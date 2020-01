Big Ben zal niet triomfantelijk beieren als de Brexit begint

Een voetganger schuilt voor de Londense regen onder een paraplu met de Britse vlag voor de Big Ben, de klokketoren die momenteel wordt gerenoveerd. Beeld AFP

Over het wel of niet luiden van de iconisch klok bestaat al meer dan een jaar discussie. Een jaar geleden had de toenmalige voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, die niets van de Brexit moet hebben, besloten dat het op de oorspronkelijke Brexitavond, 29 maart 2019, stil moest blijven. Sinds 2017 zwijgt The Great Bell, om de bouwvakkers geen gehoorbeschadiging te laten oplopen.

Bercows opvolger, Lindsay Hoyle, zei vorige maand geen bezwaar te hebben tegen het feestelijk luiden van de klok. Volgens schattingen van de verantwoordelijke parlementscommissie zou het 220.000 pond kosten, inclusief de installatie van de 13.500 kilo wegende klok, het testen en het weer verwijderen. Er komen ook extra loonkosten bij kijken.

In een brief aan The Sunday Telegraph hadden Conservatieve brexiteers als Mark Francois en Bill Cash geschreven dat het belangrijk is om exact het moment te bepalen waarop de duizenden feestvierders op Parliament Square kunnen gaan juichen. Ook moest het gebeier een nieuw begin inluiden, een einde aan drieënhalf jaar bitterheid.

Deze week kwam het bericht dat het een half miljoen pond gaat kosten. Er kwam een crowdfundingsactie op gang. Binnen korte tijd was er een ton binnen, maar ambtenaren bepaalden dat de overheid geen geld van derden mag aannemen. Francois was ziedend: ‘Desnoods beklim ik samen met Bill Cash de toren om de klok te luiden.’ Johnson maakte een einde aan de discussie.

De gang van zaken heeft vragen opgeroepen.

Bij de oorlogsherdenking, afgelopen november, en de jaarwisseling was het gebeier immers wel te horen. Heeft dat, zo vroegen brexiteers zich af, een miljoen gekost? Een briefschrijver in The Daily Telegraph opperde om om elf uur ’s avonds (de Brexit gaat in om middernacht West-Europese tijd) alle kerkklokken te luiden. Een ander alternatief is een opname af te spelen van het unieke geluid van de Big Ben.

Onder de brexiteers bestaat het vermoeden dat de regering-Johnson zich verre wil houden van triomfantelijk gedrag. Downing Street weigerde ook het verzoek om alle kroegen een uur langer open te houden. Ook Nigel Farage kreeg geen toestemming om die bewuste avond op het plein bij het Paleis van Westminster een vuurwerkshow te organiseren.

Bij de remainers op het eiland gaat de voorkeur uit naar een minuut stilte.