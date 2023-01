‘Bij DWDD ging het succes voor alles. Ik vermoed dat dat breder speelt, maar op welke schaal?’

Presentator Matthijs van Nieuwkerk tijdens de opnames van een speciale jubileumeditie van De Wereld Draait Door. Beeld Koen van Weel / ANP

Dag Willem, na de onthullingen over DWDD schreven jullie vorige maand over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Kan je iets vertellen over waar jullie nu aan werken?

‘Na de publicatie over DWDD kregen we tientallen tips, uit alle hoeken van de samenleving. Veel kwamen uit de mediawereld, met name de publieke omroep, maar lang niet alleen daarvandaan. Op veel werkvloeren hebben mensen het gevoel dat er dingen gebeuren die niet horen.

‘We maken nu een schifting tussen alle tips. Als je aan een nieuw onderzoek begint, weet je dat het veel tijd gaat kosten om het goed uit te zoeken. Daarom vragen we ons bij elk verhaal af of het iets kan toevoegen aan de discussie. Bij DWDD ging het bijvoorbeeld om het systeem eromheen, dat toestond dat wangedrag vijftien jaar lang kon plaatsvinden, ten koste van mensen.’

Jullie kregen dus veel tips vanuit de publieke omroep, waar ben je benieuwd naar in het onderzoek dat daar nu plaatsvindt?

‘Dat onderzoek komt voort uit de onthullingen over DWDD, ik ben primair benieuwd of de dynamiek die we daar zagen elders ook speelt. Bij DWDD ging het succes voor alles en negeerden leidinggevenden signalen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De presentator leek onaantastbaar en werd niet gecorrigeerd. Ik vermoed dat dit breder speelt binnen de publieke omroep, maar op welke schaal?

‘Daarnaast ben ik benieuwd of de slachtoffers zich überhaupt gaan melden bij de onderzoekers, en vertellen wat ze hebben meegemaakt. Er is wantrouwen richting het NPO-bestuur, dat ook rond DWDD een opmerkelijke rol speelde en nu zelf opdrachtgever is van het onderzoek. Wij weten van een aantal betrokkenen bij DWDD dat zij daar moeite mee hebben. Je wil dat het een onafhankelijk onderzoek is, dat ook over het functioneren van de NPO kan gaan.’

We zagen het afgelopen jaar bij meer van dit soort onderzoeken misgaan. Zie je daar al een leercurve, of blijft het lastig om zoiets goed te doen?

‘Om eerlijk te zijn zie ik het nog niet echt beter gaan. Het begint ermee dat je de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen. Anders haakt een grote groep potentiële bronnen af. Dat is een risico bij het NPO-onderzoek.

‘Daarnaast blijft het zo dat een opdrachtgever zelf kan bepalen wat er van het onderzoek wel of niet naar buiten komt, zoals bijvoorbeeld bij de kwestie rond voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Dat is een moeilijke afweging waarbij de belangen van slachtoffer en dader een rol spelen en vaak ook bescherming van het eigen imago. Collega Ariejan Korteweg schreef er een uitstekende serie verslaggeverscolumns over.’

In 2022 is er veel aandacht geweest voor de rol van omstanders en voor niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe zou de discussie zich in 2023 kunnen ontwikkelen?

‘Ik denk dat het goed is dat we de discussie blijven voeren over wat we wel of niet toelaatbaar vinden. Dan kan gaan over grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook over roofbouw die werkgevers op werknemers plegen. Het zou mij niet verbazen als er voor dat laatste in 2023 meer aandacht komt.

‘Een ander aspect dat onze aandacht heeft zijn de vaststellingsovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen die ervoor zorgen dat misstanden binnenskamers blijven. Zo vermoeden we dat er bijvoorbeeld op de Zuidas best veel gebeurt dat we als samenleving niet normaal vinden, maar onder de pet blijft vanwege geheimhoudingsverklaringen. Ik vind dat onwenselijk: het voorkomt dat misstanden naar buiten komen.

‘Bovendien zet je mensen klem: ze kunnen bij niemand hun hart luchten. Wij hebben meerdere situaties gezien waarbij iemand op die manier enorm in de problemen komt. Daarom zou ik me dit jaar zeker ook willen richten op de rol van de geheimhoudingsverklaring.’

Welk inzicht omtrent grensoverschrijdend gedrag hoop je dat in 2023 door zal dringen?

‘Ik vind de discussie over cancelen interessant. In reactie op dit soort verhalen is er altijd een groep mensen die vindt dat het artikel niet gepubliceerd had moeten worden, omdat een hoofdpersoon op die manier wordt gecanceld. Ik snap die angst op zich, maar volgens mij ligt het genuanceerder, en is er een verschil tussen het naar buiten brengen van een misstand en iemand cancelen.

‘Als iemand echt zijn podium kwijtraakt is dat volgens mij vaak meer te wijten aan de reactie van die persoon zelf dan aan de publicatie over diens gedrag. Ik denk dat veel Nederlanders vergevingsgezind zijn als iemand tot inkeer komt, spijt betuigt aan slachtoffers en verantwoordelijkheid neemt. Maar juist die reflectie ontbreekt vaak.

‘Bij de publicaties rond DWDD was dat op een bizarre manier zichtbaar. Presentator Matthijs van Nieuwkerk wilde absoluut niet met ons in gesprek. Op de dag voor publicatie schreef hij uiteindelijk meerdere verklaringen, waar steeds iets meer spijt in doorklonk. Dat bleek vooral onder druk van de omroep te zijn. Als het je niet spijt, hoef je natuurlijk geen sorry te zeggen. Maar dan moet je ook niet raar opkijken als mensen even klaar met je zijn.’