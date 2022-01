Bij de Zuid-Koreaanse verkiezingen is kaalheid opeens een politiek thema

Mensen met gezichtsmaskers lopen langs een reclame van een kapsalon in een winkelgebied in Seoul, Zuid-Korea. Beeld Ahn Young-joon / AP

‘Vertel ons meer over de ongemakken waarmee je tijdens behandelingen tegen haaruitval te maken kreeg’, schreef Lee – zelf nog in het bezit van een volle bos – op Facebook. ‘Ik zal met een perfect beleidsvoorstel komen.’ Lee is de grote favoriet voor de winst deze verkiezingen: in de peilingen staat hij op 36 procent van de stemmen, tien procentpunt meer dan de lijsttrekker van de conservatieve partij, Yoon Suk-yeol.

In Zuid-Korea ondervinden veel mannen met haarverlies problemen bij het vinden van een partner of baan. Ook is het sociale zekerheidsstelsel relatief sober, waarmee dit initiatief voor (jonge) mannen als een compensatie kan dienen. Wat ook meespeelt: de geboortecijfers in Zuid-Korea zijn al jaren aan het dalen.

Op sociale media wordt het plan om haartransplanties in het basispakket op te nemen, overladen met steunbetuigingen. Zo schreef iemand: ‘Alhoewel ik al meer dan twintig jaar mijn verzekeringspremie afdraag, ga ik zelden naar de dokter. Nu kan ik eindelijk gaan profiteren van die jarenlange betalingen.’ Iemand anders: ‘Jae-myung, bro. Ik hou van je. Ik implanteer je het Blauwe Huis in’, verwijzend naar de presidentiële residentie in Zuid-Korea.

Zo is dit jaar kaalheid, naast de gezondheidszorg en de coronacrisis, een verkiezingsthema geworden, terwijl vorige verkiezingen nog zozeer gedomineerd werden door thema’s als de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea, de diplomatieke banden met de Verenigde Staten en de economie.

Populisme

Niet iedereen is lyrisch over het plan. ‘Dit lijkt misschien noodzakelijk voor jonge mensen die zich zorgen maken om haaruitval, maar het is niets anders dan populisme, waardoor de financiële stabiliteit van de gezondheidszorg in gevaar komt’, oordeelde de conservatieve krant Munhwa Ilbo.

Lee krijgt vaker het verwijt dat hij politiek bedrijft vanuit opportunistische motieven. Voorheen scoorde hij punten bij feministen door een uitgesproken ‘pro-choice’-geluid te laten horen in de abortuskwestie. Maar toen hij hoorde dat feminisme bij jonge Zuid-Koreaanse mannen niet goed landt, wijzigde hij zijn retoriek. Laatst deelde hij een bericht op sociale media waarin over feminisme werd gezegd: ‘deze waanzin moet stoppen’.

Ook kreeg Lee kritiek dat hij de conservatieve stemmer wil verleiden door zich lovend uit te spreken over oud-dictator Park Chung-hee, die aan de macht was in de jaren zestig en zeventig. Ondanks dat Park, een van de meest controversiële figuren uit de Zuid-Koreaanse geschiedenis, er niet voor terugdeinsde politieke tegenstanders uit de weg te ruimen, is hij nog altijd populair bij een deel van de bevolking. Afgelopen november prees Lee — die carrière maakte als mensenrechtenadvocaat — het economisch inzicht van de oud-dictator, vanwege diens bijdrage aan de industrialisering van het land.

Zijn eigen populariteit heeft Lee te danken aan zijn verleden als burgemeester van Seongnam. Zijn financiële beleid en grote sociale welzijnsprogramma’s werden daar als zeer succesvol gezien. Hij zorgde ervoor dat postnatale behandeling en schooluniformen gratis werden. Ook staat hij bekend als voorstander van het basisinkomen. 9 maart wordt duidelijk of Lee de nieuwe president van Zuid-Korea wordt.