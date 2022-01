Biden zet aanval in op Trump tijdens herdenking Capitoolbestorming

De Amerikaanse president Biden windt er geen doekjes meer om. Donderdag ging hij in zijn toespraak de belangrijkste leugens van zijn tegenpartij langs en weersprak ze met feiten. ‘Georgia heeft de stemmen drie keer herteld. Drie keer! Een keer met de hand.’

Sluit je ogen, denk aan de Capitoolbestorming van een jaar geleden, wat zie? Joe Biden, de president van Amerika, stelt die vraag en geeft daarna zelf het antwoord. ‘Razende relschoppers. De Confederatievlag, het symbool voor de vernietiging van Amerika.’ Die dag was bedoeld om Amerikanen uit elkaar te drijven’, zegt Biden. ‘Zelfs tijdens de burgeroorlog is dat niet gebeurd, maar het gebeurde hier, in 2021.’

President Biden staat donderdag in de hal van het Capitool, dat een jaar geleden werd bestormd door fans van Donald Trump, de vorige president. Bidens blik is bloedserieus. ‘Ik zal dit land verdedigen.’ Hij staat geen leugens meer toe, alleen nog maar de waarheid over wat zich hier vorig jaar heeft afgespeeld. ‘Een voormalige president van de Verenigde Staten heeft een web van leugens over de verkiezingen van 2020 gecreëerd en verspreid. Hij heeft dit gedaan omdat hij macht belangrijk vindt dan principes.’

Vurige toespraak

Joe Biden gaf donderdag een van zijn vurigste toespraken sinds hij bijna een jaar geleden aantrad als president. Hij komt goed uit zijn woorden, windt nergens doekjes om. De bestorming heeft Biden niet alleen als leider van het land geraakt. Tientallen jaren liep hij als senator door de gangen van het Capitool, waar volksvertegenwoordigers zichzelf vorig jaar noodgedwongen opsloten in kamers, uit angst voor geweld. In de toespraak, die 25 minuten duurde, klonk Biden alsof zijn eigen huis was bestormd, niet alleen het Huis van de Democratie. Op 6 januari 2020 vielen vijf doden, honderden mensen raakten gewond. Twee agenten pleegden later zelfmoord.

Bidens harde toon is opvallend. Democraten krijgen de kritiek zich niet hard genoeg uit te spreken over de leugens van de Republikeinen. Ook vice-president Kamala Harris deelde donderdag achter de katheder haar zorgen over de stand van de Amerikaanse democratie. ‘Als we niet waakzaam zijn, zal onze democratie wankelen’, zei ze. Ze drong er bij de Senaat op aan om een nieuwe wet aan te nemen die de rechten van kiezers juist uitbreidt. De Republikeinen proberen die in veel staten in te perken.

Biden ging donderdag in zijn toespraak de belangrijkste leugens van zijn tegenpartij een voor een af en weersprak die met feiten. De verkiezingen waren wél eerlijk verlopen, herhaalde hij. Trump had niet de meeste stemmen. ‘Georgia heeft de stemmen drie keer herteld. Drie keer! Een keer met de hand.’ Biden zei dat de Republikeinse Partij zich heeft laten kapen door Trump, dat het niet meer de partij is van ‘Lincoln, Eisenhower, Reagan en de Bushes’. Hij uitte zijn zorgen over het pad dat de Republikeinen zijn ingeslagen.

‘De vorige president’

Het is ongebruikelijk dat een president een voorganger zo hard aanpakt. Eerder ontweek Biden zijn voorganger liever in toespraken. Donderdag zette hij de aanval op hem in, zonder hierbij zijn naam te noemen. Biden zei bijvoorbeeld dat Trumps ‘gekneusde ego’ belangrijker voor hem is dan de democratie. Hij sprak steeds over ‘de vorige president’. Hij zou zich willen concentreren op het gevaar dat de Amerikaanse democratie loopt, zonder zich te veel op Trump te richten, legde hij journalisten naderhand uit.

Donald Trump was zelf ook van plan een toespraak te houden op 6 januari in zijn resort in Florida, maar zag daar toch van af. Hij gaf de schuld hiervoor aan de ‘bias en oneerlijkheid’ van het onderzoek van de parlementaire commissie naar de Capitoolbestorming. Op verschillende plaatsen in het land houden Trump-aanhangers op donderdag wakes voor opgesloten Capitoolbestormers die zij ‘politieke gevangenen’ noemen.

Herdenkingsdienst is een mediastunt

Republikeinen reageerden boos op de toespraak van de Amerikaanse president. Ze vinden dat Joe Biden de Capitoolbestorming gebruikt voor politiek gewin. ‘Ze willen angst aanwakkeren en Amerika verdelen’, zei Donald Trump donderdag in een reactie. Volgens hem doorziet ‘Amerika hun leugens en polarisaties’. Trump en zijn aanhangers zien de hele herdenking van donderdag als een mediastunt, bedoeld om de oud-president zwart te maken. Voormalig vice-president Dick Cheney en Congreslid Liz Cheney waren als enige Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden toen daar donderdag een moment stilte werd gehouden. Een meerderheid van de Republikeinen kijkt donderdag naar Biden en ziet daar niet de president van Amerika staan maar de man die de verkiezingen heeft gestolen van de echte president: Donald Trump.

‘Gaan we een natie zijn die niet leeft bij het licht van de waarheid, maar in de schaduw van leugens?’ zei Biden. ‘De weg vooruit is de waarheid te erkennen en ernaar te leven.’ Zijn toespraak van donderdag is het eerste voorzetje.