Bij de Britten sloeg de deltavariant eerder toe. Wat staat Nederlandse ziekenhuizen te wachten?

Ambulances bij het Royal London Hospital in de Engelse hoofdstad. Beeld EPA

Het aantal nieuwe opnamen van coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor het eerst in vele weken weer iets gestegen. In een week zijn er 84 nieuwe patiënten opgenomen, 17 meer dan de week ervoor. De explosieve stijging van het aantal besmettingen vertaalt zich daarmee voor het eerst in een kleine toeloop in het ziekenhuis.

Het RIVM, het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet verwachten niet dat op korte termijn de ziekenhuisbedden weer vol liggen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt rekening met oplopende aantallen, zowel op de intensive care als op de klinische afdelingen.

Ouderen, die bij de eerdere golven het vaakst in het ziekenhuis belandden, zijn inmiddels veelal gevaccineerd. Hiermee zijn zij grotendeels beschermd tegen een ernstig verloop van de ziekte. Dat wil niet zeggen dat de ruim 46 duizend gemelde besmettingen van deze week geen invloed gaan hebben op de drukte in het ziekenhuis. Hoe gaat dit in andere landen, waar de deltavariant al eerder toesloeg?

Deltavariant

In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit jaar alles iets eerder dan in Nederland. De deltavariant is daar sinds circa twee maanden de meest voorkomende mutatie. In Nederland is dat nu een week of twee zo. De Britse besmettingscijfers lopen vanaf eind mei op (in Nederland sinds vorige week) en op 17 mei ging de horeca binnen open. Nederlanders moesten daar tot 5 juni op wachten. Ook de ziekenhuisopnamen vertonen een stijgende lijn, maar wel een veel minder verontrustende dan in het najaar van 2020.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen steeg in het Verenigd Koninkrijk van 863 in de laatste week van mei naar 3.081 in de eerste week van juli. Zo’n aantal zou zich in Nederland vertalen naar een kleine 700 opnamen per week, 100 nieuwe patiënten per dag. Dat is veel minder dan de 300 dagelijkse patiënten tijdens de piek in april, maar toch behoorlijk veel. Hierbij moet wel worden aangetekend dat rond de jaarwisseling de opnamecijfers in het Verenigd Koninkrijk vele malen hoger waren dan in Nederland.

Door de toestroom van nieuwe patiënten is de bezetting in de Britse ziekenhuizen weer opgelopen. Waar er eind mei nog minder dan duizend coronapatiënten in een Brits ziekenhuisbed lagen, is dat aantal nu opgelopen naar 2.731. Daarmee blijft de bezetting nog ver verwijderd van de bijna 40 duizend patiënten rond de jaarwisseling.

Vaccinaties

Dat het aantal patiënten dit keer veel minder snel toeneemt dan tijdens vorige besmettingsgolven, heeft alles te maken met de vaccinaties. Gevaccineerden hebben, mochten ze toch besmet raken, veel minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Ten opzichte van het aantal gemelde besmettingen is het aantal opnamen nu vijf keer zo laag als in december.

Een vergelijkbare ontwikkeling is in andere landen te zien waar het deltavirus huishoudt. In Spanje, Portugal en diverse staten in de Verenigde Staten is een stijging van het aantal opnamen te zien. Ook daar is de situatie vele malen gunstiger dan in eerdere besmettingspieken.

Welke invloed de hoge Nederlandse besmettingscijfers van de afgelopen dagen op de ziekenhuisbezetting hebben, is op zijn vroegst in de loop van de komende week zichtbaar, maar het LCPS houdt rekening met stijgende aantallen. De patiënten die nu in het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn grotendeels begin juli besmet geraakt, toen de besmettingscijfers in Nederland nog veel lager waren.

Als het Verenigd Koninkrijk het voorland van Nederland blijkt, dan neemt de druk op de zorg hier in de komende weken toch weer wat toe, maar voorkomen de vaccins dat voor de vijfde keer in anderhalf jaar de grens van de ic-capaciteit in zicht komt.