Bij de PvdA willen ze best verkering met GroenLinks, maar om nou meteen te gaan samenwonen?

Partijvoorzitter van Groen Links Katinka Eikelenboom (links) met PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent (rechts) tijdens een vraaggesprek over samenwerking op de politieke ledenraad van de sociaal-democraten. Beeld Marcel van den Bergh

‘Zijn woorden kwamen niet als een verrassing’, zegt PvdA-leider Attje Kuiken zaterdag op de ledenraad van de partij in Apeldoorn. Ze noemt het ‘logisch’ om de reeds ingezette samenwerking tussen PvdA en GroenLinks verder uit te bouwen. Het succes van het gezamenlijk ingediende plan voor een energieplafond heeft voor veel leden tastbaar gemaakt dat linkse samenwerken loont. In de zaal met een paar honderd PvdA’ers wordt luid geapplaudisseerd als Kuiken zegt: ‘Dit is nog maar het begin van wat we samen kunnen bereiken. De coalitie kan de borst nat maken.’

Welke vorm de toekomstige samenwerking moet krijgen, moet verder met de leden van beide partijen worden besproken, benadrukt ze. ‘Over de vorm kun je discussiëren’, zegt ze. Later, in de pauze van de ledenraad, beaamt kuiken dat ze openstaat voor een ‘gezamenlijk verkiezingsprogramma of een gezamenlijke lijst’ voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De suggestie van Kuiken zal geen van de aanwezige PvdA’ers steil achterover hebben doen slaan, maar de innige samenwerking wordt wel erg snel opgevoerd. Sommige leden zijn nog maar net bekomen van het idee dat de PvdA en GroenLinks gezamenlijk zullen optrekken bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart en daarna ook een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer gaan vormen.

Dinner-date

Neem Björn Rommens, de 29-jarige fractievoorzitter van de PvdA in Rozendaal. Rommens is een goedlachse jongeman, werkt als communicatieadviseur voor een medisch bedrijf en zet zich in zijn vrije tijd twee dagen (of meer) in voor de PvdA. ‘Voor sommige PvdA’ers voelt het alsof ze eerst nog drie keer op dinner-date willen met GroenLinks, maar zij beginnen meteen al over samenwonen en de kleur van de auto.’

Het is een metafoor die meer PvdA’ers herkennen als ze praten over de samenwerking tussen de twee partijen. Het is toch een beetje alsof de PvdA en GroenLinks verkering hebben, en hoewel de PvdA dat prettig vindt, loopt GroenLinks net iets harder van stapel. ‘Samenwonen, kinderen krijgen, ja, dat kan misschien ooit wel, maar moeten we het daar nu al over hebben?', vinden PvdA’ers.

Leden van beide partijen steunden deze zomer de stap om de linkse samenwerking te intensiveren. Toch valt er verschil in enthousiasme te bespeuren, erkent ook GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom. Zij is zaterdag op de PvdA-ledenraad in Apeldoorn uitgenodigd en staat samen met PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent op het podium te praten over de innige samenwerking.

Op de vraag wat de PvdA van GroenLinks kan leren, zegt Eikelenboom: ‘Misschien net iets meer branie, iets meer risico nemen, het gevoel van: kom op, vooruit kijken naar wat wel kan.’ Omgekeerd wordt de vraag helaas niet beantwoord. Duidelijk is wel dat de beide partijvoorzitters het goed met elkaar kunnen vinden. Ze spreken elkaar ‘meerdere keren per week’ over hoe ze de samenwerking in de praktijk moeten invullen, zegt Sent.

Jongeren

De angst bij PvdA’ers om een deel van hun identiteit te verliezen door een fusie met GroenLinks, speelt het meest bij de oudere garde, denkt Iris Vrolijks (25), raadslid in Maassluis. Zij zit tijden de ledenraad in Apeldoorn met veel enthousiasme een praatsessie voor over de linkse samenwerking. ‘Vaak hebben de jongeren er wel zin in en zeggen ze: kom op, laten we beginnen!’ Op de vraag van Vrolijks wie dit herkent, gaat ruim de helft van de handen omhoog.

Dat verwijt laat een ouder PvdA-lid zich niet zomaar aanleunen. ‘Het draait niet zozeer om identiteitsverlies, maar meer om de vraag: worden we niet nóg meer elitair als we samengaan met GroenLinks?’ Veel PvdA’ers zijn volgens hem inmiddels goed opgeleid en wonen in de betere wijken. Het contact met het ‘volk’ verwatert. Met GroenLinks erbij gaat dat nog verder, is zijn vrees.

Toch concluderen ook veel PvdA’ers die beren op de weg zien aan het eind van de discussie vaak dat de partijen samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. De leden nemen bijvoorbeeld een motie aan die de partijen oproept op lokaal niveau vaker het gesprek met elkaar aan te gaan. De motie krijgt meer dan 80 procent van de leden achter zich.

‘We zullen ons over onze koudwatervrees heen moeten zetten’, zegt een ouder PvdA-lid. Het energieplafond waar Kuiken het over had, lijkt wat dat betreft als een breekijzer te hebben gewerkt. In elk gesprek wordt het gezamenlijke plan van PvdA en GroenLinks om de energienota te verlagen als voorbeeld genoemd van het nieuwe linkse geluid. Raadslid Vrolijks: ‘We zijn samen voor een andere toekomst, misschien moeten we er nu voor gaan.’