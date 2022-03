Biedt het Antalya-overleg van donderdag kansen op vrede?

Het Kyiv Symfonie Orkest treedt woensdag op op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de stad, hoewel het luchtalarm herhaaldelijk klonk speelden de musici door. Beeld Emin Sansar / Anadolu

De situatie in Marioepol is ‘apocalyptisch’, volgens de locoburgemeester is sprake van genocide, Russische troepen naderen Kyiv, en terwijl Moskou zegt dat de oorlog ‘elk moment kan stoppen’ als Oekraïne de eisen inwilligt, graven Oekraïners hun dode mannen en vrouwen en kinderen onder het puin vandaan. Tegen die achtergrond praten donderdag voor het eerst sinds het begin van de oorlog de Russische en Oekraïense ministers Lavrov en Kuleba met elkaar. De buitenwereld is hoopvol en Moskou voedt die hoop, onder andere met een oproep om terug te keren naar de ‘vreedzame co-existentie’ van de Koude Oorlog.

Nederlandse hoogleraren zien kansen voor vrede. Volgens Rob de Wijk (Universiteit Leiden) vallen de Russische eisen ‘wel mee’: demilitarisering, neutraliteit, erkenning van de Krim, erkenning van het separatistische Donetsk en Loehansk. Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) adviseert het Westen de ‘misplaatste masculiene eerzucht’ op te geven en Kyiv voorgoed buiten te sluiten. Bij hoogleraar Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden) weerspiegelt inwilliging van Russische eisen de ‘machtspolitieke status quo’. Als alternatief schermt hij met een Derde Wereldoorlog. Doen dus, en zwichten voor de eisen.

In theorie zijn er zeker kansen. Poetins invasie van Oekraïne verloopt niet volgens plan. CIA-directeur Burns vatte de tegenvallers samen: de Oekraïners vechten terug, het Westen reageert met harde sancties, de Russische economie wankelt en de strijdkrachten zijn niet zo modern en effectief als Poetin dacht. En ook het woordje ‘denazificering’ is (tijdelijk?) verdwenen uit het Russische vocabulaire. Zou Poetin – voor wie een democratisch, onafhankelijk Oekraïne een nachtmerrie is – willen inbinden als hij een ‘eervolle’ aftocht krijgt? Mogen de democratische leiders in Kyiv die hij ‘drugsverslaafden en neonazi’s’ noemt dan toch blijven?

Poetins historische missie

Het is moeilijk te geloven, voor wie zijn eisenpakket aan de Navo (terugtrekking tot grenzen van 1997) beziet, zijn historische geschriften leest, en zijn uitspraken over het niet bestaan van het land en het volk laat bezinken. Poetin oogt geïsoleerd en is al verantwoordelijk, samen met zijn uitvoerders, voor begane oorlogsmisdaden. Welke kant kan deze giftige ‘kliek’ nog op nu Poetin in snel tempo alle schepen achter zich verbrandt? Smeekbedes van westerse leiders hebben geen vat op hem. Dus is het tegenvallende begin van de oorlog – niet zonder veroveringen overigens – genoeg om in te binden?

Misschien (nog) niet. De onzekere factor is de ‘economische oorlog’ waarmee het Westen reageerde. Misschien sorteert deze geen effect bij ‘Vladimir de Grote’ die kennelijk de drie uit Kyiv voortgesproten volken wil verenigen. Maar andere Kremlin-topfiguren zien hun leven en rijkdom nu bedreigd worden. In korte tijd heeft Poetin, die populair werd met stabiliteit en meer welvaart, de Russen teruggeworpen naar 1989 – een drama. Beseft Poetin dit genoeg opdat het zijn historische ‘missie’ mag verstoren? Niemand weet het.

De Vladimir Poetin van 2008 was nog wel bereid gas terug te nemen. In de Georgië Oorlog trok hij zich na enkele maanden bezetting terug tot de grenzen van de separatistische republieken. Maar dat zegt weinig over wat de Poetin van 2022 zal doen. De draai van een leider die een economische grootmacht wilde worden naar het openlijk beleden en bedreven historisch revanchisme is allang gemaakt. Net zoals die van een onvrije nepdemocratie naar een streng repressieve autocratische staat.

Oekraïne: wat doet Zelenski?

En de ‘moderne Churchill’ Zelenski dan? Is hij klaar om te zwichten voor de Russische vuurkracht en overmacht? Dinsdag sprak hij tot het Britse parlement: ‘We zullen vechten tot het eind, op zee, in de lucht. We zullen vechten in de bossen, in de velden, op de straten.’

Motivatie telt. Ruslandkenner Fiona Hill zegt (tegen The New York Times) dat de westerse experts die ‘Oekraïne’ vooral als speelbal zien in een competitie tussen Rusland en het Westen (en om die reden al dan niet pleiten voor finlandisering) ‘compleet en totaal de meningen en overtuigingen en aspiraties negeren van de mensen op de grond’. Eigenlijk net zoals Poetin zelf. ‘Hij kan niet geloven dat Oekraïners als Oekraïners willen leven, in hun eigen staat, en dat ze hun eigen beslissingen nemen.’

Oekraïne heeft slechte ervaringen met internationale afspraken. In 1994 gaf het zijn kernwapens op in ruil voor ‘veiligheidsgaranties’ die nu niets waard blijken. Nu beschieten Russen humanitaire corridors en bombarderen ze woonwijken. Deze agressie creëert nieuwe feiten – in Rusland, in het Westen, maar vooral in Oekraïne. Alle Oekraïners weten nu dat Poetin ze echt met bommen wil ‘redden’ van zichzelf, hun identiteit en hun eigen keuzen. Dát is de motor van het verzet.

In het Kremlin

Overigens is president Zelenski vanaf het begin bereid geweest met Poetin te praten en een oplossing te vinden. Ook voor de oorlog liet hij doorschemeren dat Oekraïne klaar was de ‘Navo-droom’ in de wilgen te hangen, en bereid was opnieuw over de separatistische gebieden te praten. Dat blijft hij, en hij zegt oplossingen te hebben voor de grote geschilpunten. Maar niet als het Rusland voorstellen doet in de vorm van een ‘ultimatum’. ‘Poetin moet beginnen met praten in plaats van te leven in zijn informatiebubbel zonder zuurstof.’

De huidige stand van zaken op het slagveld, de motivatie van Oekraïners om zich niet van de kaart te laten vegen en Poetins obsessie met een ‘Russisch Oekraïne’ wijzen op dit moment niet in de richting van een echte bereidheid te onderhandelen of compromissen te sluiten. Tenzij. Tenzij de paniek in de Moskouse elite de hoogste man in het Kremlin heeft bereikt. Minister Kuleba zei woensdag dat de verwachtingen ‘beperkt’ zijn, maar dat hij er het beste van probeert te maken. Voorlopig lijkt de dynamiek op het slagveld bepalend.