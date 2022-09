‘Bij de Katwijkers werkte ik hetzelfde als bij de Papoea’s’

Nederlanders in klederdracht verzamelen zich zaterdag voor een groepsportret door fotograaf Jimmy Nelson. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Honderden mensen die in traditionele klederdracht acte de présence geven op het Amsterdamse Museumplein, uit Volendam, uit Marken, uit Urk, uit Staphorst, uit Hindeloopen, uit nog meer plaatsen waar best wat inwoners bekwaam zijn in het conserveren van ‘een traditioneel levensgevoel’ – wie van niets weet, kan zomaar denken dit evenement iets te maken heeft met Caroline van der Plas, met boeren, met omgekeerde landsvlaggen, met Nederlanders die het beu zijn dat hun nationale tradities en sectoren worden uitgehold.

Néé: hier wordt een luxe tafelboek gelanceerd van een van de succesvolste fotografen van onze tijd, de Brit Jimmy Nelson (1967). Als Nelson iets doet, weten zijn fans, dan doet die dat groots, dan gaat hij voor perfectie, dan worden kosten noch moeite gespaard.

‘Dit is geen protest, dit is een feest’, zegt de beroemde man om wie het hier op zaterdag draait. ‘Dit gaat over de rijkdom van een cultuur, over verbondenheid, over het vermogen wat we allemaal bezitten om elkaar vast te houden.’

Between The Sky & The Sea heet het eerbetoon aan Nederlandse klederdrachten en landschappen van de hand van een fotograaf die beroemd werd met beelden van Papoea’s, Masai, Chicimeken en vele andere volkeren. De laatste dertig jaar was hij maar weinig in Europa. Een half jaar Oost-Afrika, daarna Tibet, daarna de oostelijke Indonesische archipel, daarna een afgelegen stuk van Mexico, daarna door naar Peru: zo zag Nelsons leven eruit voor de wereld werd getroffen door een pandemie. Zijn gestileerde beelden in National Geographic spraken tot veler verbeelding.

Een fotograaf met zo’n staat van dienst kan de opmerking dat de lancering van zijn hommage aan ‘het traditionele Nederland’ samenvalt met protesten van mensen uit ‘traditionele sectoren’, relativeren. ‘Zulke dingen zie je overal in de wereld. Mensen moeten veranderen en vinden dat moeilijk, dit is universeel.’

Het Museumplein stroomde zaterdagmiddag vol met mensen in traditionele klederdracht voor een groepsfoto. Beeld DANIEL ROSENTHAL/ deVolkskrant

Beperkte reismogelijkheden

Nederland dankt Nelsons visuele eerbetoon in de eerste plaats aan covid-19. Dat Nelson in de jaren 2020-2021 niet in het vliegtuig zat naar Kenia maar met zijn analoge camera op de fiets stapte naar Enkhuizen of Spakenburg, had alles te maken met de beperkte reismogelijkheden in die jaren. Sinds 1990 heeft Nelson Amsterdam als uitvalsbasis. Toen hij daar tijdelijk niet weg kon, besloot hij van de nood deugd te maken door te kijken naar wat er dichtbij aan schoonheid te vinden was. ‘Ik ben er immens dankbaar voor. Ik heb er een wereld door ontdekt die anders voor mij gesloten was gebleven. Ik heb er een gevoel aan overgehouden dat ik ergens thuis hoor, hoe veel ik ook over de wereld heb gereisd.’

Op bezoek bij de Katwijkers en de Volendammers ging hij niet anders te werk bij dan bij de Papoea’s of Chicimeken, vertelt Nelson. ‘Eerst wil ik een gemeenschap goed leren kennen, een vertrouwensband opbouwen met de mensen die ik ga vastleggen. Ik wil een plek niet alleen bekijken, ik wil een plek óók doorvoelen.’ Bij het leggen van contacten in traditionele bastions werd hij vaak geholpen door fans ter plaatse. ‘Mijn werk is vooral bekend bij jongeren. Die vertelden hun ouders wie ik was en die haalden hun grootouders over om ook voor de camera te komen. Na verloop van tijd kreeg ik telefoontjes: ‘Jimmy, je moet morgen komen, dan krijg je iets bijzonders te zien!’

Een belangrijke overeenkomst tussen Nelsons beelden van de Katwijkers en de Chicimeken: zo mooi als je die mensen op zijn foto’s ziet, zo mooi zie je nóóit in het echt. De kleren hebben ze speciaal voor Nelson aangetrokken, de setting is geënsceneerd, op de juiste lichtval heeft de fotograaf vaak eindeloos gewacht. Vrouwen die met traditionele witte hoofdbedekking in een schitterend avondlicht door een veld bij Huizen lopen, ogen bijna als een impressionistisch schilderij van 150 jaar terug. In de Zaanstreek ging Nelson de concurrentie aan met de meesters uit de Gouden Eeuw. Goede kijkers zien af en toe stukjes van tatoeages bij jongere modellen die verraden dat ze in de 21ste eeuw leven. In Urk legde Nelson bewust een stoet klassiek gekleden bij een rij nieuwe windmolens vast.

Boekomslag Between The Sea & The Sky Beeld Jimmy Nelson

Iconische beelden

Of Amerikanen of Japanners die Between The Sky & The Sea aanschaffen Nelsons Nederland voor Ruttes Nederland zullen aanzien, is een interessante vraag. Feit is dat véél mensen dachten dat Nelsons beelden van Masai, Papoea’s en Quechua representatief waren – ook al omdat het fotoboek waarin hij veel iconische beelden samenbracht de titel Before they pass away droeg. Het leverde de fotograaf een spervuur aan kritiek op van antropologen. Die verweten hem de wereld een idyllisch en romantisch voor te schotelen van gemeenschappen die in werkelijkheid een hard bestaan leiden in de moderne wereld.

‘Ik heb nooit gepretendeerd dat ik antropologische foto’s maakte’, zegt Nelson. ‘Ik ben geen antropoloog, ik ben autodidactisch kunstenaar op zoek naar schoonheid. Ik hoor vaak: ‘Jimmy Nelson geeft een openlijk idyllisch en romantisch beeld van een plek’. Daar kan ik goed mee leven, want mensen verdienen deze beelden. Een verwijt waar ik niets mee kan is: ‘Wat Jimmy Nelson fotografeert bestaat niet.’ Het bestaat! Je moet het willen zoeken en je moet het willen zien.’