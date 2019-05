Bij de VVD overheerst teleurstelling als de vijfde zetel uitblijft

De VVD tijdens de exitpoll van de Europese verkiezingen, helemaal vooraan lijsttrekker Malik Azmani. Beeld Katja Poelwijk

De VVD kiest op de exitpoll-avond voor ‘sober en doelmatig’. De liberalen houden hun verkiezingsfeestje in het eigen partijkantoor. Tegen achten staan campagnemedewerkers en kandidaten op de parkeerplaats prognoses af te geven. Veel bravoure is er niet te bespeuren: ze weten dat het spannend wordt. Kandidaat nummer 10, ambassademedewerker Michael Pistecky, denkt dat de PvdA wel eens onverwacht sterk uit de bus zou kunnen komen. ‘Frans Timmermans was heel zichtbaar in de campagne en is sterk in debatten.’ Maurice Hoogeveen (nummer 11) vreest de concurrentie van Forum voor Democratie het meest. ‘Nee joh, zijn debatoptreden gisteravond en dat vrouwonvriendelijke essay hebben denk ik veel Forum-kiezers afgeschrikt’, repliceert Pistecky.

Het gezelschap klimt naar de bovenste etage, waar de televisie staat. Lijsttrekker Malik Azmani heeft de afgelopen weken op campagne gezien uit welk vaatje de concurrentie tapt. Azmani reisde in een oranje Volkswagen-busje het land door (motto: Malik Maakt Meters). ‘Wat me bij al die ontmoetingen het meest is opgevallen? Dat de mensen alles willen houden zoals het is. Ze maken zich zorgen over immigratie en de kosten van de energietransitie.’ Forum voor Democratie gaat waarschijnlijk goed scoren, denkt hij.

Om 9 uur brengt de televisie het verlossende woord: vier zetels voor de VVD. Een lichte tegenvaller, want de meeste peilingen voorspelden vijf zetels. De nummer vijf van de kandidatenlijst, advocate Liesje Schreinemacher, ziet haar Brusselse droom vervliegen maar blijft dapper lachen. ‘Het is maar een exitpoll’, reageert ze. Vlak voordat de NOS naar de VVD-burelen overschakelt, worden alle VVD-kandidaten rond Azmani geposteerd om hard te juichen en te klappen voor de camera. Nederland moet geen sikkeneurig beeld voorgeschoteld krijgen en bovendien: vier zetels is er één meer dan de liberalen in 2014 binnenhaalden. Stiekem hoopt iedereen dat de tweede exitpoll de vijfde zetel alsnog binnenbrengt.

Livestream

Dionne Stax is net aan de geactualiseerde uitslag begonnen als haar hand in de lucht bevriest. De livestream van de NPO loopt vast. De VVD’ers hebben nog net meegekregen dat ze in procenten iets beter scoren dan in de eerste exitpoll, maar of dat genoeg is voor een extra zetel? Na een paar zenuwslopende minuten gepruts aan de tv is er teleurstelling: nog steeds vier zetels. Op de achterste rijen klinkt wat gezucht. Voorin, voor de camera’s, barst het gejuich weer los. Schreinemacher blijft hopen. ‘Misschien zitten we dicht bij een restzetel.’ Pistecky haalt ondertussen zijn gelijk: de PvdA is vanavond inderdaad de spreekwoordelijke derde die er met het been vandoor gaat.

Azmani voerde meerdere lijsttrekkersdebatten, maar wist daarmee nauwelijks media-aandacht te genereren voor zijn partij. De avond voor de stembusgang stond hij in Veghel in het voorprogramma van de kijkcijferknaller ‘clash der rechtse titanen’. De andere partijen moesten knarsetandend toezien hoe Rutte en Baudet de verkiezingsrace vernauwden tot een tweestrijd. Met als inzet de vraag: wie wordt de grootste op 23 mei? Terwijl de VVD en Forum alleen oog voor elkaar hadden, profiteerde de PvdA van het Timmermans-effect. Om tien uur komt partijleider Rutte binnen om de nederlaag te erkennen. ‘Het verschil met de PvdA is behoorlijk groot.’