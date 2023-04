‘Bidens leeftijd is zijn achilleshiel. Als hij ziek en zwak wordt, wordt de Democratische partij dat ook’

De Amerikaanse president Joe Biden woensdag voor het Witte Huis in Washington. Beeld AP

Dag Maral, in de reacties gaat het tot nu toe vooral over Bidens leeftijd, en niet over de inhoud. Waarom is dat?

‘Veel Democraten vinden dat Biden op de inhoud veel heeft bereikt. Hij wordt gezien als een van de meest effectieve Democratische presidenten van de afgelopen decennia. Op het gebied van infrastructuur en klimaatbeleid heeft hij belangrijke wetgeving door het Congres gekregen.

‘Dus veel Democraten zijn tevreden over zijn politieke lijn. Hun grootste angst is zijn hoge leeftijd: hij is 80. Als Biden ziek en zwak wordt, wordt de Democratische partij dat ook. Dat zou de positie van de Verenigde Staten in de wereld kunnen schaden. Zijn leeftijd is zijn achilleshiel.

‘Bovendien probeert de Democratische partij een divers imago over te brengen. De partij heeft een diverse achterban, maar dat is niet te zien in het leiderschap.

‘Tegelijkertijd is Biden de man die Donald Trump eerder heeft verslagen. De Democraten zien nog vier jaar Trump als een groot gevaar. Ze willen de verkiezingen winnen, en zien Biden als de veilige optie om dat te bereiken.’

Hoe reageren Bidens partijgenoten op zijn kandidatuur, is er openlijke kritiek?

‘Nee, de reacties zijn vrij uniform. Zelfs Bernie Sanders, vier jaar geleden zijn grote uitdager, heeft gezegd dat hij niet opnieuw mee zal doen, en heeft zijn kiezers opgeroepen op Biden te stemmen. Er zijn vast partijgenoten die vinden dat Biden te oud is, maar ze weten niet zo goed wie het beter zou kunnen.

‘Omdat Biden nu officieel kandidaat is, blijven tegenkandidaten weg. De naam van Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, werd genoemd als mogelijke kandidaat, maar hij heeft gezegd dat hij niet meedoet als Biden zich opnieuw kandidaat stelt. Dan krijgen kiezers dus ook niet de kans om hem beter te leren kennen. Misschien is er wel nog iemand die Trump kan verslaan, maar zonder kandidaten weten we dat niet.’

De helft van de Democraten wil Biden liever niet opnieuw als president. Is het uitgesloten dat er nog een tegenkandidaat komt?

‘Dat weet je nooit. Nu zit het er niet in, maar als zijn leeftijd over een half jaar nog steeds een groot thema is, of zijn populariteit verder keldert, zou het me niet verbazen als er iemand komt die de gok waagt en hem uitdaagt.

‘Het zou natuurlijk kunnen dat Biden een zwakkere kandidaat wordt. Hij is nu al niet heel zichtbaar, en komt in toespraken niet altijd goed over. Dat wordt lastig als je in een campagne weer tegenover Trump staat. De vorige keer voerde Biden vanwege de pandemie zijn campagne grotendeels vanuit zijn kelder. Daar kan hij zich nu niet meer verschuilen.’

Over Trump gesproken, heeft hij al op Bidens kandidatuur gereageerd?

‘Zeker. Trump is hard in de aanval gegaan, zoals we van hem gewend zijn. Hij zei onder meer dat Biden in twee jaar meer schade heeft aangericht dan zijn vijf slechtste voorgangers bij elkaar, noemde zijn economische beleid socialistisch, geeft hem de schuld van de inflatie en zegt dat Biden het aanzien van de VS in de wereld heeft beschadigd.

Donald Trump donderdag tijdens een campagne-bijeenkomst in de Amerikaanse stad Manchester. Beeld AP

‘Het lijkt erop dat de razernij bij Trump in de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid, en dat hij nog meer grenzen overschrijdt dan voorheen. Met Make America Great Again had hij nog een enigszins positieve boodschap. Nu is hij vooral boos, en valt hij mensen op de man aan.’

Biden gaat ook verder met vicepresident Kamala Harris, hoewel zij in de afgelopen twee jaar veel kritiek heeft gekregen. Waarom heeft hij niet voor gekozen voor een nieuw gezicht?

‘Met Biden staat er al een oude witte man op het verkiezingsbiljet, dan wil je daarnaast iemand die geen man en niet wit is. Naast Kamala Harris zijn er dan niet heel veel geschikte kandidaten.

‘Harris heeft veel kritiek gekregen omdat ze niet zichtbaar genoeg zou zijn, maar ik denk dat ze van plan zijn om dat te veranderen. De Democraten willen de verdiensten van hun regering beter verkopen, en Harris is een van de mensen die dat moeten gaan doen. Ze heeft dit jaar al 29 steden in de VS bezocht.

‘Daarnaast werkte Harris aan twee dossiers waar weinig eer aan te behalen valt: de situatie aan de grens met Mexico en kiezersrechten. De Republikeinen blokkeren alles wat de Democraten op die terreinen voorstellen. Ik denk dat we haar de komende tijd veel meer over abortus en sociale zekerheid gaan horen, onderwerpen waar de Democraten stemmen mee kunnen winnen.’