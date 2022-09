Bij de KWF-collecteweek komt niemand meer weg met de smoes dat ze geen kleingeld in huis hebben

Eva Nagtzaam collecteert met een QR-code voor KWF in Breukelen. Beeld Raymond Rutting

Na twintig minuten van vooral dichte deuren weet de 10-jarige Marre genoeg. Zo schiet het natuurlijk niet op met het collecteren. Dus sleurt ze haar moeder Eva Nagtzaam mee het terras op in Breukelen, waar halfvolle wijnglazen hoop bieden dat er wat te halen valt voor de twee collectanten.

Voor het derde jaar op rij haalt de in het onderwijs werkzame Nagtzaam samen met haar kinderen geld op voor KWF. Dit jaar gebeurt dat zonder collectebus: het grootste goede doel van Nederland (130,9 miljoen euro aan particuliere giften vorig jaar) doet hem als eerste in de ban. In plaats daarvan gaan 80 duizend vrijwilligers deze week langs de deuren met een rood bord met daarop een QR-code en de slagzin van KWF: ‘Tegen kanker, voor het leven’.

De streepjescode nieuwe stijl is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Je kunt er op het terras je bestelling mee plaatsen en op de vrijmarkt rukt de QR-code op als vervanger van contant geld. De persoonlijke QR-code op het bord van Nagtzaam, waarmee ze kan zien hoeveel mensen hebben overgemaakt, brengt de donateur bij een overboekingsscherm van KWF waarop standaard 5 euro staat ingevuld. In Breukelen heeft niet iedereen door dat dit bedrag kan worden aangepast.

Opnieuw inloggen

Vanwege de noodzaak tot afstand houden experimenteerde KWF al in coronatijd met digitaal collecteren. Een proef van vorig jaar in 24 steden, bleek een succes. In Rotterdam werd 36 duizend euro opgehaald, 15 duizend euro meer dan in het jaar ervoor. De QR-code maakt ook korte metten met de aloude smoes dat iemand geen kleingeld in huis heeft.

Tijdens de collecteweek is dit jaar ‘100 procent QR’ het devies. Al blijkt dat nog even wennen, merken ook Marre en haar moeder in Breukelen. Bijna niemand op de terrassen in het oude centrum kan de vragende blik van het vrolijke meisje op inlineskates met de roze veters weerstaan. Alleen werken de telefoons, en anders het mobiele internet, niet mee.

‘Moet ik er een foto van maken?’, zegt een blonde vrouw met een grote zonnebril. ‘Je moet je telefoon verder weg houden’, gebaart haar partner, behept met iets minder geduld dan de twee collectanten. Een oudere man in een felgekleurde polo maakt Nagtzaam en haar dochter deelgenoot van zijn frustratie over de ING-app. ‘Ik moet steeds opnieuw inloggen.’

Nagtzaam heeft als wijkhoofd zes collectanten onder zich die elk langs zo’n tachtig voordeuren gaan. Haar buurvrouw Monique, die eerder op de middag in hun eigen straat op pad is geweest, legt de lat hoog: ze heeft 102 euro met de QR-code opgehaald. Nagtzaams eigen collecte verloopt een stuk moeizamer.

‘Nee zeggen mag ook’, zegt ze bij een huis waar zich een echtelijke twist ontspint over wel of niet doneren. Verderop wil een oudere heer in blauwe bloes net het onkruid in zijn voortuin te lijf gaan. Hij weet wat hem te doen staat als Nagtzaam uitlegt dat hij ‘een soort foto’ van de QR-code moet maken. Helaas blijkt zijn toestel met extra grote toetsen niet over een camera te beschikken.

‘Het is voor de kankerbestrijding’, roept hij door de voordeur naar zijn vrouw. Die biedt uitkomst met haar mobiel. ‘Zullen we gewoon weer 2 euro doen?’

Veteraan Ellen de Clerck – als collectant begonnen als tiener in 1974 – is benieuwd hoe makkelijk oudere donateurs afscheid kunnen nemen van de collectebus. Wie in Cuijk collecteren zegt, zegt De Clerck. ‘Als het september wordt, zeggen mensen: niet met Ellen praten, anders vraagt ze of je wil collecteren.’ Kanker is niet meer uit haar leven weg te denken: haar moeder en zus overleden eraan, zelf kreeg ze nier- en vervolgens baarmoederkanker. ‘Het is een shitziekte, en dan zeg ik het netjes.’

Nostalgie

De Clerck (65) zal het geluid van een gevulde bus best missen – het rinkelende kleingeld wil nog weleens aarzelende donateurs over de streep kan trekken. ‘Het is toch nostalgie.’ Maar aan het einde van een collecteweek heeft ze straks nooit meer de bussen van al haar collectanten bij haar thuis staan, met elk gemiddeld 200 euro erin. Collectanten lopen zonder kleingeld ook geen risico meer op straat. Daarbij wordt het afstorten bij banken steeds duurder, stelt KWF.

De collectebus is ingehaald door de moderne tijd, net als eerder de telefooncel en de praatpaal langs de snelweg. Daar moet je niet te sentimenteel over doen, vindt hoogleraar filantropie Theo Schuyt (VU). ‘We gebruiken ook geen postduif meer.’ Het belangrijkst is volgens hem dat het collecteren in de essentie hetzelfde blijft: persoonlijk contact voor een goed doel, of dat nu kanker, Oekraïne of de kerk is. ‘En dat staat nog steeds als een huis.’

In Breukelen maken Nagtzaam en haar dochter met iedereen persoonlijk contact. ‘Ik heb gisteren ook al gedoneerd, maar grietjes als jij stelen mijn hart’, zegt een man tegen Marre. Die heeft inmiddels besloten dat collecteren toch het snelste gaat als mensen ook hun portemonnee kunnen trekken, al blijft haar moeder het met de QR-code proberen.

‘Je kunt het met je telefoon doen én los geld geven’, zegt Marre tegen de terrasbezoekers. Heel de QR-strategie van KWF ligt in duigen, maar overal komen er biljetten tevoorschijn. Na een uurtje collecteren maakt Nagtzaam het verzamelde cashgeld (45 euro) over aan KWF – toevallig precies evenveel als ze deze avond via de QR-code hebben opgehaald.