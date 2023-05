Big Mac met Bach: McDonald’s Winschoten schrikt hangjongeren af met klassieke muziek

De McDonald's in Winschoten. De vestiging had last van hangjongeren. Beeld ANP / Venema Media

‘Het is gewoon hinderlijk voor iedereen’, zei filiaalmanager Jeroen Kleve eerder tegen RTV Noord over de hangjongeren. Dus bedacht hij iets. Sinds kort schakelt het fastfoodrestaurant in de avonduren over op klassieke muziek. Met resultaat, aldus Kleve: ‘Wij zijn hier nu een maand mee bezig en de grote groepen jongelui die we voorheen hadden, hebben we nu niet meer.’

Over de auteur

Jurre van den Berg is regioverslaggever van de Volkskrant in het noorden van Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Van welke componisten de afschrikwekkende werking uitgaat, wil de filiaalmanager zelf niet toelichten. Hij verwijst naar persvoorlichters van moederbedrijf McDonald’s Nederland. ‘We hebben afgesproken dat we dat even zo doen.’

Winschoten heeft al langer te kampen met overlast, veroorzaakt door jeugdbendes. Er is sprake van brandstichting, mishandelingen en drugshandel. Rond een harde kern van zo’n twaalf jongeren zou een groep actief zijn van zo’n veertig tieners. De daders zouden vaak niet ouder dan een jaar of 15 zijn.

Vorige week trok de gemeente Oldambt 750 duizend euro uit om de tieners weer op het rechte pad te krijgen. Er moeten in elk geval twee extra jongerenwerkers worden ingezet. Ook de politie zet extra mankracht in. ‘Wij moeten zo snel mogelijk met deze aanpak starten. Het is gewoon een drama’, zei wethouder Jurrie Nieboer.

De hangjeugd verzamelde eerst bij een parkeergarage. Toen de gemeente de openingstijden aanpaste, verplaatste het probleem zich onder andere naar de McDonald’s-vestiging. Daarop besloot het fastfoodrestaurant maatregelen te treffen. Niet alleen de afspeellijst werd aangepast in strijd tegen de overlast. Ook mogen er nog maar twee scholieren tegelijk naar binnen.

Eftelingmuziek

Het verjagen van hangjongeren met muziek is een eerder beproefd recept. Een winkelcentrum in Dieren kwam ermee. In 2013 gebruikte een Albert Heijn-filiaal in de Amsterdamse Sarphatistraat het al. De gemeente Schiedam koos in 2015 voor Eftelingmuziek om overlast van jeugd bij een school te verminderen. Dat genre gebruikte de gemeente Amsterdam ook tot twee keer toe in de IJpassage onder het Centraal Station.

‘Saai’ wil filiaalmanager Kleve de nieuwe achtergrondmuziek in de McDonald’s in Winschoten niet noemen. Liever spreekt hij van een ‘aangepaste muziekkeuze’, zei hij tegen RTV Noord. Belangrijker: de maatregel heeft effect. ‘Het werkt.’

Bezoekers klagen nu niet meer alleen over de matige gevulde McFlurry’s (‘zonder saus en bijna tot geen toppings’), blijkt uit online beoordelingen. ‘Muziek is hier verschrikkelijk.‘