Bij de pro-Trump demonstratie in Washington: ‘Het leek lange tijd op een EO-familiedag’

Wie liepen mee?

‘Het was de hardste kern van de aanhang van Trump.

De Proud Boys?

Die heb ik ook gezien. Ook mensen in zondagsuniformen in camouflagekleuren, met helmen die eruit zien als omgekeerde pannen. Dat zag er grimmig, maar ook een beetje potsierlijk uit. Maar zulke mensen waren veruit in de minderheid. Het was eerder een beetje carnavalesk, met demonstranten die zich verkleed hadden als George Washington of een Romeinse soldaat. Het was een dagje uit, er waren veel families die hun geloof in Trump beleden. Daar zaten veel traditionele christenen bij. ‘Het leek een beetje op een EO-familiedag.’

Het was niet grimmig.

‘Nee, af en toe waren er wel opstootjes. Er waren ook aanhangers van Biden en Harris die zich tussen de menigte begaven. Daar werd op gescholden. Dan zie je wel meteen hoeveel venijn er in zit. Bij het Supreme Court stond ook een peloton van de antifa, in het zwart gekleed. Die werden ook uitgescholden: fuck you, take a shower of loser, wat in dit verband wel een interessante belediging is. Er was veel politie bij, dus het liep niet uit de hand.’

Er werd rekening gehouden met rellen en zelfs met een burgeroorlog. Dat lijkt tot nu mee te vallen.

‘Ja, maar veel mensen zeggen wel: over een jaar staan we gewapend tegenover elkaar. Het zit wel steeds in het achterhoofd. Maar de meeste mensen die ik sprak, willen geen opstand. ‘Ze zeiden wel: Biden is niet mijn president. Maar ook: over vier jaar kunnen we een nieuwe president kiezen.’

Beseffen ze dat de rechtszaken van Trump op niets lijken uit te lopen?

‘De juridische weg loopt dood.’

Hoe zal het dan verder gaan met Trump?

‘Hij zal een doorstart maken. Het Trumpisme is echt een persoonlijkheidscultus met Trump als messias. Het gaat om Trump en zijn kinderen. Donald junior heeft inmiddels een grote schare volgelingen. Hij is heel succesvol met het trollen van mensen op internet. Hij gaat ook verder dan zijn vader in het verspreiden van leugens en propaganda. De klassieke Republikeinen zijn bang voor hem. Wat betreft politiek vernuft is Ivanka beter. Ze straalt een schijn van redelijkheid uit, maar uiteindelijk is ze net zo Trumpiaans als haar vader. Ze gaat nu ook all-out met het aanvechten van de verkiezingsuitslag.’

Zal Trump niet in moeilijkheden komen door de rechtszaken die hem boven het hoofd hangen?

‘Er is weinig dat hem kan beschadigen. Het slechte verliezerschap is zijn kracht. Dan kan hij zich voordoen als iemand die iedereen tegen zich heeft. Zoals alle ex-presidenten zal hij zijn presidentschap ook financieel uitbuiten, met boeken, een tv-show, misschien een eigen mediakanaal. Zo kan hij een belangrijke rol blijven spelen.’

Dreigt hij niet failliet te gaan?

‘Hij heeft hoge schulden, maar zijn bezittingen zijn nog altijd meer waard zijn dan zijn schulden.’

Als correspondent ben je nu bijna aan het einde van de verkiezingsrace gekomen. Hoe kijk je erop terug?

‘De uitslag heeft iets onbevredigends. Er is geen echte catharsis gekomen. Het presidentschap van Trump is niet bevestigd, maar Biden heeft ook niet heel duidelijk gewonnen. Hij zit nu met een gespleten Amerika. Ik had gehoopt op een duidelijker uitslag die het land een beetje rust zou geven.

‘Het gekke is dat de onderliggende problemen door kiezers van beide partijen gezien worden. De ongelijkheid, de slechte toegang tot de gezondheidszorg, de slechte infrastructuur. Een meerderheid van de burgers wil zulke problemen aanpakken, maar door de politieke impasse komt er niets van terecht. Vier jaar geleden zei Trump dat hij iets wilde doen aan de ongelijkheid en de gezondheidszorg. Maar hij heeft er niets mee gedaan. Hij voerde een belastingverlaging door waar vooral de rijken van geprofiteerd hebben. En hij wilde Obamacare afschaffen. Nou is Obamacare niet ideaal, maar het afschaffen daarvan lost niets op. Hij is blijven hangen in symboolpolitiek.’

Zal het Biden beter vergaan?

‘Hij zal het heel moeilijk krijgen. Miljoenen mensen vinden dat hun groot onrecht is aangedaan. Bij de demonstratie van vandaag liep een jongen rond die in 2012 op de Republikein Mitt Romney had gestemd, maar nu op Biden omdat hij Trump zat was. Hij wilde met Trump-aanhangers in discussie, maar hij kreeg geen voet aan de grond.’

Update: Later op de dag kwam het op een aantal plekken tot botsingen met tegendemonstranten. Eén persoon werd neergestoken en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er twintig arrestaties verricht waaronder vier voor vuurwapenovertredingen, twee voor mishandeling en twee voor het aanvallen van een agent. (ANP)