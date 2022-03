Bij de vluchtelingen in het grensgebied van Oekraïne: ‘Veel mensen hier zijn in shock, ze kijken glazig voor zich uit’

Lokale vrijwilligers in Oezjhorod helpen bij het maken van molotovcocktails. Beeld Joris van Gennip

Dag Fleur, waar bevind je je op dit moment?

‘Ik ben nu in een park in Oezjhorod, een Oekraïens plaatsje dicht bij de grens met Hongarije en Slowakije. Zo’n veertig vrijwilligers staan in een speeltuin molotovcocktails te maken, die naar steden als Kiev worden gestuurd. Vanuit de hele regio komen mensen bierflesje brengen. De vrijwilligers vullen die met piepschuimkorrels en stukjes katoen. In andere flesjes verzamelen ze een mix van benzine en motorolie. Het staat hier vol met kratten met dat soort flesjes.

‘Deze regio ligt in het westelijke puntje van Oekraïne. De laatste honderd jaar is dit gebied wel een stuk of acht keer van land gewisseld. Het heeft bij Hongarije gehoord, bij Tsjechië, bij de Sovjet-Unie. Maar op dit moment voelt het super Oekraïens. Overal hangen vlaggen en iedereen hier spreekt alleen nog maar Oekraïens.’

Wat merk je van de vele vluchtelingen die Oekraïne trachten te verlaten?

‘Vanochtend zijn fotograaf Joris van Gennip en ik bij het humanitaire centrum in de stad geweest. Het hoofd van dat centrum vertelde dat er officieel zo’n duizend vluchtelingen geregistreerd staan, maar er zijn er zeker meer dan vijfduizend. Elke dag worden dat er meer.

‘Vluchtelingen komen met de trein hiernaartoe. Veel mensen probeerden dagenlang met de auto naar Polen te komen, maar kwamen daar niet verder. Nu proberen ze op een andere manier het land uit te komen. In Oezjhorod en Tsjop, waar we gisteren waren, zijn goede treinverbindingen. Hier staan ook kilometerslange autofiles, maar het is niet zo heftig als aan de Poolse grens.

‘Iedereen is hier alert op Russische infiltranten. Daarom onderzoeken ze bijvoorbeeld welke taal de vluchtelingen spreken. Als journalist merk ik dat Oekraïners niet met hun achternaam in de krant willen en geen locaties willen delen. Als wij foto’s maken van molotovcocktails, mogen er absoluut geen herkenbare punten in beeld. De technieken van de Russen zijn heel geavanceerd, vreest men. Oekraïners vrezen dat ze hun familie in gevaar brengen als ze met mij praten.’

Komen de vluchtelingen voornamelijk uit de oostelijke streken van Oekraïne?

‘Eigenlijk komen ze uit het hele land. Gisteren sprak ik mensen uit Kiev en Odessa, maar ook uit de regio. Vooral vrouwen en kinderen gaan de grens over. Veel mannen, die hun ouders en kinderen wegbrengen, blijven hier achter, om zich klaar te maken voor de strijd.

‘Er zijn ook veel vluchtelingen uit de rest van Oekraïne die hier blijven. Deze regio is namelijk relatief veilig. Ik heb hier nog geen luchtalarm gehoord. We zitten zo dicht bij de grens dat iedereen denkt: hier gaan ze geen bombardementen uitvoeren. Als dat misgaat, zou Rusland meteen oorlog met een Navo-land hebben.’

‘Vluchtelingen die zich hier registreren, wordt gevraagd of ze psychische hulp nodig hebben. Bijna niemand maakt daar nog gebruik van. Volgens het hoofd van het humanitaire centrum komt dat doordat iedereen in shock is. Dat viel mij ook op. Vluchtelingen kijken glazig voor zich uit, hebben trillende handen en kunnen soms niet meer vertellen op welke dag ze zijn gevlucht. Ze halen alles door elkaar.’

Er gaan ook geruchten dat Afrikaanse vluchtelingen die van dezelfde routes gebruik maken, worden tegengehouden. Merk je daar iets van?

‘In Tsjop zag ik gisteren opvallend veel internationale studenten uit Nigeria, Palestina en India. Een paar van hen vertelden inderdaad dat ze werden tegengehouden en weinig hulp kregen. Een jongen was zo in shock dat hij me nauwelijks kon vertellen wat er was gebeurd.

‘Andere mensen vertelden dat zij op Oekraïense stations vooral grote chaos hadden gezien. Militairen maakten onder grote stress de beslissing om alleen vrouwen en kinderen toe te laten in de treinen. De mannen mochten niet mee. Onder internationale studenten leidde dat tot grote paniek, omdat zij de de taal niet spreken. Ze kregen het gevoel dat ze niet weg mochten. In hoeverre er dus sprake was van racisme, kan ik vanaf hier niet beoordelen.’

Ondertussen lijkt het Russische leger een nieuw offensief voor te bereiden. Hangt die dreiging ook over de regio waar jij nu bent?

‘Vanochtend merkte ik dat de sfeer onder Oekraïners om ons heen heel slecht was. De dreigende omsingeling van Kiev, de zeventig militairen die in de Sumy-regio zijn gedood en het bombardement in Charkov – iedereen ziet het allemaal gebeuren op zijn telefoon. Maar onder de mensen die in het park molotovcocktails aan het maken zijn, zie ik alleen maar strijdlust.

‘Normaal is deze regio voor voedsel voor een groot deel afhankelijk van de rest van land. Nu bereiden de autoriteiten zich voor op voedseltekorten in het hele land. Op hoog niveau wordt met Hongarije en Slowakije overlegd om vanuit Oezjhorod voedsel te gaan verspreiden over Oekraïne.

‘Ik heb de Oekraïners ook gevraagd naar de nucleaire dreiging. Dan krijg je vaak als antwoord: dat gaat Poetin echt niet doen, wij zijn aan het winnen. Bovendien zeggen ze dat ze wel iets anders aan hun hoofd hebben dan die nucleaire dreiging. Zowel vluchtelingen als lokale mensen hier hebben een modus van strijdvaardigheid aangezet.’