Bij de start van de VVD-campagne draait alles weer om Mark Rutte

Demissionair premier Mark Rutte loopt langs het Torentje naar de Tweede Kamer voor het debat over de nieuwe spoedwet voor de avondklok. Beeld ANP

‘Samen naar de eindstreep. En verder’, luidt de slogan boven de advertentie en het bijbehorende ‘ideeënstuk’ van vijf pagina's op de website van de VVD. Inhoudelijk valt er weinig nieuws te ontdekken in dat artikel. Mark Rutte roept iedereen op om nog even door te bijten in de coronacrisis (‘we gaan er samen uitkomen') en herhaalt verder enkele punten uit het verkiezingsprogramma: een hoger minimumloon, meer ruimte voor de middenklasse, een zorg die beter voorbereid is op crises en de overheid moet meer beschermen en dienstbaarder zijn.

Het startschot van de VVD-campagne laat vooral zien wat er de komende weken te verwachten valt van de grootste regeringspartij. En dat is heel veel Mark Rutte en heel weinig VVD. In het ideeënstuk waarin Rutte zich tot de kiezer richt, staat zo’n veertig keer het woord ‘ik’, terwijl de naam VVD nergens valt. Ook in de krantenadvertentie is de partijnaam verdwenen.

Nieuw is dat niet. Bij de verkiezingen van 2017 voerde de VVD ook al een campagne die rondom Rutte was gebouwd. Destijds presenteerde Rutte via het Algemeen Dagblad een stuk onder de titel: ‘Mijn ambitie, mijn plan’. Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2018 plaatste de VVD ook grote advertenties waarin Rutte het land vergeleek met ‘een kwetsbaar vaasje’. Dat pakte toen overigens niet goed uit: Forum voor Democratie won de verkiezingen.

Geen verrassing

Dat de VVD nu weer volledig inzet op Rutte komt voor de concurrentie niet als een verrassing. De premier is op dit moment de best gewaardeerde politicus van Nederland. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de VVD sterk omhoog gegaan in de peilingen. Kiezers die op de liberalen willen stemmen, doen dat vaak omdat Mark Rutte in hun ogen een garantie voor ‘stabiel bestuur’ is, bleek eerder al uit onderzoek van I&O Research.

Bij het begin van de campagne presenteert de VVD Rutte dan ook als iemand die boven de partijen uitstijgt. De premier beweert dat andere partijen in de campagne beloftes gaan doen en tegenstellingen willen uitvergroten, maar hij noemt dat ‘in deze bijzondere tijd niet realistisch’. Rutte: ‘We moeten juist de verbinding zoeken, want alleen samen komen we uit deze crisis.’

De premier maakt het andere partijen zo ook moeilijker om de aanval op hem te openen. Het verwijt ligt dat al snel op de loer dat zij niet ‘de verbinding zoeken’.

Rutte gaat zaterdagmiddag op sociale media zoals Facebook en Instagram in gesprek met kiezers.

Dat de VVD paginagrote advertenties plaatst in meerdere dagbladen toont ook aan dat de partij weer beschikt over een goedgevulde partijkas. Heel transparant is de VVD daar niet over, blijkt uit onderzoek van Follow the Money (FTM). Zo heeft de partij niet opgegeven dat vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff gratis donateursdiners faciliteert voor de VVD. Het is wettelijk verplicht om ook giften in natura boven de 4500 euro openbaar te maken.

In een reactie aan FTM laat de VVD weten de gratis fondswervingsdiners niet als gift te beschouwen.