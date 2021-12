Bij Babberich sluipen de Nederlandse wintersporters nog snel de grens over richting Oostenrijk

Aan de Duitse grens blijkt hoe heilig de Oostenrijkse wintersport is. Om strengere maatregelen te omzeilen, vertrekken veel Nederlandse wintersporters op stel en sprong. ‘Met zo’n kortetermijnmaatregel lokt Oostenrijk het zelf uit.’

Boven de col van zijn witte wollen trui zet Erik van Hofwegen (70) een sigaret aan zijn mond. Hij heeft een paar ‘stressvolle dagen’ achter de rug om zijn wintersport in Oostenrijk te redden.

Zijn zoon en Balinese schoondochter, die voor de tweede keer in haar leven sneeuw hoopt te zien, waren al overgevlogen vanuit Indonesië toen uitlekte dat de Oostenrijkse regering dit weekend met strengere maatregelen komt om de omikronvariant buiten te houden. Van Hofwegen wist genoeg: vervroegen die skitrip.

Ze blijken donderdagochtend aan de Duitse grens ter hoogte van Arnhem niet de enigen die eerder zijn vertrokken. Want wie zonder boosterprik – en dat geldt voor het gros van de Nederlandse wintersporters onder de 60 jaar – niet vrijdagnacht om 23.59 uur is ingecheckt in Oostenrijk, moet tien dagen in quarantaine. Of vijf, indien een PCR-test een negatieve uitslag geeft.

Aanvankelijk leek Oostenrijk de maatregel vrijdag al te laten ingaan, wat de toestroom op donderdagochtend verklaart. Bij de Shell langs de A12 bij Babberich, zo’n typische grenspomp waar de leaserijder nog snel met Nederlandse tankpas de auto volgooit, heeft een op de vijf stoppende auto’s een skibox op het dak. ‘Mijn collega’s hebben vannacht in drie uur tijd een dagomzet gedraaid’, zegt de medewerker in de koffiehoek van de benzinepomp.

Oostenrijk is voor veel Nederlandse wintersporters heilig, blijkt maar weer. Jaarlijks ontvangt het land zo’n een miljoen Nederlanders. Ruim 60 procent van alle Nederlandse wintersportboekingen wordt gedaan in Oostenrijkse oorden, waarvan Mayrhofen, Kirchberg, Westendorf en Gerlos tot de populairste behoren.

De stroom met vroege vertrekkers geeft wel een vertekend beeld. De meeste gezinnen hadden weliswaar vanwege de gesloten scholen de kinderen toch al thuis. Toch zijn er nog genoeg die niet last-minute vrij konden krijgen of de reservering konden aanpassen.

Vroege vogels

Van Hofwegen moet er wat wel wat voor laten, nu hij om 7 uur ’s ochtends met vrouw, twee zonen en Balinese schoondochter is vertrokken uit zijn woonplaats Velsen-Zuid. ‘Eerder weggaan betekent vrijdag geen vervroegde kerstviering met mijn oudste zoon, die dan ook nog jarig is.’

De Oostenrijkse uitbater van hun verblijfplaats was maar wat blij met hun besluit. Haar gasten hadden van haar niet vooruit hoeven te betalen. Een annulering was een flinke domper geweest.

Het leed en ongemak is natuurlijk relatief, erkent woordvoerder Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. Belangrijker dan een wintersport is dat de omikronvariant moet worden gestopt, vindt hij. ‘Maar het blijft het heel zuur dat je tot een paar dagen geleden nog dacht dat je zorgeloos op wintersport zou gaan.’

Behalve vervroegde vertrekkers ziet De Graaf veel omboekingen naar minder strenge landen, zoals Frankrijk en Italië. En annuleringen, die voor veel reizigers niet kosteloos zijn en Oostenrijkse ondernemers na een slecht vorig seizoen andermaal tot wanhoop drijven. De vroege vogels lijken er nog het minst last van te hebben; de meesten konden zonder problemen een paar dagen voor hun kerstweek plakken.

Net als bij de familie Van Hofwegen ging dat ook bij anderen met enige stress gepaard. Jan Willem Stam (49) uit Zwolle wilde met vier reisgenoten de Oud-en-Nieuwtrip een week vervroegen. Deden ze dat niet, dan moesten ze aan de quarantaineplicht geloven, want een booster hebben ze nog niet gekregen. Het vijftal had geen zin om naar de Duitse stad Aken te gaan voor een snelle extra prik, zoals sommige landgenoten al deden, of daar een tussenstop te maken op weg naar Oostenrijk.

Tot woensdagavond half 10 ’s avonds dreigden Stam en zijn reisgenoten te laat te zijn om op vakantie te kunnen gaan. Slechts twaalf uur voordat ze met een volgeladen auto aan de Duitse grens zouden staan, hadden ze een plek gevonden waar ze eerder terechtkunnen.

Ongemakkelijk

Geen enkel ongemak voelt Frank Oostdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), bij het vinden van dergelijke sluiproutes naar de Oostenrijkse sneeuw. Het land neemt de maatregel vooral om een overbelasting van de zorg, zoals nu in Nederland, te voorkomen. Toch komen er volgens de regering alsnog te veel Nederlandse wintersporters de grens over.

‘Met zo’n kortetermijnmaatregel lokt Oostenrijk het zelf uit’, zegt Oostdam. ‘Ik vind het buitenproportioneel om een paar dagen van tevoren zo’n zware aanvullende eis te stellen boven op de Europese afspraken met de QR-code. Het is alleen maar slim dat men zo een quarantaine probeert te omzeilen.’ De creativiteit van de vroegvertrekkers laat volgens Oostdam zien hoe groot de drang is om weer op reis te gaan.

Van het gezicht van Sanne van Kampen (49) is het verlangen naar sneeuw af te lezen. Ze strekt even bij het tankstation de benen. In de auto op weg naar Mayrhofen zitten haar man en twee zoons (17 en 15). Hoewel ze zich feitelijk aan de regels houdt, voelt zij zich wel ongemakkelijk. Niet om het binnensluipen in Oostenrijk, maar vanwege het stilletjes ontsnappen aan de lockdown in Nederland.

‘We houden het maar een beetje stil’, zegt ze, waarna ze in de lach schiet als ze erop wordt gewezen dat ze wel in een landelijk dagblad komt met haar verhaal. ‘Nou ja, ik bedoelde te zeggen: deze wintersport gaat niet op Instagram.’