Bij ‘de belangrijkste verkiezingen in 100 jaar’ staat bevolking Turkije op tweesprong

President Erdogans voornaamste uitdager, CHP-leider Kemal Kilicdaroglu, wordt hier omringd door jongeren. De foto werd afgelopen zondag gemaakt bij het mausoleum van Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije. Beeld Reuters

Turkije staat op een tweesprong: óf het autoritaire bewind van president Recep Tayyip Erdogan en zijn AK-partij wordt voortgezet, óf hij moet na 21 jaar plaatsmaken voor Kemal Kiliçdaroglu, leider van de centrumlinkse oppositiepartij CHP.

De uitslag van de presidentsverkiezingen valt met geen mogelijkheid te voorspellen. In de meeste peilingen stond Erdogan de afgelopen twee jaar enkele procentpunten achter op Kiliçdaroglu. Erdogan is echter een gewiekst politicus, die verkiezing na verkiezing heeft gewonnen. Sinds afgelopen najaar is hij weer iets opgekrabbeld in de peilingen. Niet duidelijk is welk effect de aardbevingen van februari zullen hebben op de verkiezingsuitslag.

Over de auteur Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran voor de Volkskrant. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Hij is auteur van Een heidens karwei – Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije.

Tweede ronde waarschijnlijk

De kans is groot dat niet meteen in de eerste ronde al een president wordt gekozen, aangezien de winnaar minstens 50 procent van de stemmen moet halen. Een eventuele tweede ronde wordt twee weken later gehouden, op 28 mei.

In de eerste ronde doen vier kandidaten mee. Vooral de 59-jarige Muharrem Ince zou genoeg stemmen kunnen halen om Erdogan en Kiliçdaroglu onder de 50 procent te houden. Ince was in 2018 de presidentskandidaat van de CHP (en verloor toen van Erdogan). Twee jaar geleden stapte hij uit de CHP en richtte zijn eigen partij op. Volgens de peilingen kan hij rekenen op 3 tot 9 procent van de stemmen.

Ook parlementsverkiezingen

Op het ogenblik hebben Erdogans AKP en haar rechts-nationalistische partner MHP een meerderheid in het parlement. In de peilingen is de coalitie de afgelopen jaren weggezakt, vooral als gevolg van de economische problemen in Turkije, met een hoge inflatie en een zwakke lira. Hoewel niets valt uit te sluiten, lijkt een nieuwe meerderheid voor AKP en MHP er dit keer niet in te zitten.

Het is dus mogelijk dat, indien Erdogan de presidentsverkiezingen wint, Turkije een president krijgt die niet beschikt over een meerderheid in het parlement. Met zo’n ‘cohabitation’ heeft Turkije, anders dan Frankrijk, geen ervaring. De grondwettelijke positie van het staatshoofd is in het huidige stelsel echter zo sterk, dat Erdogan ook dan nog zal kunnen blijven regeren, zij het met meer ‘checks and balances’.

Overigens zal ook Kiliçdaroglu, indien hij wint, met zijn Nationale Alliantie niet over een parlementaire meerderheid beschikken. Een regering onder aanvoering van de CHP zal in het parlement de gedoogsteun nodig hebben van de linkse, Koerdisch gezinde partij HDP. Die was de afgelopen jaren goed voor 10 tot 13 procent van de stemmen. De HDP heeft besloten geen eigen presidentskandidaat naar voren te schuiven. Ze roept haar achterban op te stemmen op Kiliçdaroglu.

Eerlijke verkiezingen

Technisch gesproken verlopen verkiezingen in Turkije doorgaans eerlijk, zo stellen ook buitenlandse waarnemers vast. Van grootschalige fraude lijkt nooit sprake te zijn. Oppositiepartijen en onafhankelijke ngo’s houden in alle stembureaus een oogje in het zeil. Alleen als het een dubbeltje op zijn kant wordt, valt niet uit te sluiten dat de zittende macht met trucs het dubbeltje net de gewenste kant op laat vallen.

Bovendien is de democratische entourage van de verkiezingen allesbehalve ‘vrij en eerlijk’. De media in Turkije staan grotendeels onder controle van de regering. Ook heeft de regering allerlei juridische, wettelijke en bestuurlijke middelen ingezet om het de oppositie moeilijk te maken.

Herstel rechtstaat

Indien oppositiekandidaat Kiliçdaroglu niettemin de verkiezingen wint, mag worden verwacht dat de autoritaire koers van Erdogan niet wordt voortgezet. De rechtsstaat, die de afgelopen tien jaar ernstig onder druk is komen te staan, zal voor een belangrijk deel worden hersteld. Er zal weer meer ruimte komen voor de onafhankelijke pers. De nieuwe regering zal ongetwijfeld meer respect hebben voor de vrijheid van meningsuiting dan de huidige.

Gewetensgevangenen als cultureel ondernemer Osman Kavala, die een levenslange gevangenisstraf uitzit op grond van flinterdun of zelfs non-existent bewijs, mogen hopen op vrijlating. Hetzelfde geldt voor Selahattin Demirtas, leider van de HDP. Dat de celdeuren ogenblikkelijk na het aantreden van Kiliçdaroglu zullen openzwaaien is echter lang niet zeker. Hij zou dan immers precies dat doen wat de huidige regering wordt verweten: politiek ingrijpen in de rechtsgang.

Herstel parlementair systeem

In ieder geval zal de oppositie, eenmaal aan de macht gekomen, werk maken van haar voornemen het door Erdogan in 2017 ingevoerde presidentieel systeem te veranderen in een parlementair systeem. Dit is de belangrijkste verkiezingsbelofte van de door de CHP aangevoerde Nationale Alliantie, een coalitie van zes voor het merendeel centrumrechtse oppositiepartijen (ook bekend als de Tafel van Zes).

Met het presidentieel systeem kwam een groot deel van de uitvoerende en wetgevende macht te liggen bij het staatshoofd. De functie van premier werd afgeschaft. Met herinvoering van het parlementair systeem moeten veel ‘checks and balances’ worden hersteld. Ook krijgt Turkije dan weer een minister-president.

Met die twee punten – herstel van de rechtsstaat en van het parlementair systeem – zijn de belangrijkste te verwachten beleidswijzigingen in Turkije onder een president Kiliçdaroglu samengevat. Wat er na een machtswisseling verder gaat veranderen, is nog maar de vraag.

Buitenlandsbeleid

De buitenlandse politiek en de internationale positie van Turkije zullen niet ingrijpend veranderen. De meest zichtbare wijziging is dat aan de personalistische stijl van diplomatie – met staatsman Erdogan als belichaming van Turkijes rol op het wereldtoneel – een eind komt. Kiliçdaroglu heeft een meer ingetogen stijl, en het buitenlands beleid zal weer in handen komen van de minister van Buitenlandse Zaken.

In het beleid zelf echter zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Turkije zal de middenkoers in de Oekraïne-oorlog niet inruilen voor onverkorte steun aan Kyiv. Ankara heeft er geen belang bij op ramkoers te komen met Moskou, daarvoor heeft Turkije te veel te verliezen. Het land is sterk afhankelijk van Russisch gas en zou veel inkomsten mislopen als het Russisch toerisme zou wegvallen.

Het Navo-lidmaatschap en de sterke economische banden met Europa houden Turkije tegelijkertijd in de westerse invloedssfeer. Als de mensenrechtensituatie verbetert, zal de sympathie in Europa voor Turkije toenemen. Dit kan gunstig zijn voor de Turks-Europese betrekkingen. Een doorbraak in de gesprekken over een Turks EU-lidmaatschap zit er echter niet in. Hetzelfde geldt voor de Koerdische kwestie en voor de betrokkenheid van Turkije in de oorlog in Syrië.

Ook op economisch vlak zal een regering van de Nationale Alliantie niet het roer helemaal omgooien. Wel zal waarschijnlijk een eind worden gemaakt aan het merkwaardige rentebeleid van Erdogan. Dan bestaat ook de kans dat meer buitenlandse investeerders zich op de Turkse markt zullen wagen.