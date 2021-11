Bidens plan voor sociale zekerheid en klimaat aangenomen in Huis van Afgevaardigden

Democraten in het Huis van Afgevaardigden vieren dat het ‘Build Back Better’-plan is aangenomen. Beeld Anna Moneymaker / Getty

Het Congres ging eerder deze maand akkoord met zijn infrastructuurplan van 1.200 miljard dollar. Bidens socialezekerheids- en klimaatplan ‘Build Back Better’ werd in het Huis, waar de Democraten een meerderheid hebben, aangenomen met 220 tegen 213 stemmen. Alle Republikeinen stemden zoals verwacht tegen, evenals één Democraat.

De bekendmaking van de uitslag door voorzitter Nancy Pelosi werd met applaus ontvangen door de Democraten. De goedkeuring van het megaplan voor sociale zekerheid en klimaat maakt een einde aan een maandenlange strijd in het Huis tussen de Democraten.

Dwarsliggen

Tot ergernis van het Witte Huis en gematigde Democraten hielden progressieve parlementsleden lange tijd de stemming op. Zij wilden veel meer uitgeven. Het aanvankelijke Democratische plan voorzag eerder dit jaar in 3.500 miljard dollar aan uitgaven. Ook eiste de progressieve vleugel duidelijkheid over het feit dat het plan in de Senaat gesteund zou worden door hun conservatieve partijgenoten. Build Back Better, dat voorziet in meer geld voor kinderopvang, socialezekerheidsprogramma’s, onderwijs en klimaatvoorstellen, gaat nu naar de Senaat. Daar zal het zeker worden aangepast en vertraagd.

GOP leader's marathon speech forces House Democrats to push vote https://t.co/Smlx1jKNt0 pic.twitter.com/wCID6MXtvO — The Hill (@thehill) 19 november 2021

Dan moet duidelijk worden of met name de conservatieve Democratische senator Joe Manchin alsnog flink dwars gaat liggen. De Democraten hebben in de Senaat de steun van al hun senatoren nodig om het enorme plan goedgekeurd te krijgen. Manchin, die kritisch is over de kosten van Bidens ambitieuze binnenlandse plannen, zei eerder niet verder te willen gaan dan 1.200 miljard dollar voor het socialezekerheids- en klimaatplan.

Roekeloos

Manchin zegt bang te zijn dat de enorme uitgaven de inflatie zal opdrijven en de overheidsschulden zal vergroten. Uit een onderzoek van de rekenkamer van het Congres bleek donderdag dat het Build Back Better-plan het begrotingstekort in tien jaar met 160 miljard dollar zal vergroten. Biden had gezegd dat het plan volledig betaald zou zijn, onder andere met hogere belastinginkomsten.

De Democraten wilden aanvankelijk donderdag al stemmen in het Huis, maar de Republikeinen, die Bidens enorme uitgaven niet verantwoord vinden, hielden dit tegen. De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy hield tot woede van de Democraten een toespraak van acht uur en 32 minuten die pas aan het begin van de ochtend eindigde. McCarthy noemde Build Back Better onder andere ‘roekeloos’. Het vorige spreekrecord stond op naam van Pelosi, die in 2018 acht uur en zeven minuten sprak over Amerika’s immigratiebeleid.