Bij aanmeldcentrum Ter Apel sliepen zondag 400 asielzoekers in de buitenlucht

Asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Het is al maanden druk in het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in Nederland. In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 mensen buiten slapen, de nacht daarop ging het om 300 mensen. Van zondag op maandag sliepen de mensen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst, in de sporthal op het terrein en op stoelen in de wachtruimte van de IND.

Die almaar toenemende drukte op het grasveld tussen het aanmeldcentrum en de provinciale weg N366 leidde de afgelopen dagen al tot spanningen. Afgelopen dinsdag was de Volkskrant getuige van twee vechtpartijen die uitbraken op het voorterrein. Voor het Rode Kruis waren die terugkerende vechtpartijen zelfs reden het humanitaire servicepunt, dat op hetzelfde grasveld voor het aanmeldcentrum stond, te sluiten, omdat het onmogelijk was de veiligheid van medewerkers te garanderen.

Veiligheidsrisicogebied

Afgelopen vrijdag merkte burgemeester Jaap Velema van de overkoepelende gemeente Westerwolde de lap gras voor het aanmeldcentrum aan als veiligheidsrisicogebied. Daardoor was het voor de politie mogelijk om mensen preventief te fouilleren en onder verscherpt cameratoezicht te plaatsen.

Onder normale omstandigheden zouden de asielzoekers na hun registratie in Ter Apel naar een asielzoekerscentrum elders in het land worden gebracht, maar omdat die overvol zitten, stokt de doorstroom de laatste weken geregeld. Asielzoekerscentra kampen zelf met tekort aan plek omdat statushouders door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

Opvangbereidheid

Het Rijk is weliswaar permanent op zoek naar nieuwe opvanglocaties, maar de bereidheid bij Nederlandse gemeenten om extra asielzoekers op te vangen, is laag. Velema deed vrijdag dan ook ‘nogmaals een dringend beroep op Rijk, provincies en gemeenten om de druk op Ter Apel structureel te verlichten’.

Volgens medewerkers van Vluchtelingenwerk die de asielopvang in Nederland dagelijks in de praktijk meemaken, is het daarmee rampzalig gesteld. ‘Het probleem is niet eens de instroom van asielzoekers, want die is niet extreem’, vertelde een regiomanager vorige week aan de Volkskrant. ‘Maar de overheid is de regie volledig kwijt.’