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) kregen, dat eindigde met: ‘Sterkte. Sorry.’ Een onbegrijpelijk besluit volgens veel Nederlandse deelnemers, vooral omdat Hongarije zelf wel meedeed. Vanwege de Suezcrisis stuurden Egypte, Irak en Libanon geen deelnemers.

In 1964 bleven drie landen weg omdat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen sporters toeliet die hadden meegedaan aan de concurrerende Spelen voor opkomende landen van de toenmalige Indonesische president Soekarno. Na het Bloedbad van München in 1972, toen elf leden van de Israëlische ploeg werden vermoord door Palestijnse terroristen, verlieten Israël, Egypte, Algerije, de Filipijnen en leden van de Noorse, Nederlandse en Amerikaanse ploegen de Spelen.

De olympische boycot van 1976 kwam voort uit de algemene anti-apartheidsboycot. Jarenlang werd Zuid-Afrika uitgesloten van deelname aan internationale toernooien. Het Nieuw-Zeelandse rugbyteam toerde toch door Zuid-Afrika. Toen het IOC weigerde om Nieuw-Zeeland te straffen met uitsluiting van de Spelen, besloten ruim dertig voornamelijk Afrikaanse landen de Spelen in Montreal te boycotten.

De grootste boycot moest toen nog komen. Eind 1979 viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. Net als in 2022 namen de Verenigde Staten het voortouw – uiteindelijk lieten 66 landen in 1980 helemaal verstek gaan bij de Zomerspelen. Een deel van de Nederlandse sporters boycotte deze Spelen ook. De protesten bewogen de Sovjet-Unie overigens niet tot het terugtrekken van soldaten, die nog tot eind jaren tachtig in Afghanistan bleven. In reactie op de gebeurtenissen in 1980 werden de Spelen in 1984 in Los Angeles geboycot door de Sovjet-Unie en 19 andere landen.

Het IOC raakte de boycots beu. Door veel overleg lukte het vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Seoul om een herhaling te voorkomen. Bij die Spelen waren nog maar zeven landen afwezig, deels omdat Noord-Korea geen co-host mocht zijn, deels om financiële redenen. Daarop volgden, wat olympische boycots betreft, ruim dertig rustige jaren. Ook in 2022 is er door de boycot geen sporter minder op het ijs of de piste.

De Verenigde Staten riepen begin december op tot een diplomatieke boycot van de Spelen in Beijing. In navolging daarvan besloten zestien andere landen ook geen officials te sturen, tien daarvan noemen dit een ‘diplomatieke boycot’.

Nederland wil, net als onder andere Japan, Zweden en Oostenrijk, nadrukkelijk niet van een boycot spreken. Koning Willem-Alexander gaat er niet naartoe omdat er verder ook geen Nederlandse toeschouwers aanwezig mogen zijn. Nederlandse diplomaten blijven thuis omdat er vanwege de strenge coronaregels geen overleg over mensenrechten mogelijk is.