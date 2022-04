Bij D66 leidden vele wegen naar Frans van Drimmelen – maar nu is hij nooit meer welkom

Een juichende campagneleider Frans van Drimmelen in 2006, vlak nadat Alexander Pechtold in het Congrescentrum in Den Haag tot lijsttrekker is gekozen. Beeld ANP / Rick Nederstigt

‘Het landelijk bestuur heeft Frans van Drimmelen met klem gevraagd zijn lidmaatschap op te zeggen. Dat heeft hij gedaan. Hij kan ook in de toekomst geen lid meer worden van D66.’

Er zit geen enkele ruimte voor twijfel in de verklaring die D66-partijvoorzitter Victor Everhardt woensdag naar buiten bracht: Frans van Drimmelen is nooit meer welkom bij de partij. Dat is een vergaande beslissing, waarmee niets minder dan een tijdperk abrupt wordt afgesloten.

Ruim twee decennia lang trok Van Drimmelen binnen D66 aan vele touwtjes. ‘Als Frans je niet zag zitten, dan werd het heel lastig om alsnog een belangrijke functie te bemachtigen’, zegt oud-bestuurslid Saskia Boelema over de voormalig voorzitter van de landelijke talentencommissie van D66. Zeker van 2014 tot 2018 was Van Drimmelen meebepalend voor wie kans maakte op posities als partijvoorzitter, Tweede Kamerlid en Europees Parlementslid. Boelema: ‘Hij was niet de enige die dit soort besluiten nam, maar hij had hier een heel belangrijke stem in.’

'Frans deed alles’

Van Drimmelen wint snel aan invloed in de periode na de electorale rampjaren 2002 en 2003. Partijvoorzitter Alexander Pechtold en Van Drimmelen opereren als duo om D66 er weer bovenop te krijgen, staat in het boek Langs de rand van de afgrond, over de partijgeschiedenis. Ze zitten samen in het Landelijk Bestuur, waar ze er een duidelijke taakverdeling op nahouden. ‘Pechtold: Ik was het gezicht dat de partij op congressen moest verkopen en ik was degene die relaties tussen bewindslieden en de fractievoorzitter in de gaten hield, maar niet veel meer. Frans deed verder alles.’

In 2003 is hij ook de landelijk campagneleider van D66. Zijn innige samenwerking met Pechtold houdt ook in de jaren daarna stand. Zo is Van Drimmelen diens persoonlijk campagneleider bij de lijsttrekkersverkiezing in 2006, die hij wint van Lousewies van der Laan. Buiten de partij timmert Van Drimmelen intussen aan de weg met lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen, met grote klanten zoals de gemeente Den Haag en techbedrijf Google. Zijn netwerk geniet jarenlang naam en faam op en rond het Binnenhof.

Als Van Drimmelen tien jaar later in het nauw komt door een klacht over grensoverschrijdend gedrag jegens een D66-medewerker, gaat partijleider Pechtold op verzoek van het slachtoffer met hem in gesprek. Zij vindt dat de partij verantwoordelijk is voor het nemen van stappen tegen Van Drimmelen, ‘omdat zij door de situatie in een voor haar onveilige situatie op de werkvloer terecht is gekomen’, staat in een vertrouwelijk onderzoek dat bureau Bing naar de zaak doet. Ze wil dat ook de politieke leiding hier vanaf weet.

Er is alleen een probleem: door de amicale relatie tussen Pechtold en Van Drimmelen is hij misschien niet de meest aangewezen persoon om Van Drimmelen terecht te wijzen, vindt het bestuur. En dus schuiven bij het 'stevige gesprek’ op 12 april 2016 ook partijleider Letty Demmers en fractievoorzitter van de Eerste Kamer Thom de Graaf aan. De Graaf vermoedt dat hij ‘ter objectivering’ bij het gesprek zit, erkent hij later tegen de Bing-onderzoekers, omdat Van Drimmelen en Pechtold ‘een directe relatie’ hebben.

Lijntjes met Kaag

Pechtold is de enige niet in de partijtop. Oud-minister Ingrid van Engelshoven werkt jaren op zijn lobbykantoor terwijl ze gelijktijdig partijvoorzitter is. Partijleider Sigrid Kaag heeft persoonlijk veel aan hem te danken. Hij lanceert haar ‘min of meer in de partij’, als hij rond 2016 als eerste haar naam noemt bij het landelijk bestuur voor diverse hoge bestuurlijke functies in de partij, herinnert Boelema zich. ‘Ik weet nog goed dat hij haar naam noemde en dat ik zei: ‘Maar moet ze dan niet eerst eens een lidmaatschapsformulier voor D66 invullen?’’

Sindsdien wordt Van Drimmelen binnen de partij gezien als de man die Kaag naar Nederland haalde voor een ministerspost. Later ziet hij haar als de ideale opvolger van partijleider Pechtold.

De affaire die Van Drimmelen nu opnieuw achtervolgt, is dan al enkele jaren achter de rug. Die wordt voor Kaag alsnog een blok aan het been als een anonieme blogger er eind 2020 uitgebreid verslag van doet. De vraag die de partijtop sindsdien heeft nagelaten te beantwoorden is: waarom werd Van Drimmelen zolang met rust gelaten na een serieuze klacht van een D66-medewerkster over grensoverschrijdend gedrag? Ook na een formeel waarschuwingsgesprek met de politie legt de partijtop hem geen noemenswaardige sancties op. Intern onderzoek wordt aanvankelijk in Van Drimmelens voordeel uitgelegd. Een vertrouwelijke bijlage waarin bureau Bing op 17 maart 2021 concludeert dat hij zich wel degelijk schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag wordt een jaar lang achtergehouden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van het slachtoffer om haar publiekelijk alsnog in het gelijk te stellen.

Het royement

Al ruim zevenhonderd D66-leden eisen opheldering van Kaag en het partijbestuur, die beloven dat ze vrijdag uitleg geven over hun rol. Met één stap wilden ze woensdag niet meer wachten: het royement van Van Drimmelen. Die reageerde zelf met een verklaring waarin hij stelt dat hij ‘domme dingen’ heeft gedaan toen de medewerkster de affaire met hem afkapte. Terwijl de vrouw geen contact wenste, ‘heb ik te hardnekkig en soms bijzonder onaardig getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen. Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen.’ De lezing van de politie is minder mild voor Van Drimmelen. Zijn berichten kwamen niet alleen bedreigend over, maar waren het ook.

Van Drimmelen benadrukt dat hij zich ‘nooit schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie’. Aan het slachtoffer biedt hij zijn ‘oprechte verontschuldigingen’ aan.