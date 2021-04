Biden zwabbert maar belooft nu toch Trumps karige vluchtelingenlimiet op te schroeven

Een kind dat zonder ouders de zuidelijke grens over is gesmokkeld. Republikeinen spreken nu al smalend over de ‘grenscrisis van Biden’. Beeld AP

Al een paar uur na Bidens opzienbarende uitspraak – uren waarin verschillende partijgenoten zich openlijk uitspraken tegen de beslissing van Biden, die ze ‘schandelijk’ en ‘verschrikkelijk’, noemden – krabbelde het Witte Huis terug. Perswoordvoerder Jen Psaki liet weten dat ‘enige verwarring’ was ontstaan over de limiet op het aantal vluchtelingen en zei dat Biden uiterlijk 15 mei het daadwerkelijke vluchtelingenplafond onthult. Dat zal hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen dan de 15 duizend van Trump.

Wat vooral de toorn wekte van veel Democraten, was dat Biden in februari nog beloofde ruim 65 duizend vluchtelingen toe te laten, en het jaar daarop zelfs 125 duizend. Mede met die getallen in hun achterhoofd, hebben de Amerikaanse autoriteiten al rond de 33 duizend erkende vluchtelingen in vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Kenia, Tanzania en Jordanië, toestemming gegeven op korte termijn naar de VS te komen. Door datzelfde plafond opeens drastisch te verlagen, zouden zij nu allemaal voor langere tijd stranden in buitenlandse kampen.

‘Geen excuus’

‘Er is geen excuus voor het schandelijke besluit dat vandaag is genomen’, reageerde bijvoorbeeld afgevaardigde Ilhan Omar, die zelf een deel van haar jeugd doorbracht in een vluchtelingenkamp in Kenia. Senator Robert Menendez noemde het plafond ‘verschrikkelijk laag’ en Bidens progressieve partijgenoot Alexandria Ocasio-Cortez twitterde: ‘Vasthouden aan xenofoob en racistisch beleid van de Trump-regering, in combinatie met een historisch laag vluchtelingenplafond, is simpelweg fout. Houd je belofte.’

Waar de ommezwaai van ruim 65 duizend vluchtelingen naar de 15 duizend van Trump vandaan kwam, is voorlopig gissen. Het Witte Huis zelf geeft de schuld enerzijds aan de coronacrisis (sinds oktober zijn slechts tweeduizend vluchtelingen toegelaten in de VS) en anderzijds aan de vorige regering, die het vluchtelingenprogramma dusdanig ‘gedecimeerd’ zou hebben, dat het simpelweg ondoenlijk is het aantal toe te laten vluchtelingen zomaar te verhogen.

Completely and utterly unacceptable. Biden promised to welcome immigrants, and people voted for him based on that promise.



Upholding the xenophobic and racist policies of the Trump admin, incl the historically low + plummeted refugee cap, is flat out wrong.



Keep your promise. https://t.co/A82xYf1XpR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 16 april 2021

Grenscrisis van Biden

De meeste critici echter, twijfelen aan die uitleg. Volgens The New York Times speelt vooral mee dat de regering-Biden zich zorgen maakt over de fikse toestroom van migranten aan de zuidelijke grens. Vooral de laatste paar maanden proberen duizenden migranten per dag via Mexico de Verenigde Staten te bereiken. Zo werden afgelopen maart zeker 172 duizend migranten gestopt bij de grens - het hoogste aantal in zeker 20 jaar. Republikeinen spreken nu al smalend over de ‘grenscrisis van Biden’.

Overigens staat die migrantenstroom juridisch gezien los van de migrantenstroom waarop het vluchtelingenplafond van toepassing is. Van de Latijns-Amerikaanse migranten is het onduidelijk of ze bijvoorbeeld vluchten vanuit economische motieven – zij proberen de grens illegaal over te steken. De door de Verenigde Staten uitgenodigde vluchtelingen zijn stuk voor stuk geaccepteerd omdat ze in hun eigen land niet meer veilig zijn, bijvoorbeeld vanwege oorlog of vervolging omdat ze homoseksueel zijn.

In het laatste jaar waarin Barack Obama president was, werden 85 duizend van dit soort erkende vluchtelingen toegelaten in de VS. Onder Trump daalde dat nummer drastisch, ook al blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties dat er wereldwijd inmiddels 80 miljoen vluchtelingen zijn. 85 procent van al die vluchtelingen wordt momenteel opgevangen in ontwikkelingslanden.