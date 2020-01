Bij Boeing hadden ze zelf al weinig vertrouwen in de Boeing 737 Max: ‘Ontworpen door clowns’

Honderden reeds afgeleverde exemplaren van de 737 Max staan nog steeds aan de grond, na twee ongelukken in 2018 en 2019 waarbij 346 doden vielen. Beeld EPA

Dat blijkt uit communicatie van Boeing-medewerkers van de afgelopen jaren, die donderdag op last van onderzoekscommissies van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden is vrijgegeven. De honderd pagina’s brengen Boeing in nog lastiger vaarwater, omdat steeds duidelijker wordt dat het bedrijf de veiligheid van zijn vliegtuigen ondergeschikt heeft gemaakt aan commerciële belangen.

De 737 Max werd ontwikkeld om te concurreren met de nieuwe Airbus, de A320 neo. Maar het was een haastklus. ‘Ontworpen door clowns, onder toezicht van apen’, schreef er een. Een ander: ‘Armzalig ontwerp.’

Honderden reeds afgeleverde exemplaren van de 737 Max staan nog steeds aan de grond, na twee ongelukken in 2018 en 2019 waarbij 346 doden vielen. Boeing heeft de productie vorige week gestaakt. De topman is vorige maand ontslagen. De kosten belopen naar schatting al zo’n 12 miljard dollar.

De Boeing 737 Max: ‘Een vliegtuig ontworpen door clowns, onder leiding van apen’

Twee rampen kort na elkaar, met in totaal 346 doden. Wat ging er mis bij de productie van de Boeing 737 Max?

Foutieve correctie

Eén van de maatschappijen die graag wilde dat haar piloten training zouden krijgen op een vluchtsimulator was het Indonesische Lion Air, van wie in 2018 een 737 Max vlak na het opstijgen neerstortte. De piloten werden verrast door een foutieve correctie van de besturingssoftware.

Boeing had, dankzij intensief lobbywerk, de Amerikaanse toezichthouder FAA zover gekregen dat het de nieuwe besturingssoftware MCAS zelf kon certificeren. Vervolgens meldde Boeing de noviteit nergens, omdat dat het verkooppraatje in gevaar bracht dat bestaande 737-piloten zonder extra (vluchtsimulator)training op de nieuwe versie konden overstappen.

Als toezichthouders of vliegtuigmaatschappijen in andere landen wel het idee krijgen dat extra training een goed idee was, proberen, blijkt uit de communicatie, de Boeing-mensen dat agressief te ontmoedigen.

‘Boeing zal dat niet laten gebeuren’, schrijft de hoofdtestpiloot van het bedrijf in april 2017 in een mailtje. ‘We gaan frontaal in tegen toezichthouders die die daar een vereiste van willen maken.’

Als een piloot van Lion Air, een van de trendsettende klanten in Azië, in juni dat jaar zegt dat zijn bedrijf besloten heeft tot een ‘overgangstraining’ op een simulator, zegt de Boeing-man dat daar ‘absoluut geen reden’ voor is. ‘Boeing snapt niet wat je nu kan bereiken met een sessie van drie uur, als de procedures in principe hetzelfde zijn.’

Hij noemt zes buitenlandse toezichthouders die al hebben gezegd dat een simulator niet nodig is. Volgens hem volstaat een training op een gewoon computerscherm. ‘Ik maak me zorgen dat dit een last wordt voor je bedrijf, en een precedent zal scheppen voor andere klanten in de regio.’

Hij bespreekt de dwarse klant met een collega. ‘Nu overweegt [Lion Air] een simulator om met de Max te vliegen, misschien is dat vanwege hun eigen stupiditeit.’

‘WHAT THE…!!!!’, antwoordt de ander.

Boeing bood donderdag excuses aan voor de teksten. ‘De taal in deze communicatie, en sommige van de gevoelens die erin worden uitgedrukt, zijn inconsistent met de waarden van Boeing.’