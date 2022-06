Bij Classic Mike zijn jongeren ‘kneitersuccesvol’ in het restaureren van oude auto’s, ondanks hun faalangst of adhd

Bij autobedrijf Classic Mike werken jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf restaureert klassieke auto's. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de hoek van zijn garage verzamelt Mike Kastrop de jongeren om zich heen. Het is dinsdagochtend, 8 uur. Ze nemen door wie er vandaag aan de witte Alpine A106 gaat sleutelen, wie aan de achteras van de Porsche 356 en wie de originele Maserati-claxon – op de kop getikt op een beurs in Italië – in elkaar gaat zetten.

‘Anouschka, wil jij helpen bij de Itala?’ vraagt Kastrop, doelend op de open klassieker uit de tijd van Charlie Chaplin, die verderop op de brug staat.

Anouschka (19) knikt.

‘En is er nog iemand die iets wil leren vandaag?’

‘Over de ontsteking’, zegt Laurens (25). ‘Hoe je weet dat die kapot is.’

Kastrop belooft daar later op de dag uitleg over te geven. En hij belooft ook nog iets anders. Als het lukt de Itala uit 1926 vandaag voor het middaguur weer aan de praat te krijgen, dan komt er patat bij de lunch.

Faalangst

Het sleutelen aan zeldzame en klassieke auto’s is hier in Zeewolde dagelijkse kost. Sterker nog, de 38-jarige Kastrop draait mee in de wereldtop. Met zijn bedrijf Classic Mike prepareert hij auto’s die deelnemen aan beroemde klassiekerwedstrijden. Hier gerestaureerde auto’s winnen prijzen bij internationale schoonheidswedstrijden.

Maar Kastrop won onlangs ook een andere prijs. Zijn bedrijf werd vorige maand op een gala van de mbo-sector uitgeroepen tot Beste praktijkopleider van 2022. Volgens de jury geeft hij studenten ‘zelfvertrouwen door ze uit te dagen tot haalbare prestaties’. Ze krijgen er ‘een echte vakopleiding die past bij de persoonlijke competenties.’

Wat Kastrop doet, is dan ook bijzonder. In zijn bedrijf werken op dit moment circa twintig jongeren, die bijna allemaal een opleiding tot automonteur volgen. De meeste hebben ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat ongezellig heet. Ze hebben faalangst, autisme of adhd.

Maar aan die labels hecht Kastrop weinig betekenis. ‘We kijken hier niet naar beperkingen, maar naar de talenten die jongeren hebben’, zegt hij. ‘En dan kun je kneitersuccesvol worden.’

Koppeling

Kijk maar eens hoe ze met z’n drieën staan te turen naar de Itala op de brug: Anouschka, Glenn (25) en Nadal (17). Ze weten precies hoe de onderdelen gemonteerd moeten worden en waarvoor ze dienen. En als ze even twijfelen, roepen ze Kastrop erbij. Die geeft een paar adviezen, waarna hij snel verdwijnt.

Deze auto moet over een paar dagen piekfijn in orde zijn. Dan komt er een cameraploeg van Discovery Channel een item te maken. Aanvankelijk leek dat geen probleem. Ze hadden de motor uit elkaar gehaald, schoongemaakt en in elkaar gezet. Maar toen Kastrop een dag eerder probeerde de auto naar buiten te rijden, bleek er geen beweging in te krijgen. Was de koppeling kapot?

Kastrop baalde. Want waar je een onderdeel van een moderne auto nog dezelfde dag geleverd krijgt, ligt dat voor zulke auto’s complexer. Kastrop kende geen enkel ander werkend exemplaar. Het was dus goed mogelijk dat er nergens ter wereld een nieuwe koppeling te vinden was.

Hij bestelde pizza’s, trommelde zo veel mogelijk jongeren op en samen begonnen ze de motor weer te demonteren. Al snel vonden ze het euvel. De koppelingsplaten waren verkeerd gemonteerd. Een meevaller: met een beetje geluk kregen ze de auto op tijd aan de praat.

Mille Miglia

Kastrop was altijd al een sleutelaar, vertelt hij. Als kind maakte hij van twee fietsen één, hij repareerde brommers en knutselde aan een 2CV. Ondertussen liep hij op school tegen zijn grenzen aan. Zijn dyslexie maakte hem onzeker. Pas toen hij op een school zat waar ze benadrukten waar hij wel goed in was, bloeide hij op.

Daarna ging het hard. Hij studeerde automotive engineering en volgde later een masterstudie finance aan Nyenrode. Ondertussen stichtte hij een regulier garagebedrijf in Lelystad. Hij kreeg er na acht jaar genoeg van en verkocht de zaak. Niet veel later begon hij oude auto’s te restaureren met jongeren.

En daar blijft het niet bij. Hij neemt ze ook mee naar beurzen in het buitenland, waar ze op zoek gaan naar originele onderdelen. En naar de Mille Miglia in Italië, een 1700 kilometer lange race voor klassieke auto’s. Ze rijden achter de coureurs aan om eventuele mankementen direct te verhelpen.

‘Onze focus ligt op leren en plezier maken’, zegt Kastrop. ‘Dan komen de prestaties vanzelf. En met de prestaties komt ook de waardering. De klant vindt het prachtig als zo’n claxon weer glimt. Dat maakt zo’n jongen trots, waardoor hij zijn werk nog beter gaat doen.’

Zelf proberen

Tegen 12 uur laten de jongeren de brug zakken. De motor hangt weer in de Itala, Kastrop komt controleren of alles goed gemonteerd is en spreekt dan het verlossende woord: ‘Hobbelen.’

Ze plaatsen de motorkap terug, duwen een Porsche 911 opzij en dan start Glenn de auto. Hij duwt de koppeling in. Kastrop kijkt hem met vragende blik aan.

‘Dit voelt als koppelen’, zegt Glenn.

Hij rijdt hortend en stotend de brug af en maakt vervolgens met Anouschka en Nadal een ronde over het bedrijventerrein. Als ze terug zijn, roept Kastrop iedereen bij elkaar. Bij de Itala legt hij uit hoe het ontstekingsmechanisme moet worden afgesteld. Een paar jongeren mogen het zelf proberen.

En dan is het zover. Glenn start opnieuw de motor, Anouschka en Nadal springen weer achterin. De Itala gromt. Daar gaan ze dan, patat halen in een auto uit 1926.