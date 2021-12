Bij de Raad van State noemt prinses Amalia haar vader voorzitter. ‘Voor één keer’

Prinses Amalia bij de Raad van State in Den Haag waar ze wordt opgewacht door vicepresident Thom de Graaf. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als prinses Amalia woensdagmiddag om kwart voor twee voor het Haagse paleis Kneuterdijk uit de koninklijke Audi AA86 stapt, is zij ruim een uur lang hoofdpersoon in een strak gescript ‘staatkundig moment’. Zoals de Grondwet voorschrijft, wordt Amalia na haar achttiende verjaardag ‘binnengeleid’ in de Raad van State, waarin zij van rechtswege zitting heeft nu zij meerderjarig is. Haar vader, koning Willem-Alexander, is ceremonieel voorzitter van de raad.

Net zo strak georganiseerd is de live-uitzending op televisie, waarvan de voorbereidingen door de NOS al tijden terug zijn begonnen. Hoe anders was dat in 1985, toen Willem-Alexander in de Raad van State werd geïnstalleerd door zijn moeder, koningin Beatrix. Dat gebeurde in de grote vergaderzaal van de raad aan het Binnenhof, nu gesloten vanwege de langjarige renovatie.

Op de dag van de uitzending bleek dat Beatrix zou plaatsnemen voor een zwart marmeren schouw. Die weerspiegelde hevig het kunstlicht, wat slecht zou overkomen op de tv-camera's. Een bode werd erop uitgestuurd om een oplossing te vinden. Hij kwam terug met een rood Perzisch tapijt, dat verticaal voor de schoorsteen werd bevestigd. Pas wie het weet, valt het op bij het terugzien van de beelden op YouTube of op oude foto’s.

Voorzittershamer

Op het bordes wacht vicepresident Thom de Graaf, belast met de dagelijkse leiding van de Raad van State en daarom ook wel ‘onderkoning’ van Nederland genoemd. Nadat koning Willem-Alexander, koningin Máxima (die sinds 2004 zitting heeft in de Raad) en prinses Amalia gewillig hebben geposeerd voor de fotografen en het publiek achter de dranghekken, leidt De Graaf het gezelschap naar de balzaal van het paleis. Waar ooit koning Willem II en koningin Anna Paulowna feest vierden, klinkt nu de voorzittershamer.

Willem-Alexander opent de vergadering en doet dat anders dan zijn moeder. Destijds vousvoyeerde Beatrix haar zoon: ‘Ik stel het op prijs als voorzitter van dit college U thans in te leiden in de raad.’ De koning zegt het, 36 jaar later, zo: ‘Lieve Amalia, gisteren vierden wij je achttiende verjaardag. Onze Grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze raad. Dat gaat automatisch. Maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land.’

Knipoog

Dan krijgt Amalia het woord. Haar toespraak is kort, vijf alinea’s, en juist wel in de u-vorm, zij het met een knipoog. ‘Dankuwel, voorzitter, als ik U voor één keer zo mag noemen’, zegt ze tegen haar overduidelijk trotse vader. In lijn met vorige troonopvolgers kondigt Amalia aan dat zij graag gebruik zal maken van de ‘leerschool’ die de Raad van State is, zodra zij haar universitaire studie heeft afgerond. Ze citeert haar grootmoeder, die in 1956 bij haar binnengeleiding zei dat ze graag ‘een goede leerling’ wil zijn.

Laatste spreker is De Graaf, de voormalig D66-politicus die sinds drie jaar vicepresident is. Hij is zo vriendelijk geweest zijn voorgangers Herman Tjeenk Willink en Piet Hein Donner, inmiddels beiden voorzien van de eretitel minister van Staat, ook uit te nodigen. Zij misten in hun ambtstermijn zo’n historisch moment met een achttienjarige Oranje.

De Graaf gaat vooral in op de lange geschiedenis van de in 1531 opgerichte Raad van State, bedoeld als plek van ‘wijs advies en overweging’. De Graaf: ‘Dat werd hij ook, maar ook een college van tegenwicht en tegenspraak. Dat is nog steeds zo, al weten wij dat het altijd beter kan en soms ook beter moet.’ Met dat laatste lijkt hij te verwijzen naar het mea culpa van de Afdeling bestuursrechtspraak in de toeslagenaffaire, nog maar enkele weken geleden.

Koningslinde

Na de speeches gaat het gezelschap naar buiten, waar in de Franse tuin van het paleis een jonge koningslinde voor de prinses is geplant. Zij schept er wat aarde bij, opdat de boom levenslang haar toetreding tot de Raad van State zal markeren.

In een korte persontmoeting mogen zes verslaggevers van visuele media de prinses een van tevoren ingediende vraag stellen. Ze is wat nerveuzer dan tijdens eerdere persgesprekken op Koningsdag, naar eigen zeggen omdat dit ‘een enorm spannende dag’ voor haar is.

Amalia vindt dat wat zij doet tijdens haar huidige tussenjaar ‘iets privés’ is. Meer dan dat ze interessante mensen ontmoet die bijdragen aan ‘persoonlijke groei’, wil ze er niet over kwijt. Ze zegt dat ze nu een ‘andere fase’ ingaat, die bovendien wat afwijkt van die van leeftijdgenoten. ‘Maar dat wisten we al achttien jaar, dat dat ging gebeuren.’ Wel hoopt ze straks tijdens haar studietijd ‘veel vrienden te maken en ervaringen op te doen’.

Ze wil net als haar voorgangers een ‘persoonlijke invulling’ geven aan haar toekomstige ambt, eentje die ‘tijdsafhankelijk’ zal zijn. Er is geen school voor, zegt ze, zoals voor ‘advocaat, docent of bakker’. Maar bovenal is dit haar streven: ‘Ik hoop op een dag een goede koningin te worden.’ Haar ouders knikken instemmend.