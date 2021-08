Bij de Jumbo in Glanerbrug: ‘Verkoopt u ook groene nagellak?’

Bij de Jumbo in Glanerbrug. De reacties op 'nagellak-gate' variëren van: 'Laat hem toch' tot: 'Dat verkleedgedoe is toch nergens voor nodig?' Beeld Joris van Gennip

‘Alles wat wij zeggen moet via perswoordvoerders, dus ik heb liever niet dat je mijn naam opschrijft’, zegt een kassamedewerkster van supermarkt Coop in Enschede-Oost. ‘Maar ik vind het top dat Lars ten Caat bij ons komt werken. Wij staan allemaal achter hem.’

Lars ten Caat, een 18-jarige inwoner van het nabijgelegen Glanerbrug, heeft afgelopen week zijn baan bij de Jumbo in zijn dorp opgezegd. Volgens de bedrijfsleider hadden klanten kritiek op zijn groen gelakte nagels. Zelf heeft Lars nooit iets van kritiek gemerkt – ‘ik kreeg alleen maar positieve reacties’ – maar zijn baas wilde dat hij de nagellak verwijderde, want ‘Glanerbrug is nog niet klaar voor nagellak bij jongens’.

Is dat zo?

‘Nou, weet je, hier in Enschede is de mentaliteit anders’, zegt een 56-jarige Glanerbrugse, die bij de Coop in Enschede-Oost haar fiets van Het Rijwielpaleis op slot zet om aardbeien te kopen. Ook zij wil niet met haar naam in de krant, ‘want iedereen in Glanerbrug kent mij’. In Enschede wonen veel hoogopgeleide tweeverdieners’, legt ze uit, maar in Glanerbrug woont ‘heel ander volk’. Er is zelfs een gezegde: Glanerbrug – mes in je rug. ‘Het is grensvolk hè, vroeger werd er veel gesmokkeld. Ga maar eens bij de Jumbo kijken wat daar allemaal naar binnen loopt. Nou, dan weet je het wel.’

Belachelijk

Bij de Jumbo in Glanerbrug, zo’n vijf minuten fietsen van de Coop, heeft de 64-jarige Annette Zwaanstra net oosterse wokgroenten gekocht. ‘Annette is met dubbele n en dubbele t’, spelt ze haar naam. Ze vertelt graag aan de krant dat ze het ‘belachelijk’ vindt dat een jongen zijn nagels niet mag lakken. ‘Láát hem toch.’ Ze vindt dat de bedrijfsleider van de Jumbo ‘de nagellakjongen’, een lhbti’er, zijn eigenheid ontneemt, en maakt zich zorgen over toenemende homohaat in Nederland. ‘Ik heb een neef die al bijna twintig jaar getrouwd is met een man. Een prachtig stel. Zij zijn nog steeds getrouwd, veel heterostellen doen hen dat niet na.’

Theo Vreeling (61), die net koffie en ‘flinterdun gesneden’ varkensvlees bij de Jumbo heeft gekocht, kent de bedrijfsleider. Dat is een uitermate goeie vent die leuk een praatje met je maakt, zegt hij. ‘Ik begrijp hem wel, maar ik denk dat-’ie nu spijt heeft. Dit mediagedoe heeft hij absoluut niet gewild.’

Volgens Vreeling zijn bepaalde buurten in Glanerbrug inderdaad erg conservatief, dus daar hou je als bedrijfsleider rekening mee. Zelf heeft hij lesbiënnes in zijn kennissenkring en homo’s in de familie – ‘So what?’ Dat moet volgens hem allemaal kunnen. Het enige wat hem tegenstaat, is zo’n type homo dat overdreven laat zien dat hij homo is. ‘Daar is niet alleen Glanerbrug, maar de hele wereld nog niet klaar voor.’ Kijk naar de Gay Parade in Amsterdam, vervolgt hij, ‘dat verkleedgedoe is toch nergens voor nodig? Ik denk dat zoiets bij heel veel mensen walging oproept, niet alleen buiten de Randstad.’

Rare types

De 13-jarige Sharel van Dam heeft net twee appels gekocht die ze met haar vriendin Femke buiten deelt. Sharel vindt het, net als Annette Veenstra, ‘belachelijk’ dat Lars ten Caat niet mag zijn wie hij wil. ‘Hier in Glanerbrug lopen veel rare types op sokken in badslippers. Dat ziet er niet uit, natuurlijk, maar daar zegt ook niemand iets van. Dus dan moet je over gelakte nagels ook niet zeuren.’

Nico Cats – 53, dreadlocks, legerbroek, badslippers – komt zijn lege flessen wegbrengen. Natuurlijk is Glanerbrug klaar voor mannen met gelakte nagels, zegt hij. ‘Dat dat niet mag, is de grootste kolder ooit beschreven.’ Cats vindt het verschrikkelijk als mensen intolerant zijn. ‘Dat zag je ook bij onze sinterklaasintocht. Hebben we leuke zwarte pieten, gaat iedereen daar moeilijk over doen.’

In de Jumbo is bedrijfsleider Radjen Lochan deze zaterdag niet aanwezig. Een baliemedewerkster met het naambordje Stephanie vraagt via haar headset of de chef DKW (Droge Kruidenierswaren) de pers even te woord wil komen staan ‘over nagellak-gate’. Kort daarop meldt het naambordje Edwin zich bij de balie. Hij mag zijn mening niet geven – ‘daar hebben we woordvoerders voor’ – maar hij vindt het wel erg jammer wat er is gebeurd, zowel voor zijn bedrijfsleider als voor Lars ten Caat, die echt een heel fijne, goeie medewerker was. Vooralsnog doen de klanten gelukkig niet erg moeilijk over het hele gedoe, zegt hij. ‘Wel krijg ik ineens vaak de vraag: Verkoopt u ook groene nagellak?’