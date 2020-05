Bij de kapper in Haarlem is het vanaf nu non-stop doorknippen op anderhalve meter

Een vrouw zit maandag in de stoel bij het heropende Kinki Kappers in Haarlem. Klanten worden verwelkomd met een handgelpompje en nemen vervolgens plaats op een zorgvuldig schoongemaakte stoel. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Voor een bedrijf waar alle verloven tot nader order zijn ingetrokken en waar vijf van de zeven dagen van negen uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds in ploegendienst wordt geknipt, biedt het filiaal van Kinki Kappers aan de Kleine Houtstraat in Haarlem maandagochtend een serene aanblik. Bij de herschikking van het meubilair is een comfortabele anderhalvemeternorm in acht genomen. Tussen de drie ligstoelen met wasbakken aan het hoofdeinde zijn plastic schermen bevestigd.

Alleen kapster Terra draagt een mondkapje. Klanten worden verwelkomd met een handgelpompje en nemen vervolgens plaats op een zorgvuldig schoongemaakte stoel – ‘een verse plek’, zoals bedrijfsleider Yvette het noemt – waar een plastic cape over hun schouders wordt gedrapeerd. Met die concessie aan het nieuwe, of tijdelijke, normaal heeft Yvette nog de meeste moeite. Want zij had plastic juist zo veel mogelijk in de ban gedaan. Jammer. Het kan even niet anders.

Verfbeurt

Als er al een feeststemming heerst bij deze Kinki Kappers, wordt daar ingetogen uiting aan gegeven. Internetondernemer Gwen, die nu de verfbeurt ondergaat waarvoor zij in maart al een afspraak had gemaakt, werkt op een laptop haar administratie bij. Zojuist heeft zij een van haar drie dochters naar school gebracht. Straks, om kwart over elf, moet die weer worden opgehaald. En een uur later begint de eerste halve schooldag van haar andere dochter juist. De normaliteit waarvan zij op de kappersstoel geniet, is dus betrekkelijk.

Gwen baat een webshop voor kindersieraden uit. De eerste twee weken van de coronacrisis viel de verkoop vrijwel stil. Doorgaans heeft de eerste communie, de eerste eucharistieviering in de rooms-katholieke kerk waaraan kinderen mogen deelnemen, een weldadige invloed op haar omzet. Daarvan was dit jaar geen sprake. Intussen lijken haar afnemers zich van de schrik te hebben hersteld en lopen de zaken weer naar behoren. Anders dan die van haar man, die een sportschool exploiteert. Die verbijt zich al een paar weken in stilte.

Rituelen

Desondanks zal zij warme herinneringen bewaren aan de uitzonderingstoestand die met dit bezoek aan de kapper mogelijk wordt afgesloten. Het moederschap was een intiemere ervaring dan ooit tevoren. En zij zal de rituelen missen die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Zoals samen film kijken op zaterdagavond, onder het genot van bijbehorende versnaperingen. Daarna bleef het hele gezin, de jongste (eenjarige) dochter uitgezonderd, op de voor dit doel opgepompte luchtbedden slapen.

Ook bedrijfsleider Yvette heeft de coronatijd vooralsnog niet als heel bedrukkend ervaren. Niet in de laatste plaats vanwege de financiële hulp die de overheid haar heeft geboden. Binnen twee weken was er dekking voor vrijwel alle financiële verplichtingen. En in afwachting van de doorstart van de drie filialen waar zij de leiding heeft, praatte zij het personeel met ‘corona-updates’ bij, verzorgde zij onlinetrainingen voor collega’s die hun ‘kleurkennis wilden opfrissen’ en roosterde zij collega’s in voor het onderhoud van de gatenplanten en de verwijdering van stofnesten. Vorige week werd de digitale agenda weer in gebruik genomen. Binnen enkele minuten kleurden alle vakjes rood: Kinki Kappers is de komende twee maanden vrijwel volgeboekt.