Bij brand in het Rijksmuseum zakt de Nachtwacht in een sleuf

Domtoren en -kerk, Utrecht

De 112 meter hoge toren in Gotische stijl is het visitekaartje van Utrecht. Mocht de Domtoren onverhoopt in vlammen opgaan: in Nagasaki staat een replica van 105 meter, inclusief lift.

De Domtoren in het centrum van Utrecht. Beeld ANP

Ridderzaal en Binnenhof, Den Haag

Zeg je Ridderzaal, dan zeg je Prinsjesdag, Troonrede en Gouden Koets. De Ridderzaal uit 1288 is meermalen aangepast en verbouwd. Het Binnenhof wordt tussen 2020 en 2025 gerenoveerd.

De Ridderzaal op Prinsjesdag met Gouden Koets. Beeld Martijn Beekman

Sint-Janskathedraal, Den Bosch

Alleen al de 96 luchtboogbeelden maken de Sint-Janskathedraal uniek. Van muzikanten tot monsters en fabeldieren. Binnen waakt de Zoete Moeder van Den Bosch, ’s lands beroemdste Mariabeeld.

‘Een wonderlijke klim’ op de dakgoten van de Sint-Janskathedraal. Beeld Marcel van den Bergh

Koninklijk Paleis, Amsterdam

Oorspronkelijk het stadhuis van Amsterdam, nu het officiële ontvangstpaleis van Willem-Alexander. Het Koninklijk Paleis is een van de grootste en meest prestigieuze gebouwen uit de Gouden Eeuw.

Koninklijk Paleis in Amsterdam. Beeld ANP

Rijksmuseum, Amsterdam

Is het niet voor het gebouw van architect Pierre Cuypers, dan toch zeker voor de vele duizenden kunstschatten. Bij brand zakt De Nachtwacht in een sleuf, een grote brievenbus in de vloer.

Het Rijksmuseum in Amsterdam. Beeld ANP

Mauritshuis, Den Haag

Het 17de eeuwse stadspaleis van Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen is een museum vol topstukken uit de Gouden Eeuw. Beroemdste bewoner is Meisje met de parel van Vermeer.

De Hofvijver met links het Mauritshuis. Beeld ANP XTRA

Sint-Servaasbaliliek, Maastricht

Aan het Vrijthof in Maastricht staat de oudste kerk van Nederland. De Sint Servaas pronkt onder meer met een grafkapel uit de vierde eeuw en een schatkamer met middeleeuwse edelsmeedkunst.

Kermis op het Vrijthof in Maastricht met rechts de Sint-Servaasbasiliek. Beeld ANP

Muiderslot, Muiden

Een middeleeuws kasteel met een slotgracht: zo tekenen kinderen een kasteel. Het Muiderslot wordt tegenwoordig als Amsterdam Castle ingezet om buitenlandse toeristen de hoofdstad uit te lokken.

Israëlische toeristen bij het Muiderslot. Beeld Aurelie Geurts

Martinikerk, Groningen

Groningens oudste kerk trilde op zijn grondvesten tijdens een aardbeving door gaswinning. De schade bleef beperkt. Door blikseminslag in 1408 werd de eerste toren van ‘de oude grijze’ verwoest.

De Martinitoren en -kerk op de Grote Markt in Groningen. Beeld anp

Van Nellefabriek, Rotterdam

Tussen 1925 en 1931 gebouwd als koffie-, thee- en tabaksfabriek, met voor die tijd opvallend veel licht, lucht en ruimte. Het industriële icoon is sinds 2014 Nederlands jongste Unesco-Werelderfgoed.

De Van Nellefabriek in Rotterdam. Beeld anp