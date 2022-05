Biden zegt ‘hallo’ tegen Kim Jong-un, maar voorlopig ook niet meer dan dat

De Amerikaanse president Joe Biden (L) zaterdag naast zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Yoon Suk-yeol in Seoul. Beeld AP

Biden zei dit in Zuid-Korea, waar hij dit weekeinde op bezoek was om met zijn ambtgenoot Yoon Suk-yeol te spreken over militaire- en economische samenwerking.

Biden bezocht onder andere de Osan luchtmachtbasis waar Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen de groeiende nucleaire dreiging van Noord-Korea in kaart brengen. Biden noemde het commandocentrum van de basis ‘de frontlinie’ van Korea. De nieuwste ‘dreiging’ was een gerucht over een aanstaande Noord-Koreaanse test van een (mogelijk nucleaire) raket. Biden reageerde daarop met een schouderophalend ‘we zijn op alles voorbereid’.

Yoon, die nog geen twee weken geleden was aangetreden, benadrukte dat er ‘geen compromissen’ mochten zijn als het ging om de veiligheid. De wispelturige houding van Bidens voorganger Donald Trump had Zuid-Korea wat dat betreft nogal onzeker gemaakt. Yoon suggereerde dat de Verenigde Staten nieuw ‘strategisch materieel’ zou stationeren, en de presidenten overwogen ook een uitbreiding van de gezamenlijke militaire oefeningen – die door Noord-Korea worden gezien als ‘voorbereidingen van een invasie’.

‘Hallo. Punt.’

De toon van Biden was daarmee wezenlijk anders dan die van Trump, die ooit zelfs bekende dat hij ‘van Kim was gaan houden’. Toen Biden zondag werd gevraagd of hij een boodschap had voor de Noord-Koreaanse leider had hij maar één woord: ‘Hallo. Punt.’ Niets wees erop dat Kim daadwerkelijk wilde gaan praten over het kernwapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland.

Iets toeschietelijker was Biden toen hij Noord-Korea hulp aanbood bij de bestrijding van de uitbraak van covid-19. Biden zei vaccins te willen sturen. ‘We zijn bereid om dat meteen te doen, maar we hebben geen antwoord gekregen.’

Biden zondag bij de Osan Air Base, een luchtmachtbasis van de VS in Zuid-Korea. Beeld AP

De Amerikaanse president bracht ook een bezoek aan chipfabrikant Samsung en aan Hyundai, dat 5 miljard euro investeert in een fabriek voor elektrische auto’s in de VS. ‘Elektrische voertuigen zijn goed voor onze klimaatdoelen, ze zijn goed voor de werkgelegenheid, en ze zijn goed voor de economie.’

Zondag reisde Biden verder naar Japan. Daar zal hij de keizer ontmoeten en de premier, met wie hij zal spreken over nieuwe economische initiatieven voor de regio. Biden zal ook deelnemen aan een topconferentie van de ‘Quad’, een strategische alliantie van de vier landen Japan, India, Australië en de Verenigde Staten.