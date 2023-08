Bij de koningin in tweedehandskleding was iedereen welkom

Marijke Bijkerk werd bekend door haar winkel in tweedehandskleding. Met Lady Day stond ze zo aan de wieg van de transformatie van De 9 Straatjes in Amsterdam.

‘Ze was de vriendin die iedereen zich wenst’, zegt Gerrit-Jan van Ham over Marijke Bijkerk, de tweedehandskledingkoningin van wat in Amsterdam De 9 Straatjes werd. ‘Ze was lief, leuk, belangstellend en behulpzaam, een stoere en tegelijk zorgzame vrouw.’ En Willianne Krijnen, ook een ex-collega: ‘Voor mij was ze een rolmodel, de vrouw die liet zien hoe mooi je door onbevangenheid in het leven kunt staan.’

In 1972 opende Marijke Bijkerk in de Hartenstraat, in het centrum van Amsterdam, Lady Day, een winkel in tweedehands kleding die er, anders dan op het Waterlooplein en in dumpzaken in de stad, fris gewassen en gestreken bij lag en hing. Lady Day had een chique uitstraling, trok publiek uit alle geledingen en werd een vrijplaats voor gelijkgestemde, creatieve geesten.

Krijnen: ‘De halve wereld kwam er. Iedereen voelde zich er welkom, verschil in leeftijd, geaardheid, kleur, of wat dan ook deed er niet toe. Van Ham: ‘Marijke was een heerlijke bazin en de dame van wie je als klant hoopte dat zij in de winkel zou staan als je er langsging. Ze had weinig naaste familie, maar wij, personeel en klanten, waren haar gezin. Marijke maakte haar eigen familie.’

Bijkerk werd geboren in Rotterdam en stond al vroeg op eigen benen. Ze was 8 jaar toen haar moeder overleed en niet veel later werd haar vader blind. Als jong meisje werd ze au pair in Londen, waar ze tot haar geluk in een excentrieke familie belandde. Ze raakte verzeild in de hippiescene, ontdekte de mode en viel voor tweedehands, in Engeland toen al vintage genoemd.

Slimme zakenvrouw

Op haar 24ste begon ze Lady Day, samen met Bernard Brouwer, in die tijd ook haar liefdespartner. Compagnon zou hij altijd blijven. Krijnen: ‘Bernard was de regelaar op de achtergrond, de ondernemer en Marijke was het gezicht van de zaak, die ze toonaangevend maakte. Alle stilisten kwamen er. Ze had een bijna feilloos gevoel voor wat jongeren én ouderen zou kunnen aanspreken.’ Van Ham: ‘Marijke was een slimme zakenvrouw, maar niet gehaaid. Ze was een avonturier, zonder roekeloos te handelen.’

Bijkerk zette trends, in de mode en in het winkelaanbod tussen Leidsegracht, Prinsengracht, Raadhuisstraat en Singel waar Lady Day navolging kreeg van kledingzaken als Zipper, JoJo, Exota en Laura Dols. In deze hippe buurt, die wel wat weg kreeg van het Londense Notting Hill, ging tweedehands ook vintage heten. Daarmee werd Lady Day slachtoffer van haar eigen succes, vond Bijkerk, die zag hoe grote ketens zich vestigden in de buurt die door een marketinginitiatief De 9 Straatjes ging heten.

Geen voddenboerin meer

De term vintage mocht dan als voordeel hebben dat ze geen voddenboerin meer kon worden genoemd, Bijkerk betreurde de ontwikkeling. Duurdere winkels die aan vintage gingen doen stuwden de huurprijzen omhoog in een bruisende buurt die in haar ogen zijn authentieke, wat ruige karakter verloor. Na veertig jaar verkocht Bijkerk Lady Day om op haar 64ste zichzelf een pensioenvoorziening te verschaffen.

Ze ging reizen, de hele wereld over en genoot van een rijk sociaal leven. Totdat ze kanker kreeg, in de galblaas en lever. Op 23 juli overleed zij, op 74-jarige leeftijd. Volgens Van Ham is het een troost voor de familie die zij zelf creëerde dat haar ziekte Bijkerk geen moment chagrijnig maakte. ‘Tot het einde aan toe is ze die prachtige vriendin Marijke gebleven.’ En Krijnen: ‘Misschien wel het mooiste aan haar was dat ze nooit iemand veroordeelde. Ze nam ieder mens zoals die was, ze aanvaardde het leven zoals zich dat aandiende en datzelfde gold voor de dood. Ze is met al haar exen bevriend gebleven. Marijke kende gewoon geen vijandigheid.’