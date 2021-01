Biden zal zijn eed afleggen tijdens een extreem beveiligde en afgeslankte ceremonie. Zo ziet de dag eruit

Joe Biden wordt woensdag om 12 uur ’s middags (lokale tijd) in Washington beëdigd als de nieuwe president van Amerika. De ceremonie verloopt volgens een vast protocol, maar toch is dit jaar alles anders.

1. De beveiliging

De locatie waar traditiegetrouw onder luid gejuich van duizenden Amerikanen de nieuwe president wordt ingezworen, is veranderd in een fort. Enkele honderden meters voor het twee weken geleden bestormde Capitool staan nu betonblokken en hoge hekken met prikkeldraad.

Bewakers houden belangstellenden verder op afstand. Zo’n 25 duizend bewapende reservisten zijn opgeroepen, alle verloven van politieagenten en beveiligers zijn ingetrokken. De geheime dienst coördineert de beveiliging. Gevolg is dat het voor gewone burgers onmogelijk is om woensdag dicht bij de plek te komen waar Biden zijn eed aflegt. Alles om te voorkomen dat gewelddadige meutes opnieuw het Capitool of andere symbolische regeringsgebouwen bestormen.

Het Capitool en het Witte Huis liggen in de rode zone, daar mogen alleen geautoriseerde personen en voertuigen komen. Daar omheen ligt de groene zone: alleen bewoners of lokale ondernemers mogen in of uit. Heen en weer reizende personen of voertuigen worden continue gecheckt bij controleposten.

Ook daaromheen zijn veel wegen en bruggen gesloten. Parkeren is bijna overal verboden, metrostations zijn gesloten, de meeste treinen en vluchten geschrapt. Grote hotels zijn dicht en kamerverhuurder airbnb annuleerde alle overnachtingen.

2. De gasten

De gastenlijst is tot het minimum beperkt. Rondom Biden staan circa honderd stoelen voor familieleden en collega's. Ze staan ver uit elkaar om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen. Verder zijn 535 Congresleden met elk één gast welkom. Zij zitten voor het merendeel verder van Biden af. Alle gasten worden vooraf getest op corona.

Het is een schril contrast met eerdere inauguraties. Vanuit het park voor het Capitool zagen bijna 2 miljoen toeschouwers hoe Obama in 2009 zijn eed aflegde, bij Trump waren het er enkele honderdduizenden. Dit jaar is het park uit veiligheidsoverwegingen dicht.

Trump is de eerste afzwaaiende president in 150 jaar die niet aanwezig is bij de inauguratie van zijn opvolger. Ex-presidenten Obama, Clinton en Bush zijn er wel. Laatstgenoemde zal samen met vicepresident Pence symboliseren dat de Republikeinse partij formeel de uitkomst van de verkiezingen accepteert.

Beeld AFP

3. De eedaflegging

Net als al zijn voorgangers zal Biden trouw beloven aan de grondwet. Hij doet dat door zijn hand op een bijbel te leggen en uit te spreken dat hij naar zijn ‘beste vermogen de grondwet van de Verenigde Staten zal behouden, beschermen en verdedigen’. Ook Harris zweert trouw, zij het in iets andere woorden.

Er klinken saluutschoten en daarna geeft Biden zijn eerste presidentiële toespraak aan het volk. Vervolgens verplaatst het duo zich naar de oostkant van het Capitool om als nieuwe bevelhebbers de strijdkrachten te inspecteren.

Normaliter begint hierna een parade die de president per auto naar het Witte Huis brengt, een tochtje van zo’n twee kilometer, waar juichende Amerikanen de nieuwe president langs de kant van de weg toezwaaien. Maar de fysieke parade is dit jaar afgelast. In plaats daarvan zal Biden een krans leggen op een militaire begraafplaats en vervolgens slalommend langs betonnen wegversperringen alsnog doorrijden naar het Witte Huis.

4. De toespraak

De inhoud van Bidens eerste presidentiële speech is nog geheim; hij schaaft er volgens ingewijden nog elke dag aan. Op zijn schouders ligt de zware taak om de zwaar verdeelde Amerikanen weer te verenigen. Welke woorden kies je om het land weer bijeen te brengen?

‘Laten we elkaar een kans geven’, zei hij op 7 november, toen duidelijk werd dat hij de verkiezingen had gewonnen. ‘Het is tijd om de harde retoriek opzij te zetten. Luister weer naar elkaar’, zei Biden. En: ‘Laten we stoppen om onze tegenstanders als vijanden te behandelen. Ze zijn niet onze vijanden. Het zijn Amerikanen.’ Als campagneslogan koos Biden al: ‘America United’.

Biden zal ook ingaan op de coronacrisis. Dagelijks sterven bijna vierduizend Amerikanen aan het virus, duizenden anderen gaan met honger naar bed omdat ze hun baan kwijtraakten. Biden zal hen beloven dat er nu een president in het Witte Huis komt die de pandemie serieus neemt.

Beeld Reuters

5. De festiviteiten daarna

Vrijwel alle feestjes zijn afgelast uit angst voor corona of geweld. Bidens team hoopt dat Amerikanen in huiselijke kring alsnog vieren dat hij is aangetreden. Dat kan met de officiële playlist die is samengesteld met bekende dj's. Daarop staat bijvoorbeeld het patriottische nummer ‘We carry our own’ van Bruce Springsteen, dat tijdens de campagne regelmatig klonk als Biden het podium op kwam joggen.

Daarnaast kunnen Amerikanen na de eedaflegging diverse online feestshows volgen. ’s Middags is er een ‘virtuele parade’ van optredens van artiesten uit alle uithoeken van de VS. ’s Avonds vanaf 20.30 uur (lokale tijd) zal acteur Tom Hanks een 90 minuten durend primetime-programma presenteren waarin Biden en Harris aan het woord komen en diverse artiesten optreden.

In het gesloten park waar normaal duizenden toeschouwers voor het Capitool staan, worden bijna 200 duizend vlaggen gehesen en 56 lichten ontstoken om de mensen, staten en districten te symboliseren die ditmaal niet op de inauguratiedag aanwezig mogen zijn. Kerken zullen om 17.30 uur (lokale tijd) de klokken luiden, als teken van eenheid in het land.

Waar kan ik de inauguratie volgen? Zowel de inauguratie als alle festiviteiten daarna worden live gestreamd op BidenInaugural.org/watch en worden naar verwachting ook live uitgezonden op alle grote Amerikaanse tv-netwerken. Ook op sociale media zoals YouTube, Facebook en Twitter is alles live te volgen. In Nederland is de inauguratie onder meer live te zien bij de NOS en RTL. Uitzendingen beginnen vanaf circa 17.45 uur Nederlandse tijd.