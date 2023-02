Bij de Saoedische kroonprins MBS staat moderniteit voor meer doodstraf en meer Poetin

Bij de feitelijke machthebber van Saoedi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman oftewel MBS, blijkt drastisch moderniseren verbonden met een recordaantal executies.

Vóór Mohammed bin Salman (1985) alias MBS in 2017 aantrad als kroonprins van Saoedi-Arabië, waren de letters MBS wereldwijd bekend van het Marina Bay Sands, het extravagantste hotel van Singapore. Vóór de opkomst van deze kroonprins had het Saoedische regime meer dan één gezicht, je had het koningshuis en de wahabistische geestelijkheid en daarbinnen had je facties. Vóór ‘MBS’ een begrip werd, ging het in berichtgeving over ‘de Saoediërs’.

In het begin hield de berichtgeving over MBS het midden tussen hoop en vrees. Elke verandering van archaïsche barbaarse praktijken in Saoedi-Arabië kon een verbetering zijn, redeneerden auteurs.

Arrestatiegolf gefortuneerden

MBS betoonde zich in westerse optredens een fan van ‘moderniteit’. Hij liet Saoedische bioscopen heropenen, popconcerten organiseren en schonk vrouwen ten leste toestemming auto te rijden. En passant onthulde hij plannen voor een 170 kilometer lange ‘smart city’ in de woestijn en ultramoderne luxe-eilanden voor toeristen. MBS betoonde zich ook een fan van corruptiebestrijding, zij het op zijn eigen manier: in één enkele arrestatiegolf in november 2017 liet hij honderden gefortuneerde en invloedrijke Saoediërs uit facties die hem niet welgezind waren, opsluiten en martelen in het Ritz-Carlton-hotel in Riyad.

‘MBS durft véél’, was een consensus in de berichtgeving. Wie daar nog aan twijfelde, deed dat niet meer toen de naar het buitenland uitgeweken MBS-criticus Jamal Khashoggi in de herfst van 2018 in stukjes gezaagd uit het Saoedische consulaat in Istanbul kwam. In de Angelsaksische pers werd MBS een afkorting voor Mister Bone Saw (de heer bottenzaag). MBS bleek er à la Al Capone en Stalin een heel directe en persoonlijke stijl op na te houden om af te rekenen met vijanden. Hij had Khashoggi zelf naar het consulaat laten lokken. Hij hackte zelf de privételefoon van techmiljardair Jeff Bezos, eigenaar van The Washington Post, de krant waar Khashoggi voor schreef, want Bezos was zo dom geweest MBS zijn nummer te geven.

Nochtans waren er westerse auteurs die hoop putten uit MBS’ offensief tegen wahabistische rechtsgeleerden met hun voorliefde voor onthoofdingen en stenigingen. ‘Het is moeilijk te overschatten hoe drastisch het buitenspel zetten van de islamitische wet Saoedi-Arabië zal veranderen’, schreef Graeme Wood in The Atlantic. Waarvan akte. Het aantal executies is bijna verdubbeld sinds MBS oppermachtig is, blijkt uit een op 1 februari verschenen rapport. In 2022 waren het er 147. Op 12 maart 2022 werden 81 mensen geëxecuteerd, een dagrecord.

Brutaal en ambitieus

Auteurs die voorspelden dat de machtsgreep van MBS geopolitieke gevolgen zou hebben, hebben óók gelijk gekregen. MBS is de eerste Saoedische machthebber die geen zoon is van de stichter van het koninkrijk en de architect van de vriendschap met de Verenigde Staten, Ibn Saud (1875-1953). Sinds diens dood is diens rijk geregeerd door een successie van zonen. De huidige koning Salman, de vader van MBS, is de 25ste zoon van de stichter. Omdat hij al ziek was toen hij in 2015 aantrad, hielp zijn kroning bovenal de factie van zijn als brutaal en ambitieus bekendstaande zevende zoon.

Bij zijn eerste bezoek aan de VS week MBS al af van het protocol. Gevluchte Saoedische staatsveiligheidschefs maakten sindsdien wereldkundig dat MBS Poetin aanmoedigde in te grijpen in Syrië, in volmaakt contrast met het officiële beleid. Sinds het oorlog is in Oekraïne, geeft Saoedi-Arabië geen gehoor aan smeekbedes van westerse leiders de olieproductie te verhogen. Poetin en MBS begrijpen elkaar, wordt gezegd, en dat láát zich begrijpen.

De paradox van het westers-Saoedische bondgenootschap is dat het in het Westen eindeloos is gehekeld als pervers, maar dat een Saoedische leider het ontrafelt.